【ナチュラルスマイルピザ】春の新商品続々。お花見シーズンにもおすすめの新作ピザ2品が2026年3月20日販売開始

有限会社ナチュラルスマイル

ナチュラルスマイルピザ春の新商品続々。

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、鹿児島市の中山本店・武岡店、日置市の伊集院店で展開するピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、2026年3月20日より春の新商品第2弾として 「牛肉と豚とろの極上ハーフ」 と 「サーモンアボカドの絶品ピザ」 を発売いたします。

今回登場する新商品は、食べごたえのある贅沢なハーフ＆ハーフと、春らしい彩りと爽やかな味わいを楽しめるピザです。ご家族でのお食事やホームパーティーはもちろん、お花見シーズンのテイクアウトにもぴったりな商品として提案します。

また、2026年3月14日発売の春の新作 「ベジタブルセレクト4」 と 「やみつきビーンズ」 も好評販売中です。春の新商品が続々とそろうこの機会に、ナチュラルスマイルピザの季節限定メニューをお楽しみください。

牛肉と豚とろの極上ハーフ

■ 牛肉と豚とろの極上ハーフ

焼肉ソースの牛肉ピザと、特製照ソースの豚とろピザを1枚で楽しめる、贅沢なハーフ＆ハーフピザです。牛肉側には、焼肉ソース／オニオン／牛肉／フライドガーリック／MIXチーズ を使用。香ばしさと旨みが広がる食べごたえのある味わいに仕上げました。豚とろ側には、特製照ソース／豚とろ／ねぎ／MIXチーズ を使用。豚とろのジューシーな旨みと、照ソースのコク、ねぎの風味が相性よく調和しています。1枚で2つの味を楽しめる、満足感たっぷりの新商品です。

価格

Mサイズ：1,580円（税込1,706円）

Lサイズ：2,180円（税込2,354円）

サーモンアボカドの絶品ピザ

■ サーモンアボカドの絶品ピザ

サーモンの旨みとアボカドのまろやかなコクを合わせた、春らしい彩りのピザです。

トッピングは、特製ホワイトソース／オニオン／サーモン／アボカド／柚子／MIXチーズ。

コクのある味わいの中に、柚子の爽やかな香りが広がる上品な一枚に仕上げました。

見た目にも華やかで、お花見や春のお集まりにもおすすめです。

価格

Sサイズ：1,280円（税込1,382円）

Mサイズ：1,580円（税込1,706円）

Lサイズ：2,180円（税込2,354円）

発売日2026年3月20日(金）

3/20販売開始の新商品 :https://naturalsmilepizza.com/info/6686923

3/14販売開始の春の新商品やみつきビーンズ

■ やみつきビーンズ

S：780円（税込842円）

M：1,280円（税込1,382円）

L：1,780円（税込1,922円）

枝豆、コーン、マヨネーズ、MIXチーズを使用した、まろやかでコクのあるピザ。

思わずまた食べたくなる“やみつき”の味わいです。

ベジタブルセレクト4

■ ベジタブルセレクト4

M：1,380円（税込1,490円）

L：1,880円（税込2,030円）

6種類の野菜（コーン、枝豆、ポテト、ブロッコリー、ミニトマト、パセリ粉）を使用したクオーターピザ。

ホワイトソースとマヨネーズで、野菜をおいしく楽しめる一枚です。

お花見やご家族でのシェアにもおすすめです。

3/14販売開始の新商品 :https://naturalsmilepizza.com/info/6675691

取扱店舗

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

〒890-0031 鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 1階

TEL：099-284-8776

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

ナチュラルスマイルピザ公式ホームページ :https://naturalsmilepizza.com/

関連店舗

魔法のパスタ伊集院店

〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3515

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営