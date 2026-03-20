蒲郡の小学生が「こども店長」としてポテトチップスを築地へ！ポテトチップス開発者の小学生が「こども店長」として販売　3月21日（土）10:30より築地魚河岸キタニ水産でイベントを開催。

有限会社 まんてん．

有限会社まんてん．（本社：愛知県豊橋市神野新田町字ヲノ割40-1、代表取締役：黒田 孝弘）は、2026年3月21日（土）東京・築地魚河岸内のキタニ水産（東京都中央区築地6-26-1 小田原橋棟）にて、メヒカリポテトチップス第2弾企画「東京出張！こども店長」を開催いたします。愛知県蒲郡市の特産品・深海魚メヒカリの魚醤を使った「がまごおりポテトチップ メヒカリパン☆チ味」を開発した蒲郡東部小学校の児童2名が「こども店長」として店頭に立ち、蒲郡の地魚であるメヒカリを起点にしたメヒカリポテトチップスやその他メヒカリ商品を販売します。

第2弾企画「東京出張！こども店長」― 子どもたちが築地に立つ

2026年3月21日（土）、築地魚河岸 小田原橋棟内のキタニ水産にて、メヒカリポテトチップス第2弾企画「東京出張！こども店長」を開催します。商品開発に携わった蒲郡東部小学校の児童2名（小学5年生～6年生）が、「こども店長」として店頭に立ちます。自分たちが考え、自分たちが味を決めたポテトチップスを、自分たちの声で、東京のお客さんに届けます。販売するのは、「がまごおりポテトチップ メヒカリパン☆チ味」をはじめとするメヒカリ商品です。築地魚河岸は、豊洲市場の仲卸が軒を連ね、食のプロから一般のお客さんまで幅広い層が訪れる場所です。マグロの取引量でトップクラスを誇るキタニ水産の店頭で、蒲郡の小学生たちが深海魚の魅力を伝えます。

発売1年、テレビ・新聞で話題に ― そして東京へ

発売から約1年。「がまごおりポテトチップ メヒカリパン☆チ味」は、数多くのメディアで取り上げられてきました。東海テレビ「ぐっさん家」、BSフジ「プライムオンラインTODAY」、名古屋テレビ（メ～テレ）のニュースなどで紹介され、東愛知新聞でも報道されています。竹島水族館では、地元の漁師がモデルになった「漁師カード」（全23種類）付きの限定版も販売。コレクション性の高さから、リピーターも生まれています。2026年3月には、アジア最大級の食品・飲料展「FOODEX JAPAN 2026」にも出展しました。こうした広がりを受けて、今回の第2弾企画が実現しました。舞台は、東京・築地魚河岸。日本の食文化を支えてきた、あの築地です。

「作って終わり」じゃない。子どもたちの挑戦は続く

今回の企画には、大切な意味があります。商品を開発して終わりではなく、自分たちで売る。しかも、地元の蒲郡ではなく、東京の築地で。子どもたちにとって、これは大きな挑戦です。「がまごおりポテトチップ メヒカリパン☆チ味」は、子どもたちの「蒲郡の海を守りたい」「蒲郡の地魚を知ってほしい」という純粋な想いから生まれました。その想いを、今度は東京で、自分たちの言葉で伝えます。有限会社まんてん．は、「メヒカリを日本中に広めたい」という想いのもと、20年近くにわたりメヒカリの加工・普及に取り組んできました。今回の「こども店長」の活動を通じて、次の世代にもその想いをつないでいきたいと考えています。

蒲郡の海から、東京の食卓へ

蒲郡の海で育ったメヒカリが、子どもたちの手によって東京・築地に届けられます。

水深200mを超える深海から引き揚げられるメヒカリ。その内臓から生まれた魚醤が、ポテトチップスという身近なお菓子に姿を変えました。地方の小さな水産資源が、子どもたちのアイデアと行動力によって、全国へと広がろうとしています。3月21日、築地魚河岸のキタニ水産で、蒲郡の「こども店長」たちが皆さまをお待ちしています。

小学生のアイデアから生まれたポテトチップス

きっかけは2024年7月のことです。蒲郡市の飲食店経営「笹やグループ」代表の笹野弘明氏が、蒲郡東部小学校で未利用魚についての出前授業を行いました。授業を受けた5年生の児童たちは、蒲郡の海の現状を知り、こう声を上げました。「蒲郡の海を守りながら、魅力を伝えるためのお菓子を作りたい」。この声を受けて、有限会社まんてん．の黒田孝弘社長に相談が持ちかけられました。黒田社長は、メヒカリの加工過程で廃棄されていた内臓から作った魚醤「深輝（しんき）」に着目。この魚醤をパウダー状にして、ポテトチップスの味付けに使うことを提案しました。蒲郡の特産品をPRしながら、廃棄されていた内臓も活用できる。一石二鳥のアイデアに、児童たちは目を輝かせました。企画の発案から試作品の味見まで、子どもたちが積極的に関わり、2025年3月1日、「がまごおりポテトチップ メヒカリパン☆チ味」が誕生しました。

魚醤パウダーと釜揚げ製法が生む、唯一無二の味わい

「がまごおりポテトチップ メヒカリパン☆チ味」には、他にはない特徴があります。

味の決め手は、メヒカリの内臓から作った魚醤「深輝」のパウダーです。通常、メヒカリの加工では廃棄されてしまう内臓を魚醤に加工し、さらにパウダー化するという手間をかけています。魚醤ならではの深いうまみが、ポテトチップスに奥行きのある味わいを与えています。製法にもこだわりがあります。昔ながらの釜揚げ製法を採用し、歯ざわり豊かな食感に仕上げました。さらに無添加で製造しているため、子どもも安心して食べることができます。

フードロスの削減と、蒲郡の特産品PR。この2つを同時に実現した商品として、発売以来、多くの注目を集めてきました。

蒲郡の宝・メヒカリを取り巻く現状

「愛知県蒲郡市は、深海魚メヒカリ（正式名称：アオメエソ）の一大産地です。愛知県内のメヒカリ水揚げ量の95%を蒲郡市が占めており、「市の魚」にも指定されています。水深200～400mの深海に生息するメヒカリは、脂がのった白身が特徴で、唐揚げや干物として地元で長く親しまれてきました。

しかし近年、その漁獲量は減少傾向にあります。蒲郡市産業振興部農林水産課によると、2020年に500トンあった漁獲量は、2023年には200トンにまで落ち込みました。海水温の変化などが原因とみられていますが、詳しいことはまだ分かっていません。蒲郡市には県内で唯一、深海で専門に漁をする「沖合底びき網」漁船が4隻あり、漁師たちが日々、太平洋の沖合まで2～3日がかりで出漁しています。こうした漁師たちの努力で支えられてきたメヒカリですが、全国的な知名度はまだ高いとは言えません。

「もっと多くの人にメヒカリを知ってほしい」。そんな想いから動き出したのが、蒲郡の小学生たちでした。

イベント概要

商品概要

企業概要

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