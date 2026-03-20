加賀・山中温泉に咲く【3,000本の桜めぐり】春の旬「桜鯛」、館内利用券 or ガソリン券2,000円分、さくら巡りマップをプレゼント

株式会社H.P.D.コーポレーション片山津インター付近の桜並木（車で約25分）

山中温泉のメインストリート「ゆげ街道」と「鶴仙渓（かくせんけい）」沿い、全室リバービューの加賀モダンな湯宿、かがり吉祥亭（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、4月1日（水）～20日（月）桜の季節限定で、春の景色と味覚を楽しむ、お得な宿泊プランをご用意しました。

かがり吉祥亭 :https://kagari-kisshotei.com/

山中温泉の桜めぐり

鶴仙渓「あやとりはし」総湯「菊の湯」

山中温泉その周辺には、徒歩圏内にソメイヨシノやしだれ桜が咲く「鶴仙渓」、総湯「菊の湯」、「医王寺」、「白山神社」など、桜の名所があります。

勅使の桜並木（車で約10分）

10～20分ほど車を走らせると、勅使や熊坂川沿いの桜並木も愉しめます。ご宿泊のお客さまに進呈する「さくら巡りMAP」を片手に、約3,000本の桜が目覚める春の到来をお愉しみください。さらにプラン特典としてガソリン券または、館内利用券を1室に付き2,000円分プレゼントいたします。

春の旬「桜鯛」の姿造りをプレゼント

「桜鯛」姿造りイメージ

日本海の幸や加賀野菜をいただく夕食の会席料理では、産卵前に栄養を蓄える春の旬「桜鯛」の姿造りを1室に付き1台お召し上がりいただけます。脂がのった鯛の白身はたいへん美味で、春のお祝いや「花見鯛」としても愛される縁起物です。

夕食時フリーフローや加賀プリンなど無料のおもてなし

夕食時のドリンクフリー イメージ

ご夕食時にアルコールを含むドリンクフリー、ロビーラウンジでの珈琲や加賀棒茶の24時間サービス、加賀プリンなど、嬉しい無料のおもてなしも彩を添えます。

開湯1300年、ph値の高い美肌の湯

かがり吉祥亭 温泉大浴場「百間の湯」露天風呂

「鶴仙渓」に手が届きそうな絶景の露天風呂で、俳聖・芭蕉が愛したまろやかな湯にくつろぎ、加賀の美食に舌鼓をうち、桜と新緑を愛でる癒しの旅へ、ぜひお越しください。

山中温泉【3000本のさくら巡り】桜マップ＆ガソリン券付き、桜鯛の姿造りで春を味わう宿泊プラン

期間：2026年4月1日（水）～4月20日（月）

料金：1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税150円別）

・22,000円～（2名1室）

・20,000円～（3名1室）

・19,000円～（4名1室）

＊曜日・客室タイプによりUP料金あり

特典

・ご夕食時に桜鯛の姿造り（1室に付き1台）

・ガソリン券 または、館内利用券（1室に付き2,000円分）

・山中温泉さくら巡りMAP

食事：夕食「能登豚しゃぶしゃぶ会席」、朝食「加賀朝食」 ＊客室タイプにより異なります

NEW！ 最大3,200円分「加賀湯めぐり街あるき帖」2,200円（宿泊予約時の事前予約で2,000円）

「能登豚しゃぶしゃぶ」会席料理イメージ「加賀朝食」イメージ◆山中グルメチケット×2枚コロッケ イメージ地酒吞み比べ イメージ

・コロッケ（肉のいずみや）

・菊の湯アイス（山中座）

・娘娘饅頭（石川屋）

・大吟醸アイス（お酒倶楽部くぼで）

・地酒呑み比べ（辻酒販）

・川床スイーツ（鶴仙渓・川床）

◆山中温泉の総湯「菊の湯」入浴券×1枚山中温泉 総湯「菊の湯」

＊湯巡り籠（タオルとアメニティセット）を「かがり吉祥亭」フロントでご用意しています（徒歩約5分）

◆「アイスストリート」チケット×1枚最中アイス イメージ抹茶アフォガード イメージ

・最中アイス（山海堂）

・牧場の恵みジェラート（Amu Shop＆Cafe）

・温泉玉子ソフト（小出仙）

・抹茶アフォガード（芭蕉の館）

・GATO chocolat（GATO MIKIO／1）

・野菜ソムリエのシャーベット（加賀野菜なかまさ）

◆加賀温泉駅グルメ500円割引券×1枚

・Cafe＆Bar「高乃蔵」

・Cafe「よつばハウス」

・クラフトビール「オリエンタルブルーイング」

加賀湯めぐり街あるき帖 :https://kagari-kisshotei.com/files/images/pdf/kagayumeguri.pdf

【かがり吉祥亭のおもてなし】（無料）

フリードリンク イメージ「加賀プリン」イメージ

・夕食時フリードリンク90分（ビール・地酒・ワイン・梅酒・焼酎・ウイスキー・ソフトドリンク）

・夕方の「Happy Hour」クリアアサヒ or カクテル1杯、甘酒

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」20:00～21:30（地元「平松牧場」のミルクを使用）

・伝統芸能「加賀太鼓」毎週金・土・日曜日

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」7:00～10:00

・ロビーラウンジでのドリンクサービス（24時間）

・ナイトウェア（客室：望月・上弦・新月・星・暁・虹）

・貸切風呂（通常3,000円）1回無料（客室：暁・虹）

・珈琲ミルセット ＆ アロマポット（客室：望月・上弦・新月・星）

・選べる朝食「プレミアム丼」or「加賀朝食・極」（客室：望月・上弦・新月）

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊の特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://kagari-kisshotei.com/clubkissho/

■加賀温泉郷「山中温泉」について

「こおろぎ橋」

俳聖・松尾芭蕉が、草津・有馬とともに、扶桑（ふそう）三名湯と称した、開湯1,300年の山中温泉。1.3kmの「鶴仙渓」遊歩道、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（4～11月）も風情たっぷりです。山中漆器や九谷焼などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に街歩きが楽しめます。

「那谷寺」

加賀前田家ゆかりの「那谷寺」、曹洞宗大本山「永平寺」や「福井県立恐竜博物館」、金沢へも車で1時間圏内。「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がりました。

■かがり吉祥亭

かがり吉祥亭 温泉大浴場「白鳥の湯」立ち湯の露天風呂かがり吉祥亭 温泉大浴場「白鳥の湯」

北陸随一の渓谷美と名高い「鶴仙渓」に架かる「こおろぎ橋」からすぐ、全室リバービューの加賀モダンな湯宿。露天風呂や貸切風呂、ロビーラウンジ、客室からは「鶴仙渓」の新緑、深緑、紅葉、雪景色など四季折々の情景をご覧いただけます。客室は展望風呂付き和室や、シモンズ社製ベッドが人気の和洋室など、旅のスタイルで選べる6タイプ全48室。

会席料理イメージ

ノドグロや甘海老、ズワイ蟹、輪島ふぐ、ブリなどの新鮮な海幸、五郎島金時芋や金時草などの加賀野菜は、お造りや郷土料理、揚げたて天婦羅など、会席料理でお召し上がりいただけます。夕食時のドリンクはアルコール含むフリーフロー。

かがり吉祥亭 ロビーラウンジ

鶴仙渓を眺めながら、ロビーラウンジでの珈琲や加賀棒茶のサービス、朝の湯上がりに郷土料理べろべろ、週末の伝統芸能・加賀太鼓、お休み前の加賀プリン、記念日のお祝い、連泊特典のほか、無料のおもてなしが好評です。

山中温泉「かがり吉祥亭」

※加賀温泉駅から車で30分、小松空港より車45分（無料の定時送迎バスあり／要事前連絡）

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-999-a0b4bc4469dbabe4944d771194327800.pdf