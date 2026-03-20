【TAC宅建士講座】3/25(水)19:00開催！宅建士講座 無料セミナー開催！

TAC株式会社

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大人気講師が宅建試験の概要をまるっと解説！

＜実施概要＞

登壇講師

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21078/table/2159_1_c06b13bca1c06b5cc609521429be0eb9.jpg?v=202603201251 ]TAC宅建士講座で新宿校（土曜クラス）・オンラインライブ通信講座を担当

佐藤 信仁（さとう のぶひと）講師

約20年の講師歴を誇るベテラン講師。不動産の4冠資格ともいわれる宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の資格を保有しており講義の分かりやすさに定評がある。これまでに多くの企業や大学で講義を担当。難しい法律用語も易しい言葉に置き換え、「イメージ」を重視する講義を展開する。

TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。

そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。



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《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/

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