【フジテレビ】モータースポーツ見るならFOD！「スーパー耐久」と「KYOJO CUP」の開幕戦から全戦をライブ配信決定！F1(TM)、SUPER FORMULAに加えラインナップ拡充

株式会社フジテレビジョン『ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE』３月21日（土）より各大会の決勝をライブ配信https://fod.fujitv.co.jp/title/30i4 （配信ページ）『2026 KYOJO CUP』５月９日（土）より各大会をライブ配信https://fod.fujitv.co.jp/title/919x （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、2026年３月21日（土）に開幕する『ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE（以下、スーパー耐久シリーズ）』の決勝全戦と、５月９日（土）に開幕する『2026 KYOJO CUP（以下、KYOJO CUP）』の全戦をFODプレミアム（スタンダードコース：月額1,320円）でライブ配信することが決定しました。

FODではモータースポーツのラインナップ拡充を進めています。2026年シーズンより「Formula 1(R)」全戦を独占配信し新たな視聴プランをはじめました。このほか、国内最高峰のフォーミュラレース「SUPER FORMULA（スーパーフォーミュラ）」も全戦をライブ配信します。今回のスーパー耐久シリーズ、KYOJO CUPの追加により、FODは国内外の主要なトップカテゴリーを横断する、国内最大級のモータースポーツ配信プラットフォームへと進化いたします。

■FODが届ける2026年モータースポーツ

2026年のFODは、あらゆるレースファンのニーズに応える強力なラインナップを実現しました。今後も「モータースポーツ見るならFOD」の名に恥じぬよう、各団体と交渉し、レースコンテンツをさらに充実させてまいります。

Formula 1(R)

世界最高峰の戦いを2030年までの５年間、全戦全セッションで国内独占配信。（※FOD F1(TM) プランの契約が必要です。）

SUPER FORMULA

世界ラリー選手権（WRC）王者ロバンペラ選手の参戦で注目を集める国内最速のフォーミュラ戦を全戦配信。

スーパー耐久シリーズ

市販車ベースの耐久レースシリーズ。日本メーカーが「走る実験室」として未来の技術をぶつけ合うことでも注目。全７戦。

KYOJO CUP

「競争女子」がガチンコで競い合う、2017年に誕生した日本初の女性限定レースを全戦配信。

◇ 「ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2026」配信概要

■タイトル：『ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2026 Empowered by BRIDGESTONE』

■配 信：FODプレミアムにて配信 FOD F1(TM) プランをご契約の方もお楽しみいただけます。

■配信日時：３月21日（土）より各大会の決勝をライブ配信

第１戦：３月21日（土）～22日（日）

モビリティリゾートもてぎ ４時間×２レース（土・日決勝）

第２戦：４月19日（日）

鈴鹿サーキット ５時間×１レース（日曜決勝）

第３戦：６月５日（金）～７日（日）

富士スピードウェイ 24時間×１レース（土～日決勝）

第４戦：７月４日（土）～５日（日）

スポーツランドSUGO ４時間×２レース（土・日決勝）

第５戦：７月26日（日）

オートポリス ５時間×１レース（日曜決勝）

第６戦：10月24日（土）～25日（日）

岡山国際サーキット ３時間×２レース（日曜決勝）

第７戦：11月15日（日）

富士スピードウェイ ４時間×１レース（日曜決勝）

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

■見逃し配信：あり

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/30i4 （配信ページ）

「ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2026」見どころ

スーパー耐久の見どころと言えば、なんと言ってもバラエティ豊かな参加車種。全11クラスに分かれ、レース専用マシンから街中で見かけるような市販車まで、多種多様な車両が混走する、“クルマ好きにはたまらない”レースです。近年ではアメリカ製車両による「ST-USAクラス」も新設され、さらなる盛り上がりを見せています。

2026年シリーズは全７戦、その中でも最大のイベントが６月に開催される富士24時間レース。各クラスのタイトル争いの行方を左右する重要な一戦であると同時に、キャンプやBBQなど、多彩な楽しみ方ができるお祭りイベントとなっています。

また未来に向けた“実験場”としての側面も。賞典外のST-Qクラスでは、水素エンジン車やカーボンニュートラル燃料を使用した車両などが参戦し、レースの場を活用したさまざまな技術開発の挑戦が行われています。

◇ 「2026 KYOJO CUP」（富士スピードウェイ）配信概要

■タイトル：『2026 KYOJO CUP』

■配 信：FODプレミアムにて配信 FOD F1(TM) プランをご契約の方もお楽しみいただけます。

■配信日時：５月９日（土）より各大会をライブ配信

Round１：５月９日（土）～10日（日）

Round２：７月18日（土）～19日（日）

Round３：９月５日（土）～６日（日）

Round４：10月10日（土）～11日（日）

Round５：10月31日（土）～11月１日（日）

各ラウンドとも 土曜日に予選・スプリント、日曜日に決勝

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

■見逃し配信：あり

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/919x （配信ページ）

「2026 KYOJO CUP」見どころ

女性ドライバーに活躍の場を与えるべく、日本人初のル・マン24時間レース優勝者である関谷正徳氏が興したKYOJO CUPも、今年で10年目。昨年から車両をフォーミュラカーにスイッチしたことで、国内外から一層大きな注目を集めています。

車両とタイヤはワンメイク、さらには管理・メンテナンスもシリーズ事務局が一括で行うなど徹底したイコールコンディション化が図られているため、純粋なドライビングテクニックを競うという側面が強く、参加する女性ドライバーたちが己のプライドをぶつけ合うレースとなっている点も魅力です。

昨年は下野璃央選手が圧倒的な強さでチャンピオンを獲得。ただ彼女の連覇を阻まんとするライバル勢は、シリーズ復帰を果たす２度の王者・三浦愛選手をはじめ強敵揃いで、今年も目が離せません。

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register