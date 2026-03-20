ViVi5月号にて大人気サバイバルオーディション番組第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の特集決定。とじこみ付録に練習生&練習生候補名鑑も！

株式会社講談社

JO1、INI、ME:Iを輩出した、日プが約2年3ヶ月ぶりに帰ってくる！ 新世界という名を冠した新シーズンは舞台を世界に広げ、初のグローバルオーディションも開催。さらに国内投票だけではなく、Mnet Plusでのグローバル投票も今回から解禁。SEKAIプロデューサーによる海外からの投票も加わり、さらに熱く盛り上がること間違い無し。

そんな大注目の「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の特集をViVi5月号では全6P(ピンナップ含む)にて、お届けいたします。日プの基礎情報はもちろん、日プ新世界の注目ポイント、プロデューサー代表やトレーナー陣の紹介など、初めて今回から日プを楽しむ方にもピッタリ。もちろんベテラン国プの皆様もマストチェックです！

また、今回大注目なのは練習生に加え、練習生候補への投票がすでに始まっているということ。オーディションにきっと波乱を巻き起こすであろう、練習生候補も含め、121人全員の名鑑をピンナップで作成いたしました。練習生&練習生候補がずらりとならんだ名鑑でしか、得られない楽しみがそこにあります。紙媒体の良さを存分に活かした、全部で4P分の大判名鑑。くまなくチェックしてくださいね。

そして、名鑑ではViVi独占質問にも答えてもらっています。「１.最近ハマっていることは？」「２.チャームポイントは？」「３.ロールモデルは？」「４.好きな曲は？」「５.あなたの夢は？」という5つの質問に、あなたの推しはどう答えたでしょう……？ 練習生&練習生候補の解像度がさらに高まるはず。これから始まる番組に備え、全員名鑑は必要不可欠。ぜひ3月26日の初回放送を前に、ViVi5月号（3月23日発売）を購入の上、ご準備ください！

商品情報

ViVi 2026年5月号通常版

表紙：山崎天×藤吉夏鈴（櫻坂46）

付録：TREASUREステッカー

価格：920円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4rSqgN5

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18536317/?l-id=search-c-item-text-03

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