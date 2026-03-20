【4月17日(金)19:30～渋谷開催】物価高・競争激化の時代に「なぜ売れないのか」を議論｜経営者限定12名の戦略会食

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年4月17日(金)19:30～COLOR.as 水野代表・戦略コンサルタント／若手士業イノベーション協会 岩脇代表理事のコラボで、売上が伸びない原因を経営者同士で解き明かす少人数会食を開催すると発表した。

2026年4月17日(金)19:30～「なぜ売れないのか」を解き明かす経営者交流会

【4月17日(金)19:30~】「なぜ売れないのか」を解き明かす経営者交流会/主催:水野 真由美（COLOR.as 代表）× 岩脇 政憲（戦略コンサルタント／若手士業イノベーション協会 代表理事）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4928731/view

「なぜ売れないのか？」経営者12名限定で本質を議論する戦略交流会

物価上昇や競争激化、デジタルマーケティングの高度化など、企業経営を取り巻く環境が急速に変化する中、「商品には自信があるのに売上が伸びない」という課題を抱える経営者も少なくありません。本イベントは、マーケティングや事業設計の視点から“売上が伸びない構造”を整理し、経営者同士で本質的な課題を議論する少人数の会食形式イベントです。当日は、30業種以上の企業・専門家のビジネスモデル設計や価格戦略・商品設計を支援し、クライアント売上を累計15億円以上向上させてきた戦略コンサルタント岩脇政憲氏と、事業支援を行うCOLOR.as代表 水野真由美氏が登壇。「商品を変えなくても、売り方と見せ方で売上は変わる」という視点から、売上が伸びない本当の原因や改善のヒントを共有します。広告や価格競争に頼るのではなく、「競争しない市場のつくり方」という視点でビジネスを再設計するヒントも提示し、自社の事業モデルや価値の伝え方を見直すきっかけとなる内容です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年4月17日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上・士業 (個人事業主NG)

・営業系職種NG(M&A仲介等の同業者、保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯10,000円（事前決済）

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯11,000円（当日事前決済）

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4928731/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

M&A仲介等の同業者、保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

早稲田大学商学部卒業。 大学卒業後、全日本空輸株式会社客室乗務部入社。 国内・国際線乗務を経て、展示会主催会社での海外営業サポート、化粧品メーカーでの商品企画開発／品質管理、2020年に株式会社COLOR.asを設立し、現在は航空業界出身者のセカンドキャリア支援事業を行っている。

戦略コンサルタント／若手士業イノベーション協会

代表理事 岩脇 政憲

商品やサービスを変えなくても「売り方・見せ方を変えるだけで売上を上げる」ことを得意とし、これまでに30業種以上の企業や専門家のビジネスモデル設計・価格戦略・商品設計を支援。 クライアントの売上を累計15億円以上向上させる。営業職時代には累計24万本以上の顧客対応を経験し、本質的な課題を見抜くヒアリング力を磨く。現在は「競争しない戦略で市場を創る」「既存資産を活かしてLTVを最大化する事業設計」をテーマに企業の参謀として活動している。

戦略コンサルタント／若手士業イノベーション協会代表理事 岩脇 政憲

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/