【最大40％OFF】MOFT新生活応援セール開催！

LEMORE LLC

シンプルかつクリエイティブなPC・スマホ・タブレットアクセサリーを手掛けるブランドMOFT（本社：米国カリフォルニア、代表取締役：Julianna He）は、3月20日(金)から公式ECサイトにて新生活応援セールを開催いたします。最大40％OFFでお求めいただける、年に一度のチャンスです。さらに時間限定のフラッシュセールでは、人気のMOVAS(TM)レザーセットが最大25％OFFとなります。

▼MOFT公式ECサイト「新生活応援セール」特設ページはこちら

https://www.moftjapan.com/pages/new-life

2026年度MOFT新生活応援セール

■開催期間

2026年3月20日(金・祝)～4月3日(金)



■セール内容

１.スマホ周辺、パソコン周辺、タブレット周辺、在庫一掃アイテムが最大40％OFF

２.3点以上まとめ買いで、さらに5％OFF

３.2時間限定フラッシュセール、MOVAS(TM)レザーセットが25％OFF

※先着50名様にアートステッカーをプレゼント

-開催日：3月25日（水）、4月1日（水）

-開催時間：午後8時～午後10時

４.期間中はポイント2倍＆100ポイントを2000円OFFクーポンに交換可能

５.10,000円以上のご購入で送料無料＋MOFT磁気式三つ折りボールペン1本をプレゼント(数量限定100本)

■MOFTについて

MOFTとは“MOBILE OFFICE FOR TRAVELERS”の略。2019年の設立以来、世界100カ国以上で、効率性とシンプルさを追求したパーソナルオフィス用アクセサリーを販売し、モバイル＆デジタルライフを生きる人々をサポートしてきました。これからもリモートワーク時代の革新的ブランドとして、新しいライフスタイルを提案してまいります。

■公式サイト＆SNS

公式サイト:https://www.moftjapan.com

公式X:https://x.com/JpMoft

公式LINE:https://page.line.me/371dovbo

公式Instagram:https://www.instagram.com/moft.japan/

公式Facebook:https://www.facebook.com/Moft-Japan-105614187922126

■お問合せ先

MOFT Japan 広報部

メールアドレス：pr@moftjapan.com