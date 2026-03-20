『鬼の花嫁』実写映画公開＆アニメ化記念！全国書店でのフェア＆プレキャン実施

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一)は、『鬼の花嫁』の実写映画公開およびアニメ化を記念して、株式会社トーハン（本社:東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）とともに、3月17日(火)より全国592の書店にて「キャラクターペーパースタンド」をプレゼントする限定フェアと、店頭およびSNSでのプレゼントキャンペーンを開始致しました。

本作品は、シリーズ累計650万部を突破し、3月27日(金)に実写映画の全国公開となる大人気作品です。

◆鬼の花嫁特設サイト：https://novema.jp/article/oninohanayome(https://novema.jp/article/oninohanayome)

＜書店フェア＞対象商品購入で、ペーパースタンドプレゼント！

展開書店で『鬼の花嫁』作品フェアを実施、対象商品を購入された方にノベルティを差し上げます。

＜フェア概要＞

・実施期間：3月17日（火）～

・展開書店：全国592書店

書店リストはこちら :https://www1.e-hon.ne.jp/content/cam/2026/onihana_shotenlist.html

・対象商品：『鬼の花嫁』シリーズ18点

※フェアの展開商品・冊数・期間は店舗によって異なります。

詳細はこちら :https://www.tohan.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/th20260317_onihana_book.pdf

・ノベルティ：オリジナルペーパースタンド（全4種）

主要キャラクターのイラストを使用した組み立て式のペーパースタンド。

組み立て後の大きさは約45×80mm。

※対象商品を1冊購入ごとにランダムで1点進呈 ※各店舗で無くなり次第終了

＜書店店頭・SNS＞商品購入またはリポストで、色紙やミラーなどプレゼント！

１.書店店頭キャンペーン

フェア展開書店で商品を問わず税込1,500円以上の会計時に応募券を1枚進呈。キャンペーンサイトからの応募で、抽選により500名様に景品が当たります。

＜概要＞

・開催期間：3月17日（火）～5月3日（日）

・応募締切：5月10日（日）

・賞品：

A賞 クレハ先生＆富樫じゅん先生 Wサイン入り「鬼の花嫁」複製イラスト色紙 … 2名様

B賞 クレハ先生＆富樫じゅん先生Wサイン入り「鬼の花嫁」拡材 … 3名様

C賞 「鬼の花嫁」複製イラスト色紙（※サインなし） … 15名様

D賞 複製原画1枚（A4）＆クリアファイル1種セット … 80名様

E賞 「鬼の花嫁」オリジナルデザインQUOカードPay 1,000円分 … 400名様

※応募券1枚につき1口応募可能。お1人様何口でも応募できます。

２.SNSキャンペーン

画像左から）白彼岸花モチーフミラー、オリジナルロゴステッカー

「まいにち本屋さん情報局」公式Xの企画告知をリポストすると、抽選で景品が当たります。

＜概要＞

・開催期間：3月17日（火）～3月31日（火）

・応募方法：

１.Xアカウント「まいにち本屋さん情報局@本の取次トーハンで本屋さんを盛り上げたい！（＠tohan365）」をフォロー

２.「まいにち本屋さん情報局」が3月17日に投稿する企画告知を再投稿

・当選発表：キャンペーン終了後、「まいにち本屋さん情報局」からXダイレクトメッセージで当選者個別に連絡。

・賞品：

「鬼の花嫁」が受け継ぐ白彼岸花モチーフミラー（5名様）

「鬼の花嫁」オリジナルロゴステッカー（5名様）

「鬼の花嫁」シリーズ（スターツ出版 刊） ～累計発行部数650万部突破～

『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

クレハ 著／イラスト:白谷ゆう

ISBN/978-4-8137-0993-0、814円（税込）

『鬼の花嫁』（noicomi COMICS）

作画：富樫じゅん／原作：クレハ

ISBN: 978-4-8137-6124-2、715円（税込）

特設サイトはこちら :https://novema.jp/article/oninohanayome

書籍やコミック、作者の最新情報など「鬼の花嫁」に関する様々なニュースをお届けしています。

◆取材・お問い合わせ：スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2131-1c1c0c2f2db1fbfdad41acd6e7fe6202.pdf