アルザス地方の料理とワインを楽しむ特別コース「レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ」にて2026年3月20日（金）より期間限定で提供開始

株式会社焼肉坂井ホールディングス

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェでは、2026年3月20日（金）より「アルザス地方の料理とワインを楽しむ特別コース」をご提供いたします。

アルザス地方はフランス北東部、ドイツ国境に位置する地域で、フランスとドイツ双方の文化が交わる独自の料理とワインで知られています。美しい村々とブドウ畑を結ぶ「アルザスワイン街道」でも有名で、個性豊かな白、赤ワインとともに郷土料理が親しまれてきました。

本コースでは、アルザスを代表する料理「シュークルート」や「タルトフランベ」など、同地ならではの郷土料理をご用意。フランス滞在時代に親しんだアルザスの味わいを、野村シェフがビストロノミーのスタイルでご紹介します。

メニュー概要

※表示価格はすべて税込です。

提供開始日

2026年3月20日（金）より期間限定

ランチコース 7,000円／全5品

プティサレ、アミューズ ブーシュ、前菜、メイン、デザート

ディナーコース 10,000円／全6品

プティサレ、アミューズ ブーシュ、前菜、魚介料理、メイン、チーズまたはデザート

主な料理例

・タルトフランベ Tarte Flambee

・スモークサーモンとジャガイモのガレット Galette de pommes de terre au saumon fume

・オマール海老のブーシェ ア ラ レーヌ Bouchee a la reine au homard

・シュークルート（または魚介のシュークルート） Choucroute alsacienne

・マンステールとコンテチーズのサラダ Salade alsacienne au Munster et Comte

・クグロフとバニラアイスクリーム Kouglof - glace a la vanille

※コースにより内容は異なります

ワインペアリング

本コースに合わせ、アルザス地方を中心としたワインペアリングもご用意いたします。

アルザスワインの多彩な味わいをお楽しみください。

ランチ（3種） 60ml 4,400円 ／ 90ml 5,500円

ディナー（4種） 60ml 5,500円 ／ 90ml 6,600円

アルザスの郷土料理

タルトフランベ Tarte Frambee

「アルザスパイ」とも呼ばれる、生地にフロマージュや玉ねぎをのせて焼き上げる伝統的な薄焼きピザ。

アルザス風 シュークルート Choucroute Alsacienne

ザワークラウトとブイヨンで煮込んだ豚肉やソーセージを盛り合わせた、アルザス地方を代表する料理。

オマール海老のブーシェ ア ラ レーヌ Bouchee a la Reine au Homard et Nouilles

ブーシェ ア ラ レーヌは、パイケースに濃厚なクリームソースと鶏肉や魚介を詰めたクラシックな一皿。

今回はオマール海老ときのこをあわせてご用意いたします。

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ Les Copains de Dominique Bouchet

パリの街角にある店に入り込んだようなあたたかな雰囲気のビストロ。

食材の品質にこだわり、丁寧に調理し、ソースでエスプリを効かせた「美しさ」と「華やかさ」の調和する料理を気さくなサービスでお楽しみいただけます。

シェフ ドミニクの「心」と「技術」を継承し、野村シェフ率いるコパンたちが瑞々しい感性をお皿にのせて、旬の味わいを提供し続けています。

住所：東京都中央区銀座 5-1-8 銀座 MSビル B1F

TEL：03-6264-6566

営業時間：

ランチ 11:30～15:00 (L.O 14:00)

ディナー 18:00～23:00 (最終入店 20:00／L.O. 22:00)

定休日：不定休／夏季・年末年始

English Summary

Les Copains de Dominique Bouchet in Ginza will present a limited-time Alsace fair starting on March 20, 2026.

This special course highlights traditional Alsatian cuisine such as tarte flambee, choucroute,

and bouchee a la reine with lobster.

Guests can enjoy a seasonal menu paired with wines from the Alsace region, with lunch from \7,000 and dinner from \10,000.

The experience reflects the spirit of “bistronomy,” combining refined techniques with a relaxed dining atmosphere.

会社概要

社名：株式会社DBT（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル10F

TEL：03-5565-2040 FAX：03-5565-1696

事業内容：飲食店（フランス料理店）

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ 公式サイト

https://www.lescopains.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/les_copains_db/

ドミニク・ブシェ トーキョー 公式サイト（関連ブランド）

https://www.dominique-bouchet.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/dominique_bouchet_tokyo/