創業80周年のサカゼンが贈る「ファッションの自由」。 ディズニーキャラクターデザインのオリジナル商品を3月20日より数量限定で販売スタート！

坂善商事株式会社

『#全ての人に楽しさと幸せを』を掲げる坂善商事株式会社(本社 東京都中央区/代表取締役社長 村上隆司)は、2026年に迎える創業80周年を記念し、世界中で愛されるディズニーキャラクターのデザインを採用したオリジナル商品を、2026年3月20日（金）よりサカゼン全店舗および公式ECサイトにて順次発売いたします。

「サイズがないなら仕方ない。」と好きな想いやファッションを諦めていた方々へ。

80年間の感謝を込めて、サカゼンならではの豊富なサイズ展開と、ディズニーキャラクターの魅力が融合した、心躍るラインナップをお届けします。

第一弾として、ディズニーキャラクターの「ミッキーマウス」と「ベイマックス」のデザイン、ピクサー作品『トイ・ストーリー』と『モンスターズ・インク』のキャラクターデザインを使用した、完全オリジナル商品としてリリースいたします。

◆商品情報

『ディズニー＆ディズニーピクサーデザイン ポロシャツ＆シャツ』

販売開始 2026年3月20日発売

販売価格 \6,600(税込)

販売店舗 サカゼン全店舗・サカゼン公式オンラインサイト

・店舗検索

https://www.sakazen.co.jp/shop/(https://www.sakazen.co.jp/shop/)

・サカゼン公式オンラインサイト

https://www.sakazen.co.jp/(https://www.sakazen.co.jp/)

『ディズニー＆ディズニーピクサーデザイン Tシャツ』

販売開始 2026年3月20日発売

販売価格 \4,400(税込)

販売店舗 サカゼン全店舗・サカゼン公式オンラインサイト

・店舗検索

https://www.sakazen.co.jp/shop/(https://www.sakazen.co.jp/shop/)

・サカゼン公式オンラインサイト

https://www.sakazen.co.jp/(https://www.sakazen.co.jp/)

『ディズニーデザイン キャディーバッグ/カートバッグ』

販売開始 2026年3月20日発売

販売価格 \61,600(税込)/\9,900(税込)

販売店舗 サカゼン一部店舗・サカゼン公式オンラインサイト

・取り扱い店舗一覧

日本橋本店/蒲田店/新宿店/府中店/幕張店/立川店/千葉店/川口店/宇都宮店/仙台店/伊勢佐木町店/川崎ルフロン店/大宮マルイ店/イオンモール新利府南館店/町田店/イオンモールつくば店

・サカゼン公式オンラインサイト

https://www.sakazen.co.jp/(https://www.sakazen.co.jp/)

◆特設ウェブサイト

より商品の魅力や詳細をご覧いただけるよう、本商品に関する特設サイトを開設いたしました。

・特設ウェブサイトURL

https://www.sakazen.co.jp/page/80th_anniversary/original_collection(https://www.sakazen.co.jp/page/80th_anniversary/original_collection)

◆商品開発の想い

サカゼンは創業以来、ファッションの楽しさを提案してまいりました。

私たちが実現したいのは、「日本一大きいサイズをポジティブに肯定する企業」です。

“個性”や”好き”を目一杯表現し、楽しく自分が主役になって欲しい。

「自分に合うサイズが見つからない」というお客様の声を、私たちは大切に受け止めてきました。今回のオリジナルデザイン商品の発売を通じて、”サイズに縛られない自由”と、服を選ぶワクワク感、そして袖を通した瞬間の喜びを、より多くの方に体験していただきたいと考えています。

◆オリジナルノベルティ

更に、該当商品をお求め頂いたお客様へ、オリジナルノベルティとして、商品のデザインを用いた特別限定キーホルダーをアイテム購入特典としてご用意しております。

ここでしか手に入らない商品とノベルティを、是非、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？

◆カジュアル商品部MD 北崎克哉のコメント

「サイズがないから好きなファッションを諦める」という妥協を、私たちは「選ぶワクワク感」へと変えていきたいと考えています 。坂善商事は2026年に創業80周年を迎えますが、この節目に世界中で愛されるディズニー、ピクサーのキャラクターたちと特別なコレクションを実現できたことを光栄に思います 。今回の開発で最も追求したのは、サカゼンならではの豊富なサイズ展開と、キャラクターの魅力の融合です 。「ミッキーマウス」や「ベイマックス」、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』のデザインをあしらい、体型を問わず誰もが主役となって楽しめるよう、細部までこだわり抜きました 。「すべての人に楽しさと幸せを」というミッションのもと、サイズに縛られない自由と、袖を通した瞬間のハッピーな気持ちを、ぜひ多くの方に体験していただきたいと願っています 。

◆プロジェクトチーム

ディレクター：北崎克哉

チームメンバー：久堀義雄/斎藤晃輔/加藤俊彦/鈴木一平

サポートスタッフ：阿部航平/近藤怜奈

◆サカゼンについて

坂善性寺株式会社

坂善商事株式会社は1946年創業で今年創業80周年を迎えるアパレル専門店。普通サイズの紳士服/カジュアルウェア事業、オーダースーツ事業（Bliss World）、3L~9Lまでの大きいサイズ事業（カジュアル/ビジネス/スポーツウェア/シューズ/肌着/小物雑貨etc）、ヨーロッパ直輸入のハイブランドのセレクトショップ事業など、関東圏を中心に約30店舗展開。「全ての人に楽しさと幸せを」をミッションに掲げ、事業を通じてお客様と従業員、また地域社会へ貢献していく事を目指しています。

・坂善商事株式会社

https://sakazen-shoji.jp/(https://sakazen-shoji.jp/)

・公式オンラインストア

https://www.sakazen.co.jp/(https://www.sakazen.co.jp/)