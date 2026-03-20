The Ryokan Tokyo YUGAWRA ４周年記念企画「創作家のための滞在満足度向上プロジェクト」を開始します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場 （埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する湯河原の旅館「The Ryokan Tokyo YUGAWARA（以下、TRT）」は、2026年3月18日で４周年を迎えます。5年目となるこの1年間は、「創作家のための滞在満足度向上プロジェクト」と題して、各種サービス・設備のアップデートを行っていきます。

文豪が愛した古湯・湯河原に位置するTRTは、創作家の聖地を目指しています。今回のプロジェクトを通して、よりクリエイターの皆さまが快適に創作に専念できる環境を目指します。

◎第一弾_喫茶営業時間延長＆新デザート登場

これまでよりも喫茶の営業時間を延長し、創作活動中の糖分補給や息抜きの時間の使い勝手を向上します。さらに疲れた脳に染み渡るデザートメニューも追加します。

提供開始時期：2026年3月18日～

営業時間：11:00～15:00

追加デザートメニュー：

・大人のほろにがご褒美パフェ 780円（税込）

・地元の塩で味わうくつろぎしるこ580円（税込） ※お餅の追加150円/個（税込）

・湯上がりミルクチーズケーキ ふろまぁじゅ 580円（税込）

◎第二弾_客室寝具をアップデート！

全和室を対象に1年間かけて寝具類をより快適なものにアップデートします。原稿合宿として連日お泊りいただくお客さまの快適な睡眠環境を整えます。

提供開始時期：2026年4月より順次

対象客室：和室

◎第三弾_創作時間をより快適にするレンタルアイテムを拡充

公式Xにて3月中にアンケートを実施し、集計結果をもとにレンタル品を拡充します。みなさまの「こんなの欲しかった！」「これがあると助かる」を形にします。

提供開始時期：2026年4月より順次

アンケート開始時期：2026年3月に実施

公式X：https://x.com/TheRyokanTokyo

◎第四弾_疲れた身体をほぐす無料マッサージチェア導入

大浴場近くにマッサージチェアを導入。創作活動でつかれた身体をほぐします。長時間の作業の合間にも、ぜひご利用ください。

提供開始時期：2026年5月予定

◎第五弾_ラウンジエリアにロールカーテンを設置

日頃より実施しているお客さまアンケートで一番ご意見が多かった「日中のラウンジがまぶしい。」「夏場は暑い」を改善。お客さまの作業がより捗る環境にします。

提供開始時期：2026年5月予定

◎第六弾_お部屋での創作も更に快適に！お部屋レンタル備品をアップデート

お部屋での作業やお仕事がより捗るように、お部屋で使えるレンタル品を拡充します。

追加お部屋レンタルアイテム（予定）：

座椅子、加湿器、ストレッチ用バランスボール、ストレッチ用ローラー

※数に限りがある場合がございます。予めご了承ください。

提供開始時期：2026年4月から順次拡充予定

◎第七弾_お客さまのイラストを館内装飾化する参加型キャンペーンを開催

当施設では日々お客さまのクリエイティブな発想からオリジナルキャラクターや物語が誕生しています。そんな「作品が生まれる場」である当施設で、お客さまのアイデアやクリエイティブ要素を形にしたいという思いから、作品を展示・装飾品化する企画を予定しています。泊まるだけでない、参加する旅館としての企画を楽しみにお待ちください。

提供開始時期：2026年8月頃に企画予定

※サービス詳細や提供開始日は、別途お知らせします。

■The Ryokan Tokyo YUGAWARA

The Ryokan Tokyo YUGAWARA は、万葉集にも詠まれるほど歴史が古く、夏目漱石、芥川龍之介などの文豪に愛された湯河原温泉に位置する温泉旅館です。大人の原稿執筆パックや御自愛パックなど、従来の旅館のあり方にこだわらない新しい旅館の形を追求しています。

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上742

https://www.theryokantokyo-ofurocafe.com/

■湯河原温泉 おふろcafe HITOMA

おふろcafe HITOMAは、TRT内の日帰り温泉です。インク作り体験・温泉カフェ・ショップなど、旅先の合間時間にちょうど良く楽しめるコンテンツをご用意しています。

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/