【最大40％OFF】MOFT新生活応援セール開催！

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LEMORE LLC

シンプルかつクリエイティブなPC・スマホ・タブレットアクセサリーを手掛けるブランドMOFT（本社：米国カリフォルニア、代表取締役：Julianna He）は、3月20日(金)から公式ECサイトにて新生活応援セールを開催いたします。最大40％OFFでお求めいただける、年に一度のチャンスです。さらに時間限定のフラッシュセールでは、人気のMOVAS(TM)レザーセットが最大25％OFFとなります。



▼MOFT公式ECサイト「新生活応援セール」特設ページはこちら


https://www.moftjapan.com/pages/new-life



2026年度MOFT新生活応援セール


■開催期間


2026年3月20日(金・祝)～4月3日(金)



■セール内容


１.スマホ周辺、パソコン周辺、タブレット周辺、在庫一掃アイテムが最大40％OFF



２.3点以上まとめ買いで、さらに5％OFF



３.2時間限定フラッシュセール、MOVAS(TM)レザーセットが25％OFF


※先着50名様にアートステッカーをプレゼント


-開催日：3月25日（水）、4月1日（水）


-開催時間：午後8時～午後10時



４.期間中はポイント2倍＆100ポイントを2000円OFFクーポンに交換可能



５.10,000円以上のご購入で送料無料＋MOFT磁気式三つ折りボールペン1本をプレゼント(数量限定100本)







■MOFTについて


MOFTとは“MOBILE OFFICE FOR TRAVELERS”の略。2019年の設立以来、世界100カ国以上で、効率性とシンプルさを追求したパーソナルオフィス用アクセサリーを販売し、モバイル＆デジタルライフを生きる人々をサポートしてきました。これからもリモートワーク時代の革新的ブランドとして、新しいライフスタイルを提案してまいります。



■公式サイト＆SNS
公式サイト:https://www.moftjapan.com
公式X:https://x.com/JpMoft
公式LINE:https://page.line.me/371dovbo
公式Instagram:https://www.instagram.com/moft.japan/
公式Facebook:https://www.facebook.com/Moft-Japan-105614187922126



■お問合せ先


MOFT Japan 広報部


メールアドレス：pr@moftjapan.com