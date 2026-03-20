【待望の開催】韓国発「myorang」が贈る春のアーカイブセール。新作10%・旧作30%OFFに加え、愛らしい「mini angel pin＋ランダムピンセットの中で一種」のプレゼントも！

株式会社シックスティーパーセント

韓国のSNSを中心に、その唯一無二の世界観でファンを増やし続けている「myorang」。 ブランド名に「archive」を冠するように、まるで大切に保管されていたヴィンテージピースのような、儚くも美しいアイテムを提案しています。リボンやレース、そしてブランドを象徴する「天使」のモチーフを散り바めたデザインは、日常の中にロマンティックな魔法をかけてくれます。今回のイベントでは、そんなmyorangの美学が詰まったアイテムを、より多くの方に手に取っていただける特別な機会をご用意しました。

2026年3月19日(木) 12:00より、春の訪れを祝う期間限定セールを開催いたします。待望の新作から、根強い人気を誇る過去シーズンのアーカイブまで、豪華なラインナップでお届けします。

イベント特典：

新作アイテム 10% OFF：今シーズンの最新ルックをいち早くお得に。

過去シーズンアイテム 30% OFF：myorangの象徴的なアーカイブを特別価格で。

ディレクター厳選「Special 3-Item Look」15% OFF： ひとつのコーディネートに使用された厳選アイテム3点を、セットでも単品でも15%OFFでご提供します。

ノベルティ：mini angel pin＋ランダムピン一種 プレゼント： 期間中に8,000円以上ご購入いただいた方へ、ブランドのアイコンである「ミニ天使ピン＋ランダムピン一種」をプレゼントいたします!

（※先着５０人限定）。

mini angel pin（確定）

今回の企画について、初めてmyorangに触れる方にも、ずっと愛してくださっている方にも喜んでいただけるよう、新作とアーカイブの両方に特別な割引を設定しました。また、ノベルティのエンジェルピンは、バッグや襟元に添えるだけでmyorangらしいキッチュな可愛さを演出できる自慢のアイテムです。この春、あなただけのアーカイブをmyorangで見つけてください。

■キャンペーン概要

セール期間：2026年3月19日（木）12:00 ～ 3月29日（日）23:59

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-myorang_sale_novelty_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-myorang_sale_novelty_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/myorang_archive/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP