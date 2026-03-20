カワサキフォトコンテスト2026開催決定

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2026年4月1日（水）～2026年8月31日（月）までの期間中、Instagramで「季節を駆ける、カワサキと

」をテーマとする「カワサキフォトコンテスト2026」を開催することをお知らせします。

URL：https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/2026_photocontest/(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/2025_photocontest/)

＜フォトコンテスト概要＞

＜カテゴリ別投稿イメージ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/892_1_c9ab6b7b2e03db3a5c6988233fdfdaab.jpg?v=202603201251 ]NinjaシリーズZシリーズKLXシリーズW/MEGUROシリーズフリーカテゴリ＜賞品＞

各カテゴリー最優秀賞賞品 各カテゴリー最優秀賞／優秀賞

カワサキデスクトップカレンダー2027（画像はカワサキフォト2025最優秀賞作品掲載例です。カワサキデスクトップカレンダーは一部のカワサキ正規取扱店で販売しております。販売状況につきましてはお近くのカワサキ正規取扱店へお問い合わせください。）QUOカードPay■注意事項

・Instagram を快適にご利用いただくため、スマートフォンアプリでご覧いただくかGoogle Chrome、FireFox、Microsoft Edge でご覧ください。

・道路運送車両法、道路交通法、その他法律法令に抵触すると判断できる写真等については選考対象外となります。

・人物及び第三者のモーターサイクルを主題にした写真を投稿する場合は、被撮影者及びモーターサイクル所有者の了解を得たもののみとしてください。肖像権、プライバシー権に関する一切のトラブルに関し運営者は責任を負いませんので、自己の費用と責任で解決してください。

・本キャンペーンへの応募において投稿された写真の著作権は、原則として応募者本人に帰属いたしますが、入選可否に関わらず応募者は応募された写真について、株式会社カワサキモータースジャパンが運営するインターネットのサイト、印刷物、展示等に無償で使用することに同意します。その場合、特に個別にお知らせすることはございませんので、あらかじめご了承ください。

・QUOカードPayには発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。

・QUOカードPayは、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン以外の携帯電話およびタブレットではご利用できません。

・その他本キャンペーンについての詳細はこちら(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/2026_photocontest/)をご覧ください。

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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