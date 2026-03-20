ビジネスから推し活まで、理想の“実在感”を形に。オリジナルグッズ専門店「ファンクリ」が「等身大アクリルスタンド」をリリース！

FUN-CREATE株式会社

「世界にひとつを、あたりまえに。」をコンセプトに掲げ、オリジナルグッズの企画・製造・販売を手掛けるFUN-CREATE株式会社(代表：十文字 眞輝、所在地：愛知県西尾市、以下当社) は、運営するECショップ「ファンクリ」において 、新アイテムとなる「等身大アクリルスタンド」の制作サービスを2026年3月19日より開始することをお知らせいたします。

当社ではこれまで、アクリルスタンド・アクリルキーホルダー・アクリルペンライトなど、多彩なアクリルグッズを展開し、多くの皆様にお楽しみいただいてまいりました。この度、シリーズの新たなラインナップとして、より立体的な存在感と視認性を追求した等身大アクリルスタンドが加わります。

「楽しいことを創造する。」を理念に掲げる当社として 、個人の「推し活」における満足度向上はもちろん、法人利用における新たなコミュニケーションツールとしての価値を提案いたします。

ECショップ「ファンクリ」 :https://fun-create.jp/index.html■多様な活用シーン

法人・ビジネス利用：展示会や受付の顔に

・展示会でのアイキャッチや、オフィス受付でのウェルカムボードとして活用可能です。

・企業のキャラクターや代表者の等身大アクリルスタンドにより、来客へのインパクトとブランド認知を最大化します。



推し活・個人利用：圧倒的な“実在感”をご自宅に

・大好きな存在を隣に感じる、シリーズ最大級の自立型アイテムです。

・既存の「アクリルキーホルダー」「アクリルペンライト」などのアクリルグッズと組み合わせることで、よりパーソナルな空間演出が可能になります。

イベント・催事：フォトジェニックな空間作り

・等身大アクリルスタンドは、期間限定のポップアップショップや記念日のフォトスポットにも最適です。

サンプル■FUN-CREATE株式会社について

「楽しいことを創造する。」を理念に掲げ、オリジナルグッズのECショップ「ファンクリ」を運営。日本最大級の応援うちわ専門店や、スマホで簡単にデザインできるシミュレーションシステムを展開。自社でのEC運営実績に基づいたコンサルティングやWeb制作、物流支援も行い、多角的に「楽しさ」を提供しています。

【会社概要】

社名： FUN-CREATE（ファンクリエイト）株式会社

代表者： 代表取締役 十文字 眞輝

所在地： 愛知県西尾市新渡場町大西51番地2

設立： 2009年5月

企業HP： https://fun-create.co.jp/

オリジナルグッズ専門店「ファンクリ」：https://fun-create.jp/

応援うちわ専門店「ファンクリ」：https://www.utiwa.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

FUN-CREATE株式会社

MAIL:info@fun-create.co.jp