『ANTHEM#9』 Original Soundtrackが3月20日よりSteam(R)にて発売開始！ さらにバンドル販売、セールの他、ゲームのv1.1.0アップデートも公開！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、ジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』のオリジナルサウンドトラックが3月20日（金）よりSteamにて発売開始となることを発表いたしました。また、各種音楽配信プラットフォームにおいても4月3日（金）より配信開始予定です。

あわせて、3月20日（金）に集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネルにて『ANTHEM#9』 Original Soundtrack試聴動画の公開及びYouTube Live上で24時間のライブ配信を実施することを発表いたしました。また、サウンドトラック販売を記念して、15%オフセールも開始致します。

さらに、『starVaders』とのバンドル販売及び『Slot & Dungeons』のバンドル販売を実施いたします。また、ユーザーから要望の多かった「タイマーなしモード」の実装などを含めた『ANTHEM#9』のv1.1.0アップデートを実施することも発表いたしました。

■『ANTHEM#9』 Original Soundtrack 発売開始！

『ANTHEM#9』Original Soundtrack発売日：

【Steam】2026年3月20日（金） 10:00~

【各種音楽配信プラットフォーム】2026年4月3日（金）00:00~

『ANTHEM#9』Original Soundtrack SteamページURL：

https://store.steampowered.com/app/4510800/ANTHEM9__Original_Soundtrack/

あわせてゲームとセットになったお得なバンドルの販売も実施！

ゲームとサウンドトラックのどちらも未購入の方は、10%割引でまとめ買いできるセットバンドルとなります。ぜひチェックしてみてくださいね

バンドルURL：

https://store.steampowered.com/bundle/70762/ANTHEM9__Game__Soundtrack/

『ANTHEM#9』Original Soundtrack 音楽配信プラットフォーム名：

・音楽ダウンロードサイト：iTunes Music Store, Amazon, Mora, レコチョク等

・音楽配信サブスクリプションサービス：Apple Music, Spotify, YouTube Music, LINE MUSIC等

『ANTHEM#9』 Original Soundtrack試聴動画ライブ配信

『ANTHEM#9』 Original Soundtrack発売を記念して、集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネルにてサウンドトラックの収録楽曲試聴動画を公開いたしました。

また、本動画は集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネルにて24時間常時YouTube Liveにて配信を実施いたします。ぜひご覧ください。

配信日時： 2026年3月20日（金）10:00 ～ 4月下旬ごろまで

配信チャンネル： 集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネル

集英社ゲームズ公式YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@%E9%9B%86%E8%8B%B1%E7%A4%BE%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA

■Steamスプリングセールにて、15%オフセール実施

『ANTHEM#9』が期間限定で15%オフとなるセールを実施いたします。

この機会にぜひお買い求めください。

セール期間： 2026年3月20日（金）AM2:00 ～ 2026年3月27日（金）AM2:00（日本時間）

セール価格： \1,870

■バンドル販売決定

『ANTHEM#9』と他タイトルとのバンドルの販売が決定いたしました。

１.『starVaders』バンドル 『ANTHEM#9』と『starVaders』のバンドルが登場！

販売開始日時： 2026年3月20日（金）10:00

バンドルページURL：

https://store.steampowered.com/bundle/67610/ANTHEM9__StarVaders/

２.『Slot & Dungeons』バンドル 『ANTHEM#9』と『Slot & Dungeons』のバンドルが登場！

販売開始日時： 2026年3月20日（金） 10:00

バンドルページURL：

https://store.steampowered.com/bundle/70214/ANTHEM9__Slot__Dungeons/

■『ANTHEM#9』v1.1.0 アップデート情報！

ユーザーの皆様からいただいたご意見を中心にアップデートを実施いたします。

ぜひ新機能をお試しください。

主なアップデート内容：

・制限時間なしモードを追加！

Mission選択時にバトル中のタイマーをOFFに切り替えられる機能を追加

・専用マウスカーソルを追加！

17種類のデザインのマウスカーソルをSETTINGSから切り替えられる機能を追加

・Extra Missionの初期スキル選択機能を追加！

EX1～10におけるダンジョン開始時にデッキの初期スキルを選択できる機能を追加

・Mission1、2の難易度を緩和！

Mission1とMission2における中ボスおよびボスのHPを下方修正

アップデート日時： 2026年3月20日（金） 10:00

■「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」出展情報

『ANTHEM#9』は、3月20日（金）より開催される「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」に出展いたします。会場では本作を試遊いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

また、会場にて『ANTHEM#9』を試遊またはウィッシュリスト登録をしていただいた方には、『ANTHEM#9』のルービット、ファニー、ベニをあしらったオリジナル缶バッジマグネット3種セットをプレゼントいたします。

イベント名： TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026

日程： 2026年3月20日（金）～3月21日（土）

ブース： 集英社ブース（S17）

来場者特典： 試遊またはウィッシュリスト登録で缶バッジマグネット3種セットをプレゼント

『ANTHEM#9』概要

■対応機種：Steam(R)

■ジャンル：ジェムマッチローグライト

■発売日：2026年2月5日（木）好評発売中

■プレイ人数：1人

■価格：2,200円（税込）

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語（繁体字） / 中国語（簡体字）

■発売：集英社ゲームズ

■開発：koeda

■コピーライト：(C)koeda / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『ANTHEM#9』Steam(R)ページURL：https://bit.ly/ant_steam_prjp

■クリエイタープロフィール

koeda（ https://x.com/koeda68287606 ）

「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.2 デモなし部門」で大賞受賞のデビュー作『ANTHEM#9』を開発するゲームクリエイター。業界経験なし、プログラマーでもない。それでもゲーム開発への夢を捨てきれず、30過ぎにして入門書片手に一念発起した異色の個人開発者。右も左も分からないながら、ひたすらゲーム開発に向き合い、熱き心でクリエイティブ活動に邁進している。

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