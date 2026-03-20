YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」、総再生回数1億回突破！

株式会社Challenger

金融教育サービスを手掛ける株式会社Challenger（本社：愛知県名古屋市）の代表取締役・鳥海翔が運営するYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学(https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg)」の総再生回数が1億回を突破したことをお知らせいたします。

「誰に聞けばいいかわからない」お金の疑問にやさしく答える

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」人気シリーズ

「鳥海翔の騙されない金融学」では、ファイナンシャルプランナーとしての鳥海の知見を活かし、資産運用、保険、社会保障制度などのテーマについて、初心者にもわかりやすいように解説しています。2020年のチャンネル開設から約6年間、最新情報を反映した発信を継続し、これまでの投稿本数は1,000本近くにのぼります。

「50代が新NISAを始めるなら？」「2026年の資産運用のポイントは？」など、視聴者が実践しやすい発信が好評を博し、2026年2月には登録者40万人を突破しました。

＜人気動画＞

※再生回数は2026年3月時点

「【年金いつ受け取るべき？】60歳～75歳の中で一番お得な年齢はココ！役所が教えない本当の話を紹介します！(https://www.youtube.com/watch?v=d-7_nj4uPdE)」（再生回数 約228万回）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=d-7_nj4uPdE ]

「【老後資金】定年まで最低いくら貯金があれば安定して暮らせるのか？老後にかかるお金と必要な貯金を徹底的に解説しました！(https://www.youtube.com/watch?v=ovdsj9KiXjs)」（再生回数 約115万回）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ovdsj9KiXjs ]

「【新NISA】積立額のゴールはこれ！放置で資産が増え続ける理由について解説します！(https://www.youtube.com/watch?v=tJYiUe0pc-s)」（再生回数 約62万回）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=tJYiUe0pc-s ]

■YouTubeチャンネル：「鳥海翔の騙されない金融学」

https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg(https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg)

■鳥海翔より、視聴者の皆さまへのメッセージ

2020年のチャンネル開設から6年経ち、ついに1億回再生を突破しました。日々ご視聴いただいている皆さま、本当にありがとうございます。

物価の高騰や税・社会保険料の負担により多くの方が将来に不安を感じるなか、視聴者の皆さまが豊かな生活を送れるようにこれからも有益な情報発信を継続してまいります。

〈プロフィール〉

ファイナンシャルプランナー、投資家。初心者でも学びながら無理なく実践できる金融・家計改善プログラム「Private Bank College」を運営するほか、企業での金融教育の講師などをつとめる。群馬県太田市に生まれる。慶応義塾大学商学部を卒業し、三井住友海上火災保険株式会社に入社。8年間勤務しリテール営業、企業営業と幅広い営業を経験。

2016年 株式会社Challengerを設立し、代表取締役に就任。エージェント・オブ・ザ・イヤー2017、ベストエージェントアワード2017、トッププランナーコンベンション2017、2018、2019、2021といった様々なタイトルを受賞。

また、2020年には生命保険募集人の1%以下しか取得できないと言われるMDRT会員のタイトルを獲得。2025年、東京証券取引所・日本取引所グループ主催の「東証ETF No.1解説動画」キャンペーンで優勝。2026年2月現在、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」は登録者数40万人を超える。

YouTubeチャンネル ：https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg

Voicyチャンネル ：https://voicy.jp/channel/820873

書籍情報

「投資が初めてでも、老後の不安をなくしたい」「何が正しい情報なのか分からない」「誰でもできる方法を、わかりやすく知りたい」

ーこうした多くの声に応える形で誕生したのが本書です。

本書では、全世界株式（通称オルカン）に一本化するだけで“ほったらかしの資産形成ができる”シンプル投資術を、マンガと図解で徹底的にわかりやすく解説。老後資金は実際いくら必要なのか、なぜ「貯金」や「持ち家神話」が誤解されやすいのかなど、一般的な“なんとなくの常識”を丁寧に紐解き、「本当に騙されないための目」を養える一冊となっています。

会社概要

企業名：株式会社Challenger

代表者：鳥海翔

事業内容：ファイナンシャルプランニング

本社：〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目8-20

URL：https://toriumisho.com/