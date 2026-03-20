実写×タイムリープ×恋愛ADV『ラブ・スタートアゲイン』Steam版＆スマホ版で30%OFFのスプリングセールを開始！

株式会社ウェイブ

Steam(R)で60ヶ国以上のユーザーがプレイした『ラブ・スタートアゲイン』、

Steam(R)/App Store/Google Play Storeにてセールを開始！

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）がSteam(R)で販売中の実写恋愛アドベンチャーゲーム『ラブ・スタートアゲイン』が、Steam(R)とApp StoreとGoogle Play Storeにて本日3月20日(金)より30%OFFでご購入いただけるセールを開始いたしました。

◆ダウンロードはこちら

Steam(R)ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3707370?utm_source=prtimes

スマホ版ストアページ：https://lovestartsagain.onelink.me/vXjU/nw9gzayo



本作は、2025年9月にSteam(R)より、同年12月にApp StoreとGoogle Play Storeよりリリースした「実写」×「タイムリープ」×「恋愛」をコンセプトに作られた恋愛ADVゲームです。プレイヤーは主人公視点の実写映像をショートドラマライクに視聴しながら、選択肢を選択してストーリーを進めていきます。選択肢によって複数のエンディングを迎えるマルチエンディングなストーリーとなっています。

ブラック企業で働く主人公が過労のあまり倒れてしまい、気が付くとなんと大学時代にタイムリープ。過去をやり直すことで、明るい未来を取り戻そうとするところから物語がはじまります。





ヒロインの王道である先輩や後輩、幼馴染だけでなく、現代らしく『推し』との恋愛も体験できます。タイムリープした先で、「こんな恋愛がしたかった」と思うようなシナリオに巻き込まれて、東京の各所でヒロインとのデートが展開されます。

◆セール情報

Steam(R)ではスプリングセールに合わせて、過去最大の30%OFFセールを実施いたします。

また、App StoreとGoogle Play Storeでは本作初のセールとなるセールを実施し、Steam(R)と同様に30%OFFでご購入いただけます。

セールは1週間の期間限定で3月26日（木）まで実施となります。

ぜひこの機会に実写恋愛アドベンチャーゲーム『ラブ・スタートアゲイン』のご購入をご検討ください。

また、SNSや動画投稿サービスでのゲームプレイ映像の配信は、公式HP掲載の『配信ガイドライン』に沿っていただくことで可能です。

実写映像を用いるにあたり、現実の恋愛を追求していった結果、「ヒロインに寄り添っても好感度が下がる」「好感度が上がっても付き合えるというわけではない」といった、従来の恋愛アドベンチャーゲームのノウハウだけでは攻略できないゲームに仕上がりました。ゲームをクリアしていくことで解放されていくサブコンテンツ、撮影のオフショットや俳優さん達へのインタビューまで楽しんでいただけます。

●『ラブ・スタートアゲイン』とは

一人称視点の高画質映像でストーリーが展開していく実写恋愛アドベンチャーゲームです。

あなたは主人公のエイとして仕事に追われる毎日からタイムリープして、過去に戻ってしまいます。未来を変えようと積極的な選択をしていく中で、ヒロイン達とのドラマのような恋愛に巻き込まれていきます。誰もが一度考えたことのある「あの頃に戻りたい...」という妄想と現実の、ギリギリ現実側で起きそうなシナリオにこだわった、憧れの恋愛のシチュエーションが詰まったリアル恋愛シミュレーション。

●商品概要

タイトル：ラブ・スタートアゲイン

ジャンル：男性向け恋愛アドベンチャーゲーム

対応機種：Steam(R)(販売中)

Android/iOS(2025年12月11日12:00 予定)

プレイ人数：1人

価格：Steam(R)：1,800円(税込)

Android/iOS：1,500円(税込)

公式サイト：https://lovestartsagain.jp/

Steam(R)ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3707370?utm_source=prtimes

スマホ版ストアページ：https://lovestartsagain.onelink.me/vXjU/nw9gzayo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/LoveStartsAgain

権利表記：(C)2025 WWWave Corp.

●株式会社ウェイブについて

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/

※本記事内の画像をご利用の際は、下記クレジット表記をご記載ください

(C)2025 WWWave Corp.