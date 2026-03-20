「ピクサーの世界展」本日からいよいよ開幕！！

「ピクサーの世界展」実行委員会(C)Disney/Pixar

本日２０２６年３月２０日（金・祝）から、【東京（豊洲）】ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて「ピクサーの世界展」が開幕する。本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベント。

『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『マイ・エレメント』や『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、２４以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットで皆様をお迎えします。

開幕を控えた３月１８日（水）には、ピクサー・アニメーション・スタジオのクリエイティブ・ディレクターであるジェイ・ウォードと、「ピクサーの世界展」スペシャルサポーターの風間俊介が登壇し、オープニングイベントを実施！

イベントで「ピクサーの世界展」スペシャルサポーターに就任したことについて聞かれた風間は、「うれしくて仕方ないです。“ピクサーの世界展”を楽しみにしている人たちと一緒に、このピクサーの世界に一緒に飛び込んでいける、その喜びに震えました」と答え、「ピクサーのアニメーションを作ってきた人たちは、作品に込めた愛情が溢れています。今までピクサーを愛していた気持ちに“全力で応えよう”、そんなふうに思うことができる展覧会のスペシャルサポーターをやらせていただけることに幸せを感じています」とピクサー愛に溢れたコメントをし、スペシャルサポーター就任の幸せをかみしめた。

(C)Disney/Pixar

ジェイ・ウォードは「日本人の方々は、“ピクサーの世界展”をとても愛していらっしゃるということで、ここに来られたことが非常にうれしいです」と喜びを語り、本展について聞かれると「細部にまで非常にこだわって、その質感まで体験できるような部屋を用意しましたので、ぜひ体感してください」と、メッセージを伝えた。風間は「直接触れていいものもたくさんあり、そして実際に香りがして、本当にその世界を旅している観光客になったような、時にはその世界の住人になったような、そんな気持ちにさせてくれる素晴らしい展覧会」と絶賛した。

風間はジェイ・ウォードに、「本当に、このピクサーの世界を作ってくれた全てのアニメーター、全てのクリエイターに心から感謝しています」と熱い気持ちを伝え、「通訳さんが追いつかないくらい早口でピクサー愛を語ってごめんなさい」と会場で笑いを誘う場面も。

風間はお気に入りの部屋について問われると、お気に入りだらけだが、その中でも『カールじいさんの空飛ぶ家』をチョイスし、家が丸ごとあることについて「本来、この家というのはカールと妻の思い出の写真がたくさん詰まっている特別な場所なのですが、その場所に自分も入れてもらえるんだ、という高揚感がすごかった」と、本展で体験できる世界観を大満喫し、その興奮を語った。

本展の魅力とともに、お互いのピクサー愛をたっぷりと語った時間となった。

６月～１０月開催分のチケットは、現在好評販売中！

スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界７カ国９都市を巡回し、累計３５０万人以上を動員中の世界的大ヒット「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）を、日本で楽しめるチャンスをお見逃しなく！

■ジェイ・ウォード（ピクサー・アニメーション・スタジオ クリエイティブ・ディレクター）

１９９８年ピクサー・アニメーション・スタジオ入社。２００１年公開の映画『モンスターズ・インク』の美術部門で制作に携わり、その後、２００６年公開の映画『カーズ』の開発に携わる。

制作期間中、自動車業界に関するウォードの知識が評価され、キャラクターチームマネージャーや、監督および映画のクリエイティブチームに対する自動車コンサルタントなど、映画制作においてさまざまな役割を担うことに。

後に『レミーのおいしいレストラン』と『メリダとおそろしの森』で美術部門を率い、ピクサーの２００８年短編映画『マジシャン・プレスト』ではアソシエイトプロデューサーを務めた。

自動車業界の専門知識を活かし、カリフォルニア州アナハイムのディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークにおける「カーズ・ランド」の企画・制作における主要コンサルタントや、ディズニー・ピクサー『カーズ／クロスロード』のクリエイティブ・ディレクターとして貢献。

『カーズ』シリーズにおけるあらゆる創作活動に芸術的情熱を注ぎ続けており、最新のDisney+シリーズ『カーズ・オン・ザ・ロード』や、ポルシェとの共同開発による「911サリー・スペシャル」のデザインも手がけている。

現在は、ピクサーのレガシー映画全作品に対するクリエイティブ・フランチャイズ監督も行い、「ピクサー・パット」や「Mundo Pixar」といったグローバルなフランチャイズプロジェクトの創出を支援。

［「ピクサーの世界展」取り扱いプレイガイド］

- TBSチケット https://tickets.tbs.co.jp/mundopixar/- チケットぴあ(Pコード：560-034) https://w.pia.jp/t/mundopixar/

■展覧会概要

［タイトル］「ピクサーの世界展」あなたが夢見た物語の世界へ

［開催期間］３月２０日（金・祝）～１０月１２日（月・祝）

［開館時間］あさ１０時～よる８時５０分 ※最終入場 よる７時

開催日により、よる１０時５０分まで延長 ※最終入場 よる９時

休館日：原則月曜 ※例外日についてはカレンダーをご確認ください。

当初休館予定としておりました以下日程についても開催が決定しました。

４月６日（月）、４月１３日（月）、４月２０日（月）、５月１１日（月）

５月１８日（月）、５月２５日（月）

開館時間：あさ１０：００～よる６：３０ ※最終入場は午後４：３０

［開催場所］ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）

〒135-0061 東京都江東区豊洲６-４-２５

＜電車＞

- ゆりかもめ「市場前」駅徒歩３分- 有楽町線「豊洲」駅徒歩１７分

＜バス＞

- BRT幹線ルート「豊洲市場前」バス停徒歩５分- BRT晴海・豊洲ルート「ミチノテラス豊洲（豊洲市場前）」バス停徒歩３分- 都営バス豊洲市場方面「市場前駅前」バス停徒歩４分- 都営バス新橋駅前方面・東陽町駅前方面「市場前駅前」バス停徒歩３分

＜タクシー＞

- 銀座から車で約１０分、東京駅から車で約１５分※専用駐車場はございません。近隣の駐車場施設をご利用ください。

［制作］GOLDEN PEAK LIVE ENTERTAINMENT

［ローカルプロモーター］TBS

［主催］TBS、デコレーションズ、JBエンターテインメント、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、キョードー大阪、ぴあライブクリエイティブ、JTB

［制作協力］GOD Holdings、ハル コミュニケイション

［協賛］ディズニー★JCBカード

［特別協力］ウォルト・ディズニー・ジャパン

［公式サイト］https://mundopixar.com/ja/cities/tokyo

［公式X］@mundopixarjapan

［公式Instagram］@mundopixarjapan

［「ピクサーの世界展」PR動画］https://youtu.be/G5Cc5gOTc5E

［「ピクサーの世界展」に関するお問い合わせ］ぴあ株式会社 https://w.pia.jp/a/mp-contact/