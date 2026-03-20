現代版・松下村塾「DICT Education DAO」が発足。新たなプロジェクトを創発するキックオフ合宿『Genesis ~Sync & Unlearn~』を八ヶ岳にて開催！

株式会社Link & Innovation

国際共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」運営会社：株式会社Link & Innovation）から派生した新しい学校プロジェクトである「DICT Education DAO」は、2026年3月20日（金・祝）から21日（土）の2日間にわたり、山梨県北杜市のBLANC YATSUGATAKEにて、キックオフ合宿『Genesis ~Sync & Unlearn~』を開催いたします。本合宿は、多様な領域の専門家が集結し、参加者全員が「教えてもらう（Customer）」マインドから価値を共創する「主体（Actor）」へと転換する、分散型自律組織（DAO）の学校構築に向けた第一歩となります。

■ AI時代における新しい「知のコモンズ」の構築を目指すプロジェクト

生成AIの台頭により言語化可能な「形式知」がコモディティ化する中、教育界においても既存システムの成功体験に縛られる「イノベーションのジレンマ」が顕在化しています。これからの時代に真に求められるのは、AIには模倣できない身体的経験や情熱といった「暗黙知」の共有です。

DICT Education DAOは、吉田松陰の「松下村塾」や中世の大学（Universitas）を現代的に再解釈し、参加者全員がプレイヤーとして専門性を持ち寄る「知のコモンズ（共有財産）」を目指します。金銭的報酬や外発的強制ではなく、「やりたいからやる」という内発的動機づけを燃料とし、専門性の掛け合わせによって新たな教育プロジェクトを連続的に孵化させるベンチャースタジオとして機能します。

■ キックオフ合宿『Genesis ~Sync & Unlearn~』のプログラムを公開

本合宿のテーマは、文字通り「Sync（同期）」と「Unlearn（学習棄却）」です。 オンラインでは不可能な「焚き火」や「合宿」といった非日常空間を共有することで、言語化できない暗黙知の移転（共同化）を促します。同時に、その環境圧が社会的肩書きを強制的に手放させ（Unlearn）、一人の人間として「何を実現したいか」という内発的な熱源を同期（Sync）させます。

【DAY 1】価値観のアンラーンと熱源の同期

- オープニングセッション： DICT創設者および発起人より、コミュニティ設立の背景と「現代版・松下村塾」のビジョンを共有。- コア・ワークショップ「デスリフレクション」： 自身の「死」を疑似的に見つめ直すことで、既存の社会的肩書きや価値観を強制的にリセット（Unlearn）。- 未来への手紙： 未来の自分へ向けた手紙を執筆し、一人の人間として「本当に実現したいこと」を参加者同士で深く共有（Sync）する。- Bonfire Dialogue（焚き火対話）： 地産のガストロノミー料理とワインを堪能した後、夜の焚き火を囲む非日常空間で、自身のプロジェクトについてフラットに語り合う。

【DAY 2】歴史と自然のエネルギーに触れるフィールドワーク

■ 参加予定メンバーの多様性

- 富士山麓フィールドワーク： 浅間神社など、歴史的なエネルギーが集まる場所を視察。- 「DICT BASE FUJI」見学： 大自然の中に位置する共創拠点を訪問。環境圧を利用して心身を整え、今後の具体的な教育プロジェクト創出に向けたインスピレーションを高める。

当日は、ビジネス（起業家）、教育、医療、プロデュースなど、多様な領域の第一線で活躍する13名の「両利きの経営」の実践者が集結します。教える・教えられるという関係性ではなく、異なる専門性を掛け合わせた共創に向けた深い対話を行います。

■ 開催概要

- 開催日程： 2026年3月20日（金・祝）～ 21日（土）- メイン会場： BLANC YATSUGATAKE（山梨県北杜市）- DAY2 視察先： 浅間神社、DICT BASE FUJI（山梨県富士吉田市）- 参加者： DICT Education DAO 参画メンバー（約13名）■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、3年間で15社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

DICTロゴ

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

※本プレスリリースに関するお問い合わせは下記Eメールアドレス宛にお送りください。

Email: support@fractal-dict.com