累計10万部突破「理論と実践」100のツボシリーズ第6弾！『図解 イノベーション入門 新しい価値が生まれる仕組みを学びたい人のための「理論と実践」100のツボ』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年3月20日（オンライン書店先行発売3月19日）に『図解 イノベーション入門 新しい価値が生まれる仕組みを学びたい人のための「理論と実践」100のツボ』（坪谷邦生・井上功著）を刊行しました。

本書は、『図解 人材マネジメント入門』『図解 組織開発入門』『図解 採用入門』など累計10万部を突破した「理論と実践」100のツボシリーズの第6弾。「新規事業が育たない」「組織が守りに入っている」「アイデアがうまく実現しない」といった悩みを抱えるすべてのビジネスパーソンに向けた、イノベーションを「組織で起こす」ための実践的な一冊です。

■ 「人事こそイノベーションの主役である」――組織でイノベーションを起こすための全体像を体系化

イノベーションに関する書籍は数多く存在しますが、それを「組織で起こす」こと、そして「人事がどう関わるか」について体系化した本はほとんどありませんでした。本書は「人事こそイノベーションの主役である」という視点のもと、越境、アイディエーション、エフェクチュエーション、資源動員から人事の仕組みまで、組織でイノベーションを起こすための全体像を「100のツボ」として体系化しています。

■ 理論で終わらせない。100の図解で「現場でどう動くか」がわかる

著者は、20年以上にわたり人事の最前線で組織開発を支援してきた坪谷邦生氏と、リクルートで数多くの新規事業提案制度やリーダー開発に携わってきた井上功氏。「人」と「組織」のプロフェッショナルであるふたりが、抽象的で難しく実践しづらいイノベーションを図解を通して直感的に理解できるよう整理しました。また、経営者・人事部門・新規事業部門など、立場に応じた解説付きで、Q&A形式で気になるところからすぐに読めます。

■ こんな方におすすめです

- 新規事業や新サービスの立ち上げをどう軌道に乗せたらよいか分からない方- 新規事業の始め方、進め方を知りたい方- 経営層から新規事業・新商品をつくれと言われるが、うまくいっていない方- 人事として、既存事業と新規事業にどう関わるのがよいか分からない方

◎書籍概要

【著者情報】

坪谷邦生（つぼたに・くにお）

株式会社壺中天 代表取締役。壺中人事塾 塾長

1999年、立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業(SIer)に就職。2001年、疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動、人事担当者、人事マネジャーを経験する。2008年、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、アカツキ社の「成長とつながり」を担う「人事企画」を立ち上げる。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として壺中天を設立し現在に至る。主な著作に『図解 人材マネジメント入門』『図解 組織開発入門』『図解 目標管理入門』『図解 労務入門』『図解 採用入門』（以上、ディスカヴァー）など。

井上功（いのうえ・こう）

株式会社リクルートマネジメントソリューションズサービス統括部

HRDサービス共創部

Jammin' チーム

マスター

1986年に株式会社リクルート入社、企業の採用支援や組織活性化業務に従事。2001年、HCソリューショングループを立ち上げ、以来11年間リクルートで人と組織の領域のコンサルティングに携わる。2012年よりリクルートマネジメントソリューションズに出向・転籍し、2022年より現職。イノベーション支援領域では、イノベーション人材開発、組織開発、新規事業提案制度策定等に取り組む。近年は、異業種協働型の次世代リーダー開発基盤「Jammin'」を開発・運営し、フラッグシップ企業の人材開発とネットワーク化を行う。

【書籍情報】

タイトル：『図解 イノベーション入門 新しい価値が生まれる仕組みを学びたい人のための「理論と実践」100のツボ』

発売日：2026年3月20日 （3月19日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／278ページ

本体価格：2,800円（税別）

ISBN：978-4799332580

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