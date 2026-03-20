【ゴトウフローリスト】2026年 母の日に贈る、想いが響き合うフラワーアレンジメント

株式会社ゴトウ花店

ゴトウフローリストでは、2026年の母の日に向けて、新作フラワーアレンジメントコレクションを発表いたします。



今年のテーマは「想いが重なり、心に響くこと」。花々の色彩や動き、重なり合うフォルムを通して、言葉では伝えきれない感謝や愛情を表現しました。

バラやカーネーションをはじめ、ダリア、ラン、季節の花々を贅沢に用い、母の日という特別な一日にふさわしい、印象深いアレンジメントをご用意しています。

Floral Crescendo《フローラルクレシェンド》

花々が重なり合いながら次第に高まり、まるで音楽がクライマックスへ向かうような躍動感を表現したアレンジメント。ピンクやパープルを中心とした豊かな色彩が空間に広がり、感情を静かに、そして力強く揺さぶります。感謝の想いを深く、印象的に伝えたい母の日の贈り物に。

- 価格：55,000円- 花材：バラ／スプレーバラ／ダリア／コチョウラン／バンダ／トルコキキョウ／スカビオサ／アジサイ／アストランティア／クリスマスローズ／クレマチス／グリーン- サイズ：高さ60cm／幅65cm／奥行50cm

Bloom Pop《ブルームポップ》

花が弾ける瞬間の楽しさと明るさを閉じ込めた、軽やかで華やかなアレンジメント。鮮やかな色彩のコントラストが、見る人の気持ちを一瞬で明るくします。笑顔と元気を届けたい母の日のギフトや、空間をぱっと彩りたいシーンに最適です。

- 価格：22,000円- 花材：スプレーバラ／ダリア／スカビオサ／デルフィニューム／グリーン- サイズ：高さ40cm／幅45cm／奥行30cm

Heartfelt Pulse《ハートフェルトパルス》

心の奥に響く鼓動のように、花々のぬくもりと想いを感じさせるアレンジメント。赤や温かみのある色調を中心に構成し、深い愛情と感謝をまっすぐに表現しました。言葉にしきれない想いを花に託したい母の日に。

- 価格：18,000円- 花材：スプレーバラ（レッド）／コチョウラン（オレンジ）／ガーベラ（オレンジ）／カーネーション（オレンジ）／アンスリューム／グリーン- サイズ：高さ45cm／幅50cm／奥行30cm

Flower Smile《フラワースマイル》

色とりどりの花々が軽やかに咲き誇り、思わず笑顔がこぼれる瞬間を表現したアレンジメント。明るく澄んだカラーリングとリズミカルな花姿が、空間に前向きなエネルギーをもたらします。感謝や祝福の気持ちを、ストレートに届けたい方におすすめです。

- 価格：8,800円- 花材：カーネーション（レッド）／スプレーバラ（ピンク・グリーン・レッド）／アルストロメリア（ライトオレンジ）／モカラ（オレンジ）／アスチルベ（ブルー染）／オキシペタルム（ライトブルー）／デルフィニューム（ラベンダー）／グリーン- サイズ：高さ35cm／幅30cm／奥行25cm

Sweet Moment《スイートモーメント》

可憐な花々が織りなす、甘くやさしいひとときを表現したアレンジメント。柔らかな色彩と繊細な表情が、特別な時間を静かに引き立てます。感謝や想いを丁寧に伝えたい母の日や記念日に。

- 価格：13,200円- 花材：バラ（カーマインレッド）／カーネーション／ワイヤープランツ／グリーン- サイズ：高さ25cm／幅25cm／奥行20cm

Soft Hug Garden《ソフトハグガーデン》

やさしい色合いの花々が重なり合い、包み込むような温もりを感じさせるアレンジメント。穏やかなトーンと自然な広がりが、まるで庭に抱かれているような安心感を演出します。日常にそっと寄り添い、癒しを贈りたいシーンにおすすめです。

- 価格：12,100円- 花材：カラー／レースラベンダー／ゼラニウム／ミニバラ／アイビー／コロニラ- サイズ：高さ40～45cm／幅40cm／奥行20cm

ゴトウフローリストについて

1892年の創業以来、ゴトウフローリストは、花々を通じて革新と伝統を融合させた独自のデザインを、最高級の品質と共に提供し続けています。現在も、花束やアレンジメント、空間装飾を通じて、エレガントでありながら堂々とした、創業者・後藤午之助が打ち立てた「優雅な花芸」を忠実に守り続けています。ゴトウフローリストというストーリーを作り上げたのは「力強さ」でした。日本の美意識と世界のトレンドを調和させながら、フローリストとしての伝統を重んじ、数々のアーティスト、デザイナー、職人と共に新しい花の文化を築いてきました。シンプルでありながらも力強い存在感を放つ花々、計算された美の構成、そしてその一つひとつに込められた情熱は、ゴトウフローリストが「花のクラフトマンシップ」にいかにこだわってきたかを物語っています。

詳細は、ゴトウフローリスト 公式サイトhttps://gotohanaten.comをご覧ください。