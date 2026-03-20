広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2026年3月24日（火）深夜0時15分から放送します。※広島エリアでの放送になります。

■『カープ道』 3月24日（火）深夜0時15分放送

３週にわたりお届けしてきた大物芸能人・田村淳さんの鯉党化計画。キャンプ地・日南でおもてなしロケをするも、今回もファンにはならず「保留」。２日目に、淳さん用のスペシャルプログラムを用意していたが参加できず。そこで今回は、いつも通りのスタイルでのんびり日南めぐり。

まずは、田村選手が汗を流す東光寺球場へ。熱烈鯉党・山本に気づき選手が続々と足をとめる。そして、會澤選手を追い続ける熱烈なファンにも出会う。

さらに、淳さんが熱望していた飫肥城へ。そこには、カープにゆかりのある人物が待っていた。城下町を人力車でめぐり、鈴木誠也選手のルーキー時代秘話を聞くことに…。飫肥で語った将来の夢とは？

■出演

【番組MC】中島尚樹【出演者】山本 圭壱(極楽とんぼ)

■カープ道とは

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/