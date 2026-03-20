超話題のアイドルMORE STAR（モアスター）の中山こはくがViViに初降臨

株式会社講談社

2025年12月に彗星の如く登場し、すでに世間を賑わせているアイドルグループMORE STAR。シルバー担当の中山こはくさんは、高校生とは思えぬ神秘的な雰囲気と異次元の可愛さでSNSを中心に大バズり中。そんな大注目の彼女がViVi5月号のメイク企画に初登場！

スウィーツ好きの中山さんをモデルにお招きして提案するのは、スウィーツからインスピレーションを得た2つのメイクレシピ(ハート) 1ルック目は淡色とキラキラテクスチャーが儚さを演出する「こんぺいとうメイク」。1カット目から現場スタッフの「可愛い！！」がスタジオ内に響きわたるとびきり目を惹くルックに。アンニュイな視線がなんとも言えない魅力を放っています！

2ルック目はフォギーな質感と赤リップがポイントの「いちごショートメイク」。甘さのなかに見え隠れする強気なムードがちょっと大人っぽい、1ルック目とは異なる中山さんの表情が見られます。いじらしさすら漂う空気感は17歳とは思えません！

カメラの前では大人っぽくミステリアスな表情を見せてくれたり、かと思えば、可愛らしくキュートで等身大な一面も。たくさんの表情をみせてくれた中山さんにスタッフ全員が虜になりました(ハート)

ViVi5月号『こはくが夢見るスウィーツメイクレシピ』のページで、中山さんの爆ビジュとメイクをぜひお楽しみください！

商品情報

ViVi 2026年5月号通常版

表紙：山崎天×藤吉夏鈴（櫻坂46）

付録：TREASUREステッカー

価格：920円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4rSqgN5

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