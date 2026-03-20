税務特化AI「Zeims」3月1日より正式提供開始

合同会社雲孫

合同会社雲孫（本社：東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2Ｆ、代表社員：佐藤圭吾）は、税理士・会計事務所向けの税務特化AIプラットフォーム「Zeims（ゼイムス）」を、2026年3月1日より正式に提供開始いたしました。

Zeimsは、国税庁データベース・判例・裁決を横断検索し、回答ごとに一次情報の根拠リンクを提示する税務リサーチAIです。汎用AIでは難しい「根拠付きの税務判断」を可能にし、従来2～4時間かかっていた調査業務を大幅に短縮します。

サービスURL：https://service.zeims.ai

【開発背景】

税理士・会計事務所では、クライアントからの税務相談に対し、条文・裁決・判例などを調査し、根拠を示しながら回答する業務が日常的に発生します。しかし、この調査業務には多くの時間を要するうえ、スタッフの経験値によって回答品質に差が生じやすいという課題がありました。

一方、ChatGPTをはじめとする汎用AIは一般的な質問への対応には有効であるものの、税務の現場で求められるような厳密な根拠提示には必ずしも適していません。もっともらしい回答であっても、一次情報による裏付けがなければ、実務で安心して活用することは困難です。

Zeimsは、こうした「根拠の不在」という課題を解決するため、複数の税理士・実務家の知見を取り入れながら共同で開発されました。実務の現場で求められる調査の流れや判断プロセスを反映し、税務専門家が安心して使えるAIを目指しています。

【Zeimsの3つの特徴】

1. 回答ごとに一次情報の根拠を提示

国税庁データベース、判例、裁決、専門誌などを横断検索し、回答ごとに根拠となる一次情報へのリンクを自動で提示します。

「AIがそう答えたから」ではなく、「どの条文・裁決・資料に基づくのか」を確認できるため、税務実務において安心して活用いただけます。

2. 税務に特化したAIエージェント

Zeimsは、汎用AIとは異なり、税務領域に特化した検索・推論エンジンを搭載しています。さらに、複数の税理士・実務家が開発に関与し、条文の解釈や類似裁決の比較など、税務の専門家が実際に行う思考プロセスに沿った回答を生成します。

3. 3つの料金プランで事務所規模に対応

個人利用から大規模事務所まで、ニーズに合わせて選べる3つのプランをご用意しています。

【料金プラン】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170136/table/5_1_5ed50e33fdc7dd01f57fdccb67b7054c.jpg?v=202603200451 ]

【導入実績】

2025年1月のサービス提供開始以来、20以上の税理士・会計事務所に導入いただいております。

【今後の展開】

- 2026年6月：Zeims 2.0 リリース予定- - RAGシステム（検索拡張生成）の全面再構築による回答精度の向上- - 税務ナレッジ特化のAPI / MCPの公開- - ChatGPTやClaudeなど、外部AIツールからZeimsの税務知識を呼び出せる連携機能

【参加者コメント】

杉山会計事務所 税理士：杉山靖彦

生成AIが登場した当初から、いずれはどんな税理士よりも豊富な知識を持つ税務専門AIが出現すると確信していました。 その未来が避けられないのであれば、自分たちの手で理想のAIを作ってみたい―このプロジェクトはそうした思いからスタートしました。 税理士がAIに置き換えられるのではなく、Zeimsを使いこなしてより高度なサービスを届けられる時代を切り拓いていただければ幸いです。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170136/table/5_2_21527af9333192c1ebdfb9634eb84cdb.jpg?v=202603200451 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社雲孫 Zeims事業部

担当：川合

メール：support@zeims.ai

URL：https://service.zeims.ai