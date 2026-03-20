テラーノベル発の人気小説がコミカライズ！『不思議の間』が3月20日よりコミックシーモアで先行配信スタート

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）は、株式会社トーハン(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明)と共同設立したコミックレーベル「テラーコミックス」にて、テラーノベル発の人気小説『不思議の間』をコミカライズし、コミックシーモアでの先行配信を2026年3月20日より開始することをお知らせいたします。

先行配信プラットフォーム：コミックシーモア（ https://cmoa.jp/ ）

先行配信開始日：2026年3月20日（金）

※配信の予定等は予告なく変更になる場合があります。

「テラーコミックス」作品について

不思議の間

(C)果目山ヤマタ・猫又ヨオスケ/Freedia・テラーノベル

「君が心霊現象や不思議体験に詳しいって噂の…不思議の間(はざま)？」

この学校でまことしやかに囁かれている「噂」──心霊現象や不思議体験に困った時、「不思議の間」に依頼すれば不思議な能力でなんでも解決してくれる…らしい。

都市伝説に詳しい女子生徒・翠川てては、とある心霊事件をきっかけにクラスメイトの朝神間(あさがみはざま)、通称「不思議の間」と行動を共にすることになる。

間くんと過ごす日々は都市伝説や心霊現象に関する事件の連続で──!?︎

原作：猫又ヨオスケ（ @nekomata99(https://x.com/nekomata99) ）

漫画：果目山ヤマタ（ @kameyama_ymt(https://x.com/kameyama_ymt) ）

小説掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/1t797rwwh8js0-8452310304 ）

コピーライト：(C)果目山ヤマタ・猫又ヨオスケ/Freedia・テラーノベル

シーモアで読む :https://www.cmoa.jp/title/352697/

「テラーコミックス」について

■ レーベル名：テラーコミックス

■ サービスページ：https://www.tohan-freedia.com/label/teller-comics/

設立の背景はこちらのリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000023974.html)をご覧ください。

株式会社 トーハン 会社概要

・主な事業内容：

書籍、雑誌、教科書、その他の出版物の取次販売、ならびにこれに関する物流業務

音楽・映像ソフト、ゲームソフト、玩具、雑貨類、事務用品、教育用品、音楽用品、視聴覚機器、什器備品の取次販売、ならびにこれに関する物流業務

SAシステムの開発、販売および各種情報提供業務

出版物の輸出入、版権取引仲介業務

カフェ、フィットネスジム、コワーキングスペースの運営

不動産の賃貸借・管理運営・その他新規事業

・本社所在地：東京都新宿区東五軒町6-24

・代表取締役社長： 川上浩明

・コーポレートサイト：https://www.tohan.jp/

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）