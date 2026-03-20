GIGABYTEより、AORUSシリーズ フラグシップPCケース「AORUS C601 GLASS」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、STEALTHシリーズなどの背面コネクタ型マザーボードにも対応可能なPCケース「AORUS C601 GLASS」を2026年4月3日（金）より、Amazonにて販売を開始いたします。

製品の詳細に関しては、下記をご参照ください。

本ケースは、E-ATXサイズまでのマザーボードに対応するタワー型ケースです。

プレミアムなアルミ素材のアクセントがゲーミングスタイルを際立たせつつ、軽量かつ耐久性に優れた構造を実現しています。

両サイドパネルには4mm厚のスモーク強化ガラスを使っており、RGBライティングを淡く照らします。ガラスに穴を開けていないので、ガラスの損傷リスクを最小限に抑えられ、長く愛用いただける製品となっています。また、スイングドア方式で開くようになっているので内部の更新やメンテナンスが容易です。

前面および上面パネルはツールレスデザインとなっており片手で簡単に取り外せます。素早い取り付けやメンテナンスができて便利です。

磁石で付く装飾パーツは簡単に取り付けられ、スタイルと個性のある外観を簡単に向上させることができます。

着脱可能なフィルターが埃の侵入を防ぎ、最適な冷却性能を維持します。前面部、上部、底部にスライド式のフィルターを搭載しており、日々のメンテナンスを素早く容易に行うことができます。

背面コネクタ型マザーボードに対応しており、GIGABYTE STEALTHシリーズだけでなく他社背面コネクタ型マザーボードの取り付けをサポートします。ケーブルマネジメントを簡素にし、パーツ搭載スペースからケーブルを遠ざけることでエアフローが改善するほか、ハードウェアの見栄えをクリーンに際立たせる内部レイアウトを実現できます。

水平だけでなく垂直方向でのグラフィックスカード取り付けに対応しています。最大107mm厚（5スロット厚）のグラフィックカードをサポートするブラケットが付属しています。（ライザーケーブル別売り）

1つのUSB 3.1 Gen2 Type-C、4つのUSB 3.0、LEDコントロール、オーディオジャック、リセットおよび電源スイッチを備えており多様な接続をサポートします。

６つの5V 3ピンARGBヘッダと6つのPWMファンヘッダを持つハブコントローラーを搭載しています。これによりライティングとクーリングを拡張しても全て整頓して管理することが容易となります。

拡張性に関しては、420mm長の拡張カード、190mmの高さのクーラー、最大420mmクラスのラジエーターの前面、天井部への搭載に対応します。搭載可能なファンは7つで、背面に1基、前面に3基の140mm ARGBファンを搭載済みです。ドライブベイは2.5インチ×3、2.5/3.5インチ×3を用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85836/table/85_1_31eebdfa2dbdb313aa2878a3645f330b.jpg?v=202603200651 ]

■製品詳細

https://newx-corp.jp/product/gigabyte-pccase-aorus-c601-glass

■高解像度画像

https://www.gigabyte.com/jp/PC-Case/GB-AC601G-GLOBAL/gallery

■メーカー製品ページ

https://www.gigabyte.com/jp/PC-Case/GB-AC601G-GLOBAL

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp