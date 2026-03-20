【横浜ワールドポーターズに新店オープン】国家資格を有する点心師が作る小籠包をはじめ本格中華が楽しめる『茶薫小籠包 ワールドポーターズ店』 3/30(月)グランドオープン｜抽選でレセプション試食会開催！

株式会社グッドヌードルイノベーション

2026年3月30日(月)、神奈川県横浜市の横浜ワールドポーターズに『茶薫小籠包 ワールドポーターズ店』がグランドオープンする。

『茶薫小籠包』の名物・小籠包は、ご注文いただいてからひとつひとつを熟練の点心師が丹精込めて包み込み、蒸したてのアツアツの状態でお召し上がりいただけます。

その他、おつまみにピッタリなとろとろ角煮、食欲そそる麻婆豆腐などの本格中華で、お仲間とのご宴会やご家族でのお食事など様々なシーンでご利用いただけます。

『茶薫小籠包 ワールドポーターズ店』イメージご家族やご宴会でゆったりと楽しめるテーブル席和をイメージしたモダンな店内

【店舗概要】

茶薫小籠包 ワールドポーターズ店

オープン予定日：2026年3月30日（月）

住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ1F(ピエトロ隣)

営業時間：11:00～23:00（L.O. 22:00）（その他施設の営業時間に準ずる）

※21時以降は店舗外、歩道側入口よりご入店ください。



◼︎『茶薫小籠包飯店』について

各色の味覚を楽しむ小籠包8種盛り合わせ

茶薫小籠包がご提供する小籠包は、ご注文いただいてから一つ一つを熟練の点心師が丹精込めて包み込み、蒸したてのアツアツの状態でお召し上がりいただけます。

豚、エビ、カニ、フカヒレなど、様々な種類の小籠包の盛り合わせをご用意しておりますので、いつまでも飽きることなく小籠包をお楽しみいただけます。

職人が一つ一つ手包みで作る名物・小籠包熟練の点心師が提供する小籠包

また、熟練した点心師の技と独自の製法で蒸し上げた小籠包は、ジューシーな肉汁が口の中であふれます。

また、お子様にも当店を楽しんでいただけるよう、動物をモチーフにした饅頭をご用意したり、さまざまな色彩の小籠包を提供するなど、味覚だけでなく視覚からも楽しんでいただけるお店づくりを行っています。

茶薫小籠包の名物・小籠包や点心、麻婆豆腐、大海老チリソースなど本格中華でご宴会やご家族でのお食事におすすめ

■レセプション試食会のご案内

～ 取材歓迎 ～

☆☆2026年3月28日(土) オープン前抽選レセプション試食会開催☆☆

『茶薫小籠包 ワールドポーターズ店』抽選で30名様をレセプション試食会へご招待

開催日時：2026年3月28日(土) 13~18時

※応募締切：2026年3月22日終日

※2026年3月24日を目途に当落及び詳細をメールにてご連絡いたします

場所 ：茶薫小籠包 ワールドポーターズ店内（１Fピエトロ隣）

※オープン前の為、店舗外、歩道側入口よりご入店ください

応募はこちら↓

▼茶薫小籠包 ワールドポーターズ店 試食会応募URL▼

https://forms.gle/2buSc5zJ8jU3tJHZ9

レセプション試食会ご応募はこちら :https://forms.gle/2buSc5zJ8jU3tJHZ9

◼︎報道関係者の皆様：本件に関する取材窓口

株式会社創業新幹線

マーケティング担当宛 marketing@sks-venture.com