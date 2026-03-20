【海外人材協働】認定NPO法人アイセック・ジャパン主催セミナー「大阪の製造業×ベトナム人材～次世代の国際化へ、未来への第一歩～」

特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

海外学生のインターンシップ受け入れ支援を行う認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパンは、大阪府をはじめとする関西地区の製造業様に、ベトナム人材との協働をイメージしていただくためのイベントを開催いたします。





【セミナー概要】

日時：2026年3月25日(水) 14:00～16:00

申し込み締め切り：2026年3月24日(火) 17:00

実施形式：対面

参加費：無料

主催：認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン

協力：IBPC大阪、エール学園、大阪産業局、近畿経済産業局、日越関西友好協会、阪急阪神不動産

申し込みフォーム：こちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpp-IkERoUykQ_Is6Z4UCrXFoSk_OiiBVymG2th-YLeVIm5A/viewform?usp=header)お申し込みください。





【内容】現在、ベトナムは経済・産業の両面で日本との互恵関係は深く、親日的かつ勤勉な若手人材は、日本企業の持続的な成長を支える最良のパートナーとして期待されています。特に大阪の製造業と親和性の高いベトナム人材への注目は高く、技術継承や海外展開を推進する上での更なる活躍が見込まれます。本セミナーでは、現在ベトナム人材を活用している企業によるパネルディスカッションを通じて具体的な活用事例を提示することで、受け入れの際の不安解消となることを目指します。アイセックとの連携による低リスクかつ段階的な国際化の足掛かりとして、また参加企業様同士のネットワーク構築の場として、ぜひ本セミナーをご活用ください。- 実際にベトナム人材が働いている企業の担当者とベトナム人社員が登壇するパネルディスカッション- アイセック・ジャパンの受け入れ事業のご説明- 参加企業同士のネットワーキングタイム