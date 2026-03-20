五方山熊野神社×RODY限定御朱印、好評につき追加頒布中　頒布期間は3月31日まで

株式会社神社仏閣オンライン

株式会社神社仏閣オンライン（本社：京都府京都市、代表：河村英昌）は、東京都葛飾区の五方山熊野神社にて実施中の、馬をモチーフにした世界一Cuteなバランスボール「RODY（ロディ）」とのコラボレーションによる限定御朱印企画について、多くの皆さまにご参拝・ご授与いただいていることに、心より御礼申し上げます。本企画は、2026年の午年を記念して実施されている期間限定企画です。

今回の限定御朱印は、五方山熊野神社と馬のRODYを合わせて、「円満成就」をテーマに企画されたものです。公開情報では、RODYの“まる”っとしたフォルムと、午年の「うま」くいくという語呂合わせを重ねた、「まる」っと「うま」くいく一年を願う意匠であることが紹介されています。

おかげさまで本企画は想定を上回る反響をいただき、限定御朱印は多くの方にお求めいただく大変な盛況となりました。当初準備していた数では不足する見込みとなったため、追加で制作を行い、できる限り多くの皆さまにお受けいただけるよう対応しております。

五方山熊野神社は、平安時代中期・一条天皇長保年間の創建と伝わる、葛飾区内で最も古い神社のひとつです。また、神様の乗り物とされる神馬にちなみ、ポニーを飼育していることでも知られており、今回のRODYとのコラボレーションは、神社ならではの背景を持つ特別な企画となっています。

本限定御朱印の頒布期間は2026年3月31日までです。公開案内でも、頒布期間は2026年1月1日から2026年3月31日、お納めは1枚1,000円、頒布場所は五方山熊野神社（東京都葛飾区立石8丁目44-31）と案内されています。まだお受けになっていない方は、ぜひこの機会に五方山熊野神社へご参拝のうえ、お授かりください。

神社仏閣オンラインは今後も、神社仏閣の魅力をより多くの方へ届ける取り組みを通じて、伝統文化に親しむきっかけづくりを進めてまいります。

【 五方山熊野神社について 】

五方山熊野神社は、東京都葛飾区に鎮座し、平安時代中期の創建と伝わる歴史ある神社です。

URL：https://jinjya.kumano-kids.com/

【 神社仏閣オンラインとは？ 】

創業は2020年。僧侶・神主を対談で紹介するYouTubeチャンネルに始まった弊社は、お寺・神社と企業・個人のご縁をつなぐ、多岐に渡るサービスをご提供いたします。

《会社URL》https://jinjabukkaku.online/

《YouTubeチャンネル》https://www.youtube.com/channel/UCP6t47ejOS1gjyUf0CyUFKg/

【 RODY（ロディ）について 】

「RODY（ロディ）」は、イタリアで1984年2月14日に誕生した馬をモチーフにしたバランスボールトイです。2026年は午年。馬のロディと一緒ならきっと何事もウマくいく！

URL：https://rody.co.jp/

【 本リリースに関する報道お問い合わせ先 】

株式会社神社仏閣オンライン

代表取締役社長 河村英昌

e-mail：h.kawamura@jinjabukkaku.online