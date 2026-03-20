「シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ」４月 19 日 (日)開催！

株式会社 三栄

モーターファンフェスタ 2026 運営委員会（三栄、サンズ、サンプロス）は 2026 年４月 19 日（日）、富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）にて「シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ」を開催します。

2026 年に開催 10 周年を迎える本イベントは、新たに「シン」の名称を冠し、大きく生まれ変わります。5 つの大型コンテンツ（「新型車大試乗会」「グリッドウォーク」「JDM クロニクル」「D1GP エキシビジョンマッチ “ラウンドゼロ”」「スーパーカー／レーシングカーデモラン」）を柱として、クルマ好きはもちろんのこと、家族連れやカップルなど幅広い層がこれまで以上にワクワクできるコンテンツを多数開催する予定です。

入場料は無料（一部コンテンツへの参加は有料）。クルマやバイクでお越しの際は、クーポン付きのお

得な前売り駐車券のご利用がおすすめです。イベント概要や注目コンテンツは次ページ以降をご参照く

ださい。また最新情報は、今後も公式ホームページや SNS で随時アップしていきますので、こちらも併せてご活用ください。

※本リリース記載内容は 3 月 20 日現在のものです。イベント内容は変更になる場合があります

＜開催概要＞

名称

シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ

開催日時

2026 年 4 月 19 日（日） 8：00～17：00（予定）

会場

富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町中日向 694）

主催

モーターファンフェスタ 2026 運営委員会

後援

株式会社三栄

協力

富士スピードウェイ株式会社

入場料

無料

駐車券

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23526/table/1444_1_5f3bbeaab871738fce121a6e13d95d49.jpg?v=202603200151 ]

🔹前売り駐車券は、ローソンチケット(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=715648)（L コード：41410）、e＋（イープラス）(https://eplus.jp/sf/word/0000119100)にて好評発売中です。

駐車券の詳細はコチラから :https://motorfanfesta.com/2026/about/#parking

メディアパートナー

アメ車マガジン / webCG / FM FUJI / オートキャンパー / カーグラフィック /

CAR トップ / Kazi / カスタムカー / カミオン / K-MIX / 月刊自家用車 / コリズム /

ZIP-FM / ドライバー / NEW MINI STYLE MAGAZINE / ベストカー /

モーターマガジン / LE VOLANT / レッツゴー 4WD ※五十音順

報道関係者向け素材

イベントロゴ、前回開催の写真などは下記リンクよりダウンロードいただけます。

https://saneishobo.box.com/v/MOTORFANFESTA2026

取材申請のご案内

「シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ」を取材される報道関係の皆様は、事前の取材申請をお願いします。公式ホームページ内［プレス］ページにてお手続きください（4 月上旬オープン予定）。

取材申請はコチラから :https://motorfanfesta.com/2026/press/

シン・モーターファンフェスタ 2026 関連

公式ホームページ https://motorfanfesta.com/2026

フェイスブック https://www.facebook.com/motorfanfesta

X（旧ツイッター） https://twitter.com/motorfanfesta

インスタグラム https://www.instagram.com/motorfanfesta_official

報道関係のお問い合わせ

モーターファンフェスタ 2026 運営委員会

E-mail：pr@motorfanfesta.com TEL：03-6773-5961

〒163-1126 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー26F（株式会社三栄内）

＜＜５つのコアコンテンツをご紹介します！＞＞

CORE CONTENTS １.

新型車大試乗会

国内外の最新人気モデルが約 80 台も勢ぞろい。スポーツカーや SUV、軽自動車、輸入車、電気自動車などバラエティに富んだ車両の数々を、ご自身がステアリングを握っての試乗が可能です（一部車両を除く）。また、気になる 2 台を往路と復路で乗り比べられる乗り比べ試乗会も併催します。1 台だけでもなかなか試乗できないモデルを、連続して比較できるチャンスです。

CORE CONTENTS ２.

スーパーグリッドウォーク

FSW が誇る 1.5km のホームストレートのグリッドを、数々の名車・旧車が埋め尽くす様は圧巻。今年は「ウイリアムズ FW11」「ベネトンB189」の F1 車両 2 台のほか、富士モータースポーツミュージアムから「トヨタ 7」が参加します。さらにザ・クラシックにエントリーする1960～70 年代のクラシックレーシングやグループ C、グループ A、JGTC などのレーシングカーたちを、コース上からじっくりと鑑賞することができます。

CORE CONTENTS ３.

JDM クロニクル

日本のチューニングカーカルチャーを追い続けてきた月刊誌『OPTION』と『G ワークス』の合同による大規模ミートアップイベントは、今回が初開催となります。Japan Domestic Market の接頭語が示すように、古き良きニッポンの世界観をまとったビンテージカー／カスタムカーが集結。世界からも注目を集める JDM について、間近でその迫力を堪能できます。

CORE CONTENTS ４.

D1 エキシビションマッチ「ラウンドゼロ」

世界最高峰のドリフト選手権「D1」の 2026 シリーズ開幕戦に先駆けて、本戦さながらの白熱した単走・追走が繰り広げられます。トップドライバーたちが繰り出す圧巻のドリフトバトルは必見です。例年、今シーズンに投入されるニューマシンのお披露目の場ともなり、いち早くその雄姿を見られるチャンスです。

CORE CONTENTS ５.

レーシングカー／スーパーカー デモラン

グループ C / グループ A / GT カーなど国内外のサーキットで活躍した往年のレーシングマシン、そして圧倒的な性能と存在感で見る人を魅了するスーパーカーがずらり勢ぞろい。さらに東京オートサロン 2026 にてデモランを披露したウイリアムズ FW11 の参加も決定しました。イベント当日は、約 1.5km のホームストレートで 1.5リットルV6 ターボエンジンのパワーを解放します。

＜＜まだまだあります！ 注目コンテンツ＞＞

■ザ・クラシック

1960 年代、70 年代のクラシックレーシングカーによるデモ走行。どの車両も実際にレースを戦っているマシンであり、現代のレーシングカーとは違うサイズ、エキゾーストノートなど、その当時のレースの様子を体感できます。

ザ・クラシック■【レーシングオン創刊 40 周年記念】津川哲夫 × ベネトン B189 トークショー& サイン入り特注ミニカー限定販売

創刊 40 周年を迎えたモータースポーツ専門誌『レーシングオン』が、かつてベネトン F1 チームでメカニックを務めた津川哲夫さんのトークショーを開催。ベネトン B189 の実車を前にメカニズムや思い出を語ります。

ベネトン B189

また、富士スピードウェイ・モータースポーツミュージアムから出張展示されるトヨタ 7 は、エンジン始動も実施。トークショー後には、津川さんのサイン入り B189 ミニカーの限定販売も行うなど盛りだくさんです。

トヨタ 7■ギャルパラ春祭り in モーターファンフェスタ

人気レースアンバサダーたちが 2026 年のコスチュームを着て大集合。ホームストレート上での集合撮影のほか、バーチャルピットウォーク、トークショー、サイン会といったスペシャルなイベントを予定しています。

ギャルパラ春祭り in モーターファンフェスタ■GENROQ SUPERCAR SUMMIT

スーパーカー雑誌『GENROQ』の誌面を飾ったスーパーカーが集合。フェラーリ 12 チリンドリやランボルギーニ・テメラリオなど（予定）、豪華なスーパースポーツやプレミアムカーを展示します。

GENROQ SUPERCAR SUMMIT■モトチャンプ最高速チャレンジ

バイク WEB メディア『モトチャンプ』による、ホームストレートを使用した最高速計測イベント。2 ストロークミッション車（125cc 以下）、4 ストロークミッション車（250cc 以下）、スクーター（排気量無制限）が参加可能です。

モトチャンプ最高速チャレンジ■「清水和夫 × 高平高輝クロストーク」特別編

自動車 WEB メディア「モーターファン .jp」で好評連載中の対談企画、その特別編としてトークショーを開催。モータージャーナリストの清水和夫さんと高平高輝さんのお二人が、自動車業界の最新事情を深堀りします。

「清水和夫 × 高平高輝クロストーク」■SUBARU Premium Test Drive 2026

東京オートサロン 2026 で発表された新型 MT 車「WRX STISport♯ PROTOTYPE」の試乗が可能。そのほかにも、WRX S4、レヴォーグ特別仕様車、インプレッサSTI Performance、トレイルシーカー ET-HS など注目の新型車が登場予定です。

RX STI Sport♯ PROTOTYPE■スイフト オーナーズミーティング

走りが楽しいコンパクトカーとして、多くのファンから愛されているスズキ・スイフト & スイフトスポーツを対象としたオーナーズミーティングです。オーナー交流会＆ファン交流会のほか、ショップ & パーツメーカーのデモカーも展示予定です。

スイフト オーナーズミーティング■BYD オーナーズミーティング

BYD のオーナー同士で交流を深めることができるミーティングを実施します。本コースでのパレードラン、オーナー限定のラウンジ、表彰イベントなど、ここでしか味わえないプログラムが多数用意されています。

■ヒョンデオーナーズミーティング

BYD オーナーズミーティング

世界シェア 3 位の自動車メーカーであるヒョンデが、オーナーミーティングを開催。オーナー同士はもちろん、メーカーとのコミュニケーションを深める絶好の機会です。

■三菱自動車 4WD 登坂キット同乗体験イベント

驚異の 45 度傾斜を登り切る 4WD 車の走行性能を同乗体験が可能です。車両はオールラウンドミニバン「デリカ D:5」と、1t ピックアップトラック「トライトン」が登場予定です。

三菱自動車 4WD 登坂キット同乗体験イベント■2026 RAYS FAN MEETING

人気ホイールメーカー「RAYS（レイズ）」のホイールを装着したオーナーカーによるファンミーティング。会場では最新のホイールやデモカーが多数展示されるほか、ステージイベントも実施予定です。

■RAYS ホイール履き比べ企画

2026 RAYS FAN MEETING

ノーマルホイールと RAYS ホイールの違いを体感する走行コンテンツです。フェアレディ Z、シビック、GR86 のホイールを履き替えて、その乗り味をダイレクトに体験できます。

■リバティーウォークミーティング

大胆かつ独創的なカスタムで世界に名を馳せるリバティーウォークによる、120台規模のミーティング。リバティーウォークの世界観をどっぷりと体験できるチャンスです。本コースでのパレードランも必見。

リバティーウォークミーティング■YOKOHAMA presents キッズカート体験会

モータースポーツへの入り口といえる存在がカート。お子様に運転の楽しさを知ってもらうのにピッタリなキッズカートの体験会を特設エリアで実施します。スタッフによるレクチャーに沿って、安全・安心に走行することができます。

YOKOHAMA presents キッズカート体験会■トヨタ 2000GT 展示

トヨタ初の本格スポーツカーであり世界に誇る日本車の一台、トヨタ 2000GTがピットに展示されます。中学生以下のお客さまの同乗試乗も予定しています。

トヨタ 2000GT

※上記以外にも多くのコンテンツを企画しています。コンテンツの詳しい内容は、

公式ホームページ（https://motorfanfesta.com/2026）をご覧ください。