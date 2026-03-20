NAMAKORIUM（ナマコリウム）、新ステージ追加を含むアップデートを実施

株式会社Polyscape

「未来を、前倒す。」をミッションとする株式会社Polyscape（本社：東京都港区、代表取締役：島田寛基、以下「当社」）は、海の掃除屋「ナマコ」が主役のカジュアルマルチプレイRTS『NAMAKORIUM（ナマコリウム）』は、濃厚汚染、グレナマコカーといった新ギミックが登場する3つの新ステージを追加するアップデートを行いました。同時に、Steam Spring Saleに合わせたリリースディスカウント以来初であり、最大となる30%OFFのディスカウントセールを実施いたします。

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2月20日に実装したソロモード、2026年3月6日から3日間開催した専用ステージでタイムを競う「ナマコリーダーコンテスト」の開催など、正式版の提供開始へ向けた継続的なアップデートを行っております。今後の最新情報の発信やユーザーとの交流は引き続き公式Discordサーバーにて行ってまいりますので、ぜひご参加ください。

■NAMAKORIUM Steamストアページ :

https://store.steampowered.com/app/3866920/NAMAKORIUM/

■NAMAKORIUM リリーストレーラー : https://youtu.be/7JmfpKrBc68

■公式X : 日本語版 https://x.com/namakorium_jp

■公式Discord : https://discord.gg/76Yv3xssUH

【Steam Spring Sale 期間限定割引について】

NAMAKORIUMは2026年1月30日（金）からのアーリーアクセス版提供を記念し、リリースディスカウントを実施しておりました。今回はリリースディスカウント以来初であり、NAMAKORIUMでは最大となる30%の割引をSteam Spring Sale期間にあわせて実施いたします。

＜割引期間＞

2026年3月20日（金）～2026年3月27日（金）

＜割引内容＞

通常価格 : 1,500円

割引価格 : 1,050円（30%OFF）

【アップデートについて】

3つの新ステージ追加を含むアップデートを実施いたします。

なお、追加する新ステージはいずれもソロモードにも対応しております。

ひとりでも、マルチでも、ぜひお楽しみください。

＜新要素「グレナマコ」＞

- 濃厚汚染」を除染したナマコは「グレナマコ」に変身。- レナマコは「グレナマコカー」に乗り込み、仕事を放棄してしまいます。- グレナマコカーを運転して「ナマコ温泉」へ連れて行き、グレナマコをデトックスさせましょう！グレナマコグレナマコカー＜温泉に飛び込むグレナマコカー＞＜ナマコ温泉に浸かるグレナマコ＞

＜3つの新ステージ＞

新たなギミックが登場する3つのステージを追加いたしました。これらのステージはソロモードでもプレイいただけます。

＜新ステージ1：グレナマコカー教習所＞

＜新ステージ2：愚零海鼠 爆走伝説＞

＜新ステージ3：玉手箱安置室＞

【公式Discordについて】

2025年10月の体験版提供、2026年1月30日のアーリーアクセス版の提供開始を通して、たくさんのプレイヤーからの多くの要望や感想に向き合う中で、2月20日にソロモード実装、2026年3月6日から3日間で開催した「ナマコリーダーコンテスト」、不具合修正やフィードバック対応など正式版の提供に向けた継続的なアップデートを行ってまいりました。今回は新ギミックと新ステージ追加に関するアップデートを実施しましたが、今後も継続して多くのプレイヤーに楽しんでいただけるよう、可能な限り要望に応え、新要素の追加や不具合修正などを行ってまいります。

そういった背景から、NAMAKORIUMは公式Discordを運営しておりますので、ぜひご参加いただき、ご意見やご感想をDiscord内でも投稿いただければと思います。また、マルチプレイ募集の場としてもぜひご活用ください。

NAMAKORIUM 公式Discord : https://discord.gg/76Yv3xssUH

【NAMAKORIUMについて】

人類の発展に伴った環境破壊、異常気象、地球温暖化など、現代の地球は早急に対応すべき様々な課題が。そんな地球のそう遠くない一つの未来では、人類が引き起こした深刻な海洋汚染により多くの種は消失し、人類も滅亡。そんな渦中の海に、ある生物がコールドスリープから目を覚ました。その生物は海の掃除屋と呼ばれる「ナマコ」だった。

NAMAKORIUM（ナマコリウム）は最大4人で楽しめる、わちゃわちゃ協力マルチプレイRTSゲーム。亡き人類が遺した海の掃除屋「ナマコ」を指揮し、汚染された海を大掃除！美しい海を取り戻せるか否か-。それはあなたとその仲間、そしてナマコたちの段取り次第。さあ、わちゃわちゃドタバタの海洋大掃除作戦に飛び込もう！

【ゲーム概要】

【株式会社Polyscapeについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98447/table/32_1_79b5292377965cf1c90ed22634032e11.jpg?v=202603200151 ]

Polyscapeは、「未来を、前倒す。」というミッションを掲げ、AIを中心とした最先端デジタル技術を「プロダクト」や「サービス」、「遊び」として社会実装することで、少し先の時代を今に引き寄せるエンタメテックベンチャーです。AIを駆使しビジネスゴールを達成するソリューション提案・システム構築をおこなう【AI/DX事業】と、遊びの中から人々の新しい居場所と経済圏を作ることを目指す【ゲーム事業】を行っています。

＜AI/DX事業（ https://aidx.polyscape.io/(https://aidx.polyscape.io/) ）＞

「経営者レベルの視点でデジタル化・AI化を推進する専門家集団」というコンセプトで、上流から開発まで一気通貫できるチーム体制を活かして、経営者レベルの視点で企業様のビジネスゴールの達成に伴走する事業です。

アバターを持ちユーザーと自律的にやりとるするキャラクターAI開発

生成AI・言語モデルによるゲームQAの自動化

人の代わりにレストランや宿泊施設を探す検索エージェント

接客AIエージェントによるLINE接客自動化

など、最新のAI・LLMを用いた業務効率化といったエージェント領域や、アバターをもつキャラクターAIといったAI×エンタメ領域を得意としています。

＜ゲーム事業（ https://polyscape.io/service#game(https://polyscape.io/service#game) ）＞

「人が生きられる次世代のバーチャル経済圏は "遊び" から生まれる」という信念で、Steam, Nintendo Switch 向けにオリジナルゲームコンテンツの開発・自社パブリッシングを行い、コンテンツビジネスノウハウの蓄積、自社IP樹立を目指しています。

「不思議のダンジョン」風の3Dローグライトアクション「MISTROGUE：ミスと生けるダンジョン」（ https://store.steampowered.com/app/2102320/MISTROGUE/ ）や、3D生成AI技術を生かした技術デモゲーム「みんなのMOZOO」といったタイトルを開発しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Polyscape (ポリスケープ)

代表者：代表取締役 島田寛基

所在地：東京都港区三田2-14-5フロイントゥ三田504号室

設立日：2022年2月22日

資本金：7009万9000円（資本準備金含む）

事業内容：ゲーム・ソフトウェアの企画・開発・販売

WEBサイト：https://polyscape.io

【画像・動画・SNS用素材】

＜下記Google Driveよりダウンロード下さい＞

https://drive.google.com/drive/folders/1YvS8enrzrBPT9ebMve9xI6QReQgY9CNU?usp=sharing