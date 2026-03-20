【ナチュラルスマイルピザ】春の新商品続々。お花見シーズンにもおすすめの新作ピザ2品が2026年3月20日販売開始
ナチュラルスマイルピザ春の新商品続々。
有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、鹿児島市の中山本店・武岡店、日置市の伊集院店で展開するピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、2026年3月20日より春の新商品第2弾として 「牛肉と豚とろの極上ハーフ」 と 「サーモンアボカドの絶品ピザ」 を発売いたします。
今回登場する新商品は、食べごたえのある贅沢なハーフ＆ハーフと、春らしい彩りと爽やかな味わいを楽しめるピザです。ご家族でのお食事やホームパーティーはもちろん、お花見シーズンのテイクアウトにもぴったりな商品として提案します。
また、2026年3月14日発売の春の新作 「ベジタブルセレクト4」 と 「やみつきビーンズ」 も好評販売中です。春の新商品が続々とそろうこの機会に、ナチュラルスマイルピザの季節限定メニューをお楽しみください。
牛肉と豚とろの極上ハーフ
■ 牛肉と豚とろの極上ハーフ
焼肉ソースの牛肉ピザと、特製照ソースの豚とろピザを1枚で楽しめる、贅沢なハーフ＆ハーフピザです。牛肉側には、焼肉ソース／オニオン／牛肉／フライドガーリック／MIXチーズ を使用。香ばしさと旨みが広がる食べごたえのある味わいに仕上げました。豚とろ側には、特製照ソース／豚とろ／ねぎ／MIXチーズ を使用。豚とろのジューシーな旨みと、照ソースのコク、ねぎの風味が相性よく調和しています。1枚で2つの味を楽しめる、満足感たっぷりの新商品です。
価格
Mサイズ：1,580円（税込1,706円）
Lサイズ：2,180円（税込2,354円）
サーモンアボカドの絶品ピザ
■ サーモンアボカドの絶品ピザ
サーモンの旨みとアボカドのまろやかなコクを合わせた、春らしい彩りのピザです。
トッピングは、特製ホワイトソース／オニオン／サーモン／アボカド／柚子／MIXチーズ。
コクのある味わいの中に、柚子の爽やかな香りが広がる上品な一枚に仕上げました。
見た目にも華やかで、お花見や春のお集まりにもおすすめです。
価格
Sサイズ：1,280円（税込1,382円）
Mサイズ：1,580円（税込1,706円）
Lサイズ：2,180円（税込2,354円）
発売日2026年3月20日(金）
3/20販売開始の新商品 :
https://naturalsmilepizza.com/info/6686923
3/14販売開始の春の新商品
やみつきビーンズ
■ やみつきビーンズ
S：780円（税込842円）
M：1,280円（税込1,382円）
L：1,780円（税込1,922円）
枝豆、コーン、マヨネーズ、MIXチーズを使用した、まろやかでコクのあるピザ。
思わずまた食べたくなる“やみつき”の味わいです。
ベジタブルセレクト4
■ ベジタブルセレクト4
M：1,380円（税込1,490円）
L：1,880円（税込2,030円）
6種類の野菜（コーン、枝豆、ポテト、ブロッコリー、ミニトマト、パセリ粉）を使用したクオーターピザ。
ホワイトソースとマヨネーズで、野菜をおいしく楽しめる一枚です。
お花見やご家族でのシェアにもおすすめです。
3/14販売開始の新商品 :
https://naturalsmilepizza.com/info/6675691
取扱店舗
ナチュラルスマイルピザ 中山本店
〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8
TEL：099-263-5777
ナチュラルスマイルピザ 武岡店
〒890-0031 鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 1階
TEL：099-284-8776
ナチュラルスマイルピザ 伊集院店
〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13
TEL：099-202-3517
ナチュラルスマイルピザ公式ホームページ :
https://naturalsmilepizza.com/
関連店舗
魔法のパスタ伊集院店
〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13
TEL：099-202-3515
会社概要
会社名：有限会社ナチュラルスマイル
代表者：代表取締役 浜 大祐
本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8
事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営