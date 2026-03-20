NPO法人わくわーく、設立15周年セレモニー＆「COCORiNOVE」お披露目会を開催（北九州）

NPO法人わくわーく

NPO法人わくわーく（所在地：北九州市八幡東区）は、2026年3月16日（月）、地域交流拠点「ココクル平野」にて、設立15周年セレモニーおよび「COCORiNOVE 2025年度プロジェクト報告会」を開催しました。

当日は、地域住民、企業、行政、学生など多様な立場の方々が集い、これまでの歩みを振り返りながら、地域の未来を共につくる温かな時間となりました。

（写真：会場に集ったみなさん）

【わくわーくの歩みと、地域に根づく“共生のかたち】

わくわーくは、障害福祉サービス 「BOCCHI」、多世代交流スペース 「くるくる」、地域協働の 「Be Happy プロジェクト」 を中心に、障がいのある方の就労支援、カフェ運営、子ども食堂、学びの場づくり、文化交流など、地域の誰もが安心して関われる活動を続けてきました。

その拠点である 「ココクル平野」 は、「いつ来ても、誰と来ても、何かがある」

そんな居場所として、地域の人々に親しまれています。

セレモニーでは、設立当初の数名から始まった活動が、地域の支えと共に大きく育ってきた軌跡をスライドで紹介。

「ここまで続けてこられたのは、地域の皆さんのおかげです」という言葉に、会場から温かな拍手が送られました。

（写真：15年の歩みスライド投影の様子）

【COCORiNOVE 2025年度プロジェクト報告】

― 若者と地域が共につくる“未来の拠点ー

COCORiNOVEは、九州職業能力開発大学校 の建築を学ぶ学生がココクル平野の多世代交流スペースくるくるを実践の場として「心も可能性もひらける場」をテーマに、地域企業や多くの協力者と共に、地域の未来を見据えたリノベーションプロジェクトです。

学生たちは、

・多世代との交流から得た学び

・設計から施工までの試行錯誤

・地域資源を活かした空間づくりの工夫

などを丁寧に報告しました。

（写真：COCORiNOVE発表の様子）（写真：KiTAQ WOODで製作した机にパネルを展示）

発表のあとは、学生と指導教諭、報告会に駆けつけた八幡東区長、協力企業の代表が登壇し、クロストークを実施。

それぞれの立場から、プロジェクトを通して生まれたつながりや気づきについて語り合い、会場全体が“地域で育てる学び”の価値を共有する時間となりました。

会場後方には、支援企業や個人の名前が刻まれたKiTAQ WOODのプレートがウォールアートとして掲示され、プロジェクトを支えた多くの人々の思いが象徴的に並びました。

（写真：クロストークの様子）（写真：八幡東区長から感想をいただく様子）

【日常の中にある“つながり”を育む催し物】

（写真：前日3月15日に開催されたIT‘ｓ spring の様子）

ココクル平野では、日々さまざまな催しが行われています。

毎週火曜：竹炭ブレンド珈琲＆カフェ 第2・第4土曜：竹チェロ教室 子ども食堂「みんなごはん☆」 学びの場「みんなのてらこや」 占い、マッサージ、AI勉強会、映写会、マルシェ など

年齢も背景も異なる人たちが、自然に混ざり合い、学び合い、支え合う光景が日常的に生まれています。

【ココクル平野から生まれた女性バンド「フラワームーン」も演奏】

（写真：フラワームーンの演奏）

セレモニーでは、ココクル平野で出会った仲間で結成された女性バンド 「フラワームーン」 が演奏を披露。

竹チェロ、ハンマーダルシマー、二胡という珍しい編成で、会場を優しい音色が包み込みました。

【代表コメント】

NPO法人わくわーく 理事長 小橋祐子

「15年間、地域の皆さまに支えられて活動を続けてこられました。COCORiNOVEによってリノベーションされているこの空間は、これからの地域の未来を共につくる“共創の場”です。世代や立場を超えて、誰もが安心して集える場所を育てていきたいと考えています。」

【今後の展開】

わくわーくは、これからも地域と共に歩み続けます。

COCORiNOVEを活用した交流イベント・ワークショップの拡大 若者の地域参画を促すプログラムの強化 障がいのある方の就労支援と地域活動の連動 企業・行政・住民との協働による地域課題解決の推進

「誰もが互いを認め合い、こころ穏やかに安心して暮らせる社会」を目指し、次の15年へと歩みを進めます。