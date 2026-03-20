世界累計3000万部突破のあの名著が、1時間で読めるオールカラーマンガになった！前田裕二氏・原晋氏推薦『マンガで読む！14歳からのカーネギー「人を動かす」』上下巻同時発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は、2026年3月20日（3月19日オンライン書店先行発売）に『マンガで読む！14歳からのカーネギー「人を動かす」上・下』（デール・カーネギー原著、キム・ジェフン著、デール・カーネギー・東京・トレーニング監修、金光英実翻訳）を上下巻同時刊行しました。

■ 書籍について

世界累計3000万部を突破したと言われる世界的名著、デール・カーネギー『人を動かす』が、原著に忠実なオールカラーマンガとなって日本上陸！

人間関係は、世代・人種を問わず、全人類誰しもが悩むところ。その悩みを解消する教えが、１冊あたり1時間程度で読めて、実践できます。

まさに、あらゆる世代の「人間関係」を助けるバイブルの誕生です。

■ 上巻：人間関係の基本と、好感を持たれる原則を学ぶ

第１部 人間関係の3つの基本原則

第２部 人から好感を持たれる6つの原則

■ 下巻：説得と育成の原則で、人を動かす力を高める

第３部 人を説得するための12の原則

第４部 人を成長へ導くための9つの原則

正論を振りかざすだけでは、人の行動は変わりません。立場や強い言葉に頼っても同様です。カーネギーが100年近く前に体系化した「人間関係の原則」は、AI時代の今こそ、最も大切な「共感の技術」として輝きを増しています。

■ ベストセラーあるあるを解消！「知ってるけど読んでいない」を1時間で解決

『人を動かす』は日本でも経営者やスポーツ選手、俳優など多くの著名人が影響を受けたと公言する名著です。しかし「最後まできちんと読んだことがない」という人も少なくありません。本書はデール・カーネギー本人と読者代表ともいえる主人公少女をストーリーテラーに、人間関係の原則をわかりやすく・楽しく学べるマンガなので、1時間で原書のエッセンスを理解することができます。

■ 推薦のことば

『人を動かす』を読み終えた日に世界の見え方が変わった。

人の心に寄り添う「共感の技術」を学ぶ事は、AI時代に人と１番差が開く、最も大切な事かもしれないと思った。

前田裕二氏（SHOWROOM社長、『メモの魔力』著者）

立場や強い言葉・力に頼っても、正論を振りかざすだけでも、人の行動は変わりません。

人間関係を上手に築き、人を前向きに行動させるためのヒントが詰まった一冊です。

原晋氏（青山学院大学陸上競技部監督）

■ こんな方におすすめです

- 人間関係やコミュニケーションに自信がない方 ── 職場や学校で「うまく伝えられない」「空気が読めない」と悩んでいる- 部下・後輩の育成に悩むビジネスパーソン ── 叱っても褒めてもうまくいかない、と感じている管理職・リーダー- 『人を動かす』を「積読」にしてしまっている方 ── 名著だとわかっているのに、分厚くて手が止まっている- 子どもに読ませたい親・教育関係者 ── 14歳からの対人スキルの基礎を、楽しく身につけさせたい- AI時代に「人間力」を磨きたい方 ── 技術やツールが進化するなかで、共感・説得力など人ならではのスキルを強化したい

■ 原著に忠実、翻訳・監修も万全の体制

翻訳は数多くの韓国映画・ドラマの字幕翻訳を手掛ける金光英実氏が担当。さらに、世界80カ国で展開するデール・カーネギー・トレーニングセンターの日本法人「デール・カーネギー・東京・トレーニング」が監修に協力しています。

◎書籍概要

＜目次＞

■ 上巻：人間関係の基本と、好感を持たれる原則を学ぶ

第１部 人間関係の3つの基本原則

第１章 ハチミツが欲しいならハチの巣を蹴飛ばすな

第２章 人の心はどうすれば動くのか

第３章 相手が自ら動きたくなれば、すべてはうまくいく

第２部 人から好感を持たれる6つの原則

第１章 相手にまず関心を向けよ

第２章 心からの笑顔には、100万ドルの価値がある

第３章 名前を必ず覚えよ

第４章 根気よく耳を傾け、共感すること

第５章 相手が興味を持っている話題を選んで話そう

第６章 心のこもった称賛で話を始めよ

■ 下巻：説得と育成の原則で、人を動かす力を高める

第３部 人を説得するための12の原則

第１章 正面からぶつかるのは避ける

第2章 相手の意見を尊重する姿勢を示す

第3章 間違えたら、まず認める

第４章 好意で接すれば、相手も心を開く

第5章 肯定的な反応で、心の壁を取り払う

第6章 相手にたくさん話してもらう

第７章 相手のアイデアだと思わせる

第8章 相手の関心を理解し、その視点で物事を見る

第９章 相手の感情を尊重し、その立場に立って考える

第10章 人の深い動機を見抜き、活かす

第11章 アイデアを積極的に表現する

第12章 競争心を刺激し、潜在能力を引き出す

第４部 人を成長へ導くための9つの原則

第１章 注意するときは、まず褒めることから始める

第２章 遠回しな言い方で、自分の考えを伝える

第3章 相手を指摘する前に、自分の失敗から語る

第4章 命令するより、提案する

第5章 相手の顔を立てる

第6章 わずかな成長も、きちんと認めて褒める

第７章 期待を伝え、その期待に応えたくさせる

第8章 励まし、失敗を恐れず直せる雰囲気をつくる

第9章 自分の励みを、相手が喜んで引き受ける形にする

■ 著者情報

デール・カーネギー（Dale Carnegie）

1888～1955

アメリカの著述家、教育者、実業家。ミズーリ州の農家に次男として生まれる。地元の教育大学を卒業後、セールスパーソンや俳優などを経て、社会人を対象にした話し方教室を開講、好評を博す。その後、ニューヨークにデール・カーネギー研究所を設立し、累計約45万人の受講生に人間関係の原則などの成人教育をおこなう。代表作『人を動かす』は1936年の初版刊行以来、世界中の人々に読み継がれている。



【マンガ】キム・ジェフン

美術と映像デザイン、文化社会学を学ぶ。漫画という媒体を通じて哲学、文化、神話などの人文学的知識を親しみやすく伝えることに取り組んでいる。弘益大学、ソウル女子大学で講義をおこなう傍ら、一般向けの講演活動も精力的に展開。本書が初めての邦訳著書になる。

【監修】

デール・カーネギー・東京・トレーニング(D. C. TRAINING JAPAN株式会社）

世界80カ国以上で展開されるデール・カーネギー・トレーニングの日本法人。100年以上にわたり世界で実践され、日本でも60年以上の歴史を持つデール・カーネギーの原則を日本のピジネス環境に合わせたトレーニングとして提供。単なる知識伝達ではなく、受講者自身の感情に働きかけ、実践を通じて「自信」や「行動変容」を促し、職場やプライペートでのパフォーマンス向上を支援している。

【訳者】金光英実（かねみつ・ひでみ）

翻訳家。1971年生まれ。清泉女子大学卒業後、広告代理店勤務を経て韓国に渡る。以来、約30年、ソウル在住。大手配信サイトで提供される人気話題作をはじめ、数多くのドラマ・映画の字幕翻訳を手掛ける。著書に『ドラマで読む韓国：なぜ主人公は復讐を遂げるのか』（NHK出版新書）、『ためぐち韓国語』（四方田犬彦との共著、平凡社新書）など、訳書に『グッドライフ』（小学館）、『わたしの黒いボプヘア』（扶桑社）などがある。

【書籍情報】

タイトル：『マンガで読む！14歳からのカーネギー「人を動かす」上』

発売日：2026年3月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／208ページ

本体価格：1,600円（税別）

ISBN：978-4799332627

タイトル：『マンガで読む！14歳からのカーネギー「人を動かす」下』

発売日：2026年3月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／264ページ

本体価格：1,600円（税別）

ISBN：978-4799332634

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【上巻】

＜紙書籍＞

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＜電子書籍＞

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【下巻】

＜紙書籍＞

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楽天ブックス

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＜電子書籍＞

Kindle

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