【SAK University】2026年度4月入学 特別追加募集の出願受付を実施します　― 日本で学ぶ、英国大学水準のIT・AI教育 ―

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学（University of Essex）公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は、2026年4月入学希望者を対象に、2026年3月20日（金）より特別追加募集（第５期）の出願受付を開始します。

本校は、英国国立エセックス大学との提携により、コンピューターサイエンス、AI、サイバーセキュリティを日本語で学びながら、日本国内で国際水準の教育に触れることができます。

従来の高等教育では追いつくことが難しいと言われるAI・IT分野の進化に対し、英国式の「理論・実践・研究」を統合した演習・実装重視のカリキュラムで、幅広い業界や国際的なキャリアにつながる力を育成します。

この教育方針に基づき、本校では学力試験のみではなく、学習意欲や将来のビジョンなどを評価する複数の選抜方法を導入しています。

今回の特別追加募集は一般選抜で実施いたします。

必要書類など、詳細については募集要項をご確認ください。

■出願方法

募集要項 :https://sak.ac/wp/wp-content/themes/sac-ac/assets/admission-guide/General-Entrance-Examination_20260320.pdf

WEB出願システムにてマイページを作成のうえ出願してください。

■第５期選考日程

WEB出願ページはこちら :https://www.syutsugan.net/ja/sak/users/sign_up[表: https://prtimes.jp/data/corp/72233/table/86_1_2879af4a20aa19f604bfed924687583b.jpg?v=202603201251 ]募集要項で詳細を確認する :https://sak.ac/wp/wp-content/themes/sac-ac/assets/admission-guide/General-Entrance-Examination_20260320.pdf

学部長コメント

SAK University 学部長 土橋直樹

「本校では、単なる知識習得にとどまらず、自ら考え、実装し、社会に価値を還元できる力を育てることを重視しています。

理論と実践、そして国際的視点を融合した学びを通じて、世界で活躍できる人材を育成していきます。」

本校では、将来的に海外大学院への進学も視野に入れた学修設計を行っており、国内外を問わず多様な進路選択に対応しています。

進学に対する不安を軽減し、納得感を持って学びをスタートできる環境づくりを目指しています。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して世界水準の学びを修得できます。

オープンキャンパスや学校体験イベントを多数開催するほか、各エリアでの進学フェア等へ出展しています。

ご本人のみの参加はもちろん、保護者同伴・保護者のみの参加も歓迎しています。

進路説明会

進路選択や入試に関する不安、出願方法について、学校スタッフに直接ご相談いただける個別形式の説明会です。

対面またはオンラインで実施。

▸進路説明会のご予約はこちら(https://sak.ac/individual-session)から

入試ガイダンス

約30分間のオンライン入試ガイダンスを実施しています。

入試制度の概要や出願の流れをご説明し、ガイダンス終了後には個別相談の時間も設けています。

▸入試ガイダンスのご予約はこちら(https://sak.ac/open-campus)から

オープンキャンパス＆学校体験イベント

学校について知るだけではなく、IT技術やAIについて楽しみながら学べるイベントを多数開催しています。

対面またはオンラインで実施。参加費は無料です。

▸オープンキャンパスのご予約はこちら(https://sak.ac/open-campus)から

▸学校体験イベント（Discovery Days）のご予約はこちら(https://sak.ac/discovery-days/)から

バーチャルキャンパスツアー

スマホ・PCから、本校の校舎をバーチャルで見学できます。

教室や設備など、実際のキャンパスの雰囲気をチェック可能です。

気になった方は、ぜひ実際のオープンキャンパスや学校体験イベントにもお越しください。

▸バーチャルキャンパスツアーを見る(https://my.matterport.com/show/?m=gCfN6wRqtiy)

■英国国立エセックス大学の概要

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位