【開催レポート】大阪・扇町公園「味覚まつり」。素材の真価を全国へ。

COMMON株式会社

COMMON株式会社（本社：京都市、代表取締役：増田勇樹、以下COMMON）は、2026年3月7日（土）、8日（日）の2日間、大阪・扇町公園にて「全国 春の旬 味覚まつり」を開催しました。全国５ヵ所から集まった１０種類の食材（地元大阪の使用食材は7種類）が「調味料は塩のみ」というルールのもと素材の力を来場者に直接問いかけた本イベントは、COMMONが推進する全国10都市巡回プロジェクト「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園（以下、日本の素材甲子園）」への確かなマイルストーンとなりました。COMMONは大阪で得た手応えを携え、全国展開へと歩を進めます。

■ 本取り組みの背景

現在の食の流通構造において、「誰が、どう作ったか」という生産者のストーリーは消費者に届きにくくなっています。過度な味付けや加工によって、素材本来の力が見えなくなっているという課題もあります。COMMONでは、生産者の誇りと消費者の本物を求める声を直接つなぐ場として「日本の素材甲子園」を構想。その先行実証の場として、大阪・扇町公園にて本イベントを実施しました。

■ 開催概要

名称： 全国 春の旬 味覚まつり

日時： 2026年3月7日（土）・8日（日）11:00～16:00（※終了しました）

場所： 大阪・扇町公園

共催： 扇町公園スマイルパートナーズ／日本の食まつり実行委員会 ほか

内容： 全国各地から厳選した旬の素材の提供、および生産者と消費者の交流創出

■ 本取り組みの特徴

当イベントにおいてCOMMONが徹底した最大の特徴は、調味料に頼らず素材のポテンシャルを極限まで引き出す「調味料は塩のみ」というストイックな提供ルールです。 最高級のウニ、和牛、牡蠣など、ごまかしの効かない状態で提供された逸品は、一口食べた瞬間に「素材本来の味」を再発見させ、来場者から驚きと感動の声を呼び起こしました。また、効率を優先する一般的な食イベントとは一線を画し、生産者自身が土の匂いや海の厳しさ、栽培のこだわりを直接語る「深い対話」の場をデザインしたことで、単なる消費を超えた未来への「信頼」を構築しました。

来場者参加型の「うまいもんNo.1決定戦」

全国のご当地グルメや地元の旬食材から、来場者が「これが一番！」と思った一皿に投票する参加型イベントを実施。単に食べるだけでなく、消費者自身が素材の価値を評価・選択する仕組みを取り入れました。

五感を満たす「全国ご当地グルメ×旬食」の競演

“今いちばん食べたい春の味覚”を筆頭に、B級グルメからデザートまで、全国の食が扇町公園へ集結。特に「大阪産（もん）」ブースでは、地元の採れたて野菜や名産品が生産者自身の手で届けられ、都会の真ん中で「産地と食卓の直結」を実現。

家族全員が楽しめる「滞在型」パークコンテンツ

お子さま向けの「キッズパーク」を併設。食後のデザート店舗なども出店し、家族連れが一日中「おいしい休日」を過ごせる空間。

■ 参加した生産者の紹介（一部抜粋）

本イベントの趣旨に賛同し、全国から集結した志ある生産者たちの声をご紹介します。

１. 生産者の声｜池田漁業協同組合（香川県・小豆島）／牡蠣

「小豆島で牡蠣の養殖を始めて4年。後継者不足という現状を前に、『獲る漁業』から『育てる漁業』への転換を決意しました。将来的には、小豆島の漁師さんみんなでこの文化を支えていきたいという思いで活動しています。小豆島といえばオリーブのイメージが強いですが、いつか『牡蠣の島』と呼ばれるようになるのが目標。自分たちで育てたからこそ愛情も、味への自負もあります。この舞台を通じて、一人でも多くの人に小豆島の牡蠣の真価を届けていきたいです」

２. なにわ黒牛（大阪府・阪南市）／和牛

「実は、この『なにわ黒牛』が好きすぎて、前の会社から今の仕事へ移籍したんです。それほど惚れ込んでいます。月に5～6頭しか出荷されない極めて希少なブランド牛で、最大の特徴は一般的な和牛よりさらに3℃低い脂の融点。食べた瞬間に濃厚な旨みを感じるのに、飲み込んだ後にはスッと消えていく。今回の『塩のみ』というルールは、その脂の質の高さを証明するのに最高の舞台でした。大阪にこれほどのお肉があることを、もっと多くの人に知ってほしい。その一心で一本一本、丹念に提供しています」

３.ツムラ本店「河内鴨」× 森川農園「難波葱」（大阪府・松原市）

「私たちが提供するのは、同じ松原の土地で育ったもの同士を合わせた『大阪で最も美しい料理』です。ツムラ本店の河内鴨は、生でも食べられるほど鮮度が抜群。焼きすぎず、絶妙なピンク色の状態で火を止めるのが美味しさの絶対条件です。そこに合わせるのは、松原・森川農園の難波葱。3月に入り水分を蓄え、とろりと甘みが増した葱と、芳醇な香りの鴨の脂――。同じ風土で育った食材がこれほど完璧に調和するのは、まさに奇跡。この『鴨葱』という伝統的な組み合わせを、塩だけで表現した地産地消の完成形を体感していただきたいです」

■ 大阪が誇る地元の名品（フォトギャラリー）

会場では、地域の個性が光る多彩なグルメも注目を集めました。

泉南チャーハン

泉南市観光協会とCOMMONが連携して推進する、新・シティプロモーション。「タコ」と「泉南産の玉ねぎ」を使用することをルールに、市内外の事業者がそれぞれの個性を競うご当地グルメです。今回のイベントでも、地域食材の魅力を発信する新たなブランドとして来場者の関心を集めました。

岸和田産・彩誉（あやほまれ）にんじん

驚くほどの甘みと鮮やかな色彩が特徴のブランドにんじん。会場ではその素材の良さを活かした提供が行われ、地元の恵みを象徴する一品となりました。

■ 今後の展望

COMMONは本イベントで得た確かな手応えをもとに、全国10都市巡回プロジェクト「日本の素材甲子園」の本格始動へと歩を進めます。 初回開催地である「静岡」を皮切りに、各地の自治体や生産者との連携をさらに強固なものとし、産地と都市をダイレクトに結ぶ食のプラットフォームを全国規模で展開してまいります。



「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園」公式プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000162422.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000162422.html)

「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園」静岡開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000162422.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000162422.html)

【地方創生をビジネスへ】ユーグレナ創業者率いるニホンノチカラと共創開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000162422.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000162422.html)