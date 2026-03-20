Pearl Abyss Corp.、グローバル期待作『紅の砂漠（Crimson Desert）』を本日発売

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、

新作オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』を、2026年3月20日７時（日本時間）にて全世界で発売しました。

『紅の砂漠』は、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store、ROG Xbox Ally（Ally／Ally X）でプレイ可能です。韓国語・英語・中国語のボイスオーバーに加え、全14言語の字幕に対応しています。

■ 『紅の砂漠』が全世界で正式リリース

『紅の砂漠』は、主人公「クリフ」と、彼が所属する「灰色のたてがみ」の仲間たちの旅を描く、オープンワールドアクションアドベンチャーです。

プレイヤーはクリフとして、失われた故郷を取り戻し、散り散りになった仲間たちを探すため、シームレスに広がる大陸「ファイウェル」を旅します。

その道中では、ファイウェルに迫る脅威に立ち向かいながら、崩れた均衡を取り戻す使命を果たすことになります。

■ 自社エンジンが生み出す、没入感あるオープンワールド体験

『紅の砂漠』は、Pearl Abyss独自のゲームエンジン「BlackSpace Engine」により、リアルで美しいグラフィック表現、ダイナミックなアクションと戦闘、自由度の高いインタラクションを実現しています。

本作では、プレイヤー自身が戦闘の流れや成長の方向性を主体的に組み立てることができます。

剣と盾、槍、大剣、斧、遠距離武器に加え、素手攻撃、キック、掴みなどを組み合わせた多彩なコンボを駆使し、自分だけの戦闘スタイルを構築できます。

また、探索を通じて強化素材を集めたり、ボス討伐によって装備を獲得したりと、プレイスタイルに応じた自由な成長が可能です。

移動手段も豊富で、クリフのスキル、滑空、クライミング、ドラゴンやロボットなどを活用しながら、広大な世界を自在に冒険できます。

■ 世界各地で高い注目を集める『紅の砂漠』

『紅の砂漠』は発売日時点で、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの主要国家のPlayStation Storeにおいて予約購入ランキング1位を記録しました。

また、Steamグローバルの「トップセラー（Top Sellers）」で1位、Epic Games Storeではベストセラー1位を獲得し、発売前から高い関心を集めています。

■ Digital Foundryも評価した安定したパフォーマンス

グローバルIT系YouTubeチャンネル「Digital Foundry」による詳細な性能レビューでは、『紅の砂漠』について「驚くべき技術的成果」との評価が寄せられました。

PC版およびPlayStation(R)5 Pro版を含め、安定した動作と高い技術力が注目を集めています。

■ 発売情報

『紅の砂漠』は、2026年3月20日午前７時（日本時間）に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売予定です。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store, ROG Xbox Ally（Ally／Ally X）

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。 比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.