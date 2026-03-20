【しゃぶしゃぶどん亭】春の特別企画！おこさまメニュー半額＆小学生食べ放題“全コース”1,000円キャンペーン開催！

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営するしゃぶしゃぶレストラン「しゃぶしゃぶどん亭」では、2026年3月20日（金）より全31店舗にて、『どん亭春の特別企画！』として「お子様メニュー半額＆小学生食べ放題 全コース1,000円キャンペーン」を開催いたします。

本企画は、昨年8月に夏休み限定で行い大変ご好評いただいたキャンペーンです。

「また実施してほしい」という多数のお声にお応えし、この春に再登場が決定いたしました。

この春、入園・入学、卒園・卒業を迎えるご家族のお食事はもちろん、お子様連れで集まりたいお昼のママ会にもぴったりな、今だけのお得な特別企画をご用意いたしました。

しゃぶしゃぶどん亭では、小さなお子様連れでもゆったりとお過ごしいただけるお座敷席もご用意しており、ご家族やご友人同士で安心してお食事をお楽しみいただけます。

ぜひみな様そろって、春のひとときをお得に美味しくお楽しみください。

『しゃぶしゃぶどん亭』

小学生のお子様、しゃぶしゃぶ/すき焼き食べ放題全コース一律\1,000キャンペーン！

キャンペーン期間中、ご注文時にクーポン画面をご提示いただくと小学生のお子様対象にしゃぶしゃぶ/すき焼き食べ放題が通常は各コースの半額のところ、一律\1,000(税込\1,100)になります。

《対象メニュー》

しゃぶしゃぶ/すき焼き食べ放題コース ＼全コースが対象！／

●満足コース(しゃぶしゃぶ/すき焼き)小学生以下のお子様

\2,690(税込\2,959) → \1,000(税込\1,100)

●贅沢コース(しゃぶしゃぶ/すき焼き)小学生以下のお子様

\3,340(税込\3,674) → \1,000(税込\1,100)

※上記は一例です。（全２４コースが対象）

＼ランチ食べ放題コースも対象！／

『しゃぶしゃぶどん亭』お子様メニュー半額キャンペーン！

キャンペーン期間中、ご注文時クーポン画面をご提示いただくと

どん亭のお子様メニュー(全4品)が半額になります。

《対象メニュー》 お子様メニュー全４品

おこさまハンバーグランチ【ジュース付き】

\360(税込\369) → 半額で \180(税込\198)

おこさまお寿司ランチ【ジュース付き】

\360(税込\369) → 半額で \180(税込\198)

おこさまからあげカレー【ジュース付き】

\260(税込\286) → 半額で \130(税込\143)

おこさまうどんランチ【ジュース付き】

\190(税込\209) → 半額で \95(税込\105)

【キャンペーン概要】

■期間 ：２０２６年３月２０日(金)～２０２６年４月３０日(木)

■利用方法 ：本キャンペーンの画面をご注文時従業員へご提示ください。

■対象店舗 ：「しゃぶしゃぶどん亭」全３１店舗

※中野店ではお子様メニューの販売はありませんのでご注意ください。

※町田成瀬店ではお子様お寿司ランチの販売はありませんのでご注意ください。

■クーポン ：おこさまメニュー半額＆小学生のお子様、

しゃぶしゃぶ/すき焼き食べ放題全コース一律\１,０００キャンペーン！

期間中は何度でも使えます/その他クーポン併用可

※安全上の理由により、小学生のみでのご利用はご遠慮いただいております。

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp

事業内容：ステーキ・しゃぶしゃぶを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。お客様のご来店を従業員一同、心よりお待ちしております。