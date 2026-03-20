【新商品】新生活×暑さ対策を同時にサポート｜両手フリーで涼しい4way腰掛けファン登場！

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

LAMA Store（東京都）は、2026年春の新生活シーズンに向けて、コンパクトかつ高性能なポータブルファンを、楽天市場にて販売開始いたしました。

本製品は、春から初夏にかけて気温が上昇し始める日本の気候に対応し、通勤・通学・アウトドア・作業時など幅広いシーンで快適な送風を提供します。

また現在、楽天市場では「新生活応援フェア」や大型セールが開催されており、新生活需要に合わせた家電・生活用品の需要が高まっています。

本製品は、「1台4役」の多機能設計により、日常のあらゆるシーンで活躍するポータブルファンです。

腰掛け・手持ち・首掛け・卓上の4つの使用方法に対応し、通勤・通学・家事・オフィス・アウトドアまで幅広くカバー。

さらに、コンパクトながら**最大18000RPMの高速ブラシレスモーターによるパワフル送風（最大風速11.5m/s）**とハンズフリー設計により、

5段階風量調整でシーンに応じた細やかな風コントロールが可能。

加えて、ワンタッチ操作で電源ON/OFFができるシンプル設計や、Type-C充電対応・最大約11時間の長時間稼働を実現。

さらに、約153gの超軽量＆スリム設計により、長時間使用でも負担を軽減します。

現在、「新生活応援キャンペーン」として

期間限定20%OFF を実施中です。

商品ページ：

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/a100163/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/a100160-01.html

春から初夏にかけて、日本では気温の上昇が早まり、日常の中で「手軽に涼しく過ごしたい」というニーズが高まっています。

特に、

・満員電車や人混みでの通勤

・徒歩や自転車での移動

・家事や育児で手が離せない時間

・屋外イベントや外出時

といったシーンでは、暑さによる不快感やメイク崩れに悩む方も少なくありません。

しかし、従来のハンディファンは持ち続ける必要があり、不便さを感じることも。

そこで開発されたのが、

「装着するだけで涼しい」掛け腰ファンです。

日常の動きをそのままに、

無理なく快適に過ごせる新しい暑さ対策を提案します。

■商品の主な特長

１. 1台4役の多機能設計、シーンに合わせて自由に使える

腰掛け・手持ち・首掛け・卓上の4WAY仕様。

通勤・通学から家事、オフィス、アウトドアまで、これ1台で幅広いシーンに対応します。

２. 高速ブラシレスモーター搭載、圧倒的な大風量

最大18000RPMの高速回転により、

最大風速11.5m/sのパワフル送風を実現。

コンパクトながらしっかり涼しさを届けます。

３. 5段階風量調整で、好みに合わせて快適コントロール

弱風から強風まで細かく調整可能。

室内のやさしい風から屋外のしっかり送風まで、シーンに応じて使い分けできます。

４. ワンタッチ操作で誰でも簡単に使える

ボタン一つのシンプル設計。

長押しで電源ON/OFFが可能で、直感的に操作できます。

５. Type-C充電対応＆最大約11時間の長時間稼働

汎用性の高いType-Cポートを採用し、スマートフォンと同じケーブルで充電可能。

自宅はもちろん、モバイルバッテリーやPCからも手軽に充電でき、

外出先でも“充電に困らない”安心感を提供します。

大容量バッテリーを内蔵し、フル充電で最大約11時間の連続使用が可能。

通勤・通学から外出、アウトドアまで長時間しっかり対応し、

こまめな充電不要でストレスフリーに使えます。

６. 約153gの超軽量＆スリム設計

軽くてコンパクトだから持ち運びもラクラク。

長時間装着しても負担になりにくく、日常使いに最適です。

７.いつものコーデのまま、涼しさプラス

着替える必要なし、普段の服にそのまま装着するだけ。

おしゃれを楽しみながら快適に過ごせて、

暑さも我慢しない新しい毎日へ

■こんな方におすすめ

・通勤・通学で汗や暑さに悩んでいる方

・ハンディファンでは不便を感じている方

・家事や育児中も快適に過ごしたい方

・屋外作業やアウトドアが多い方

・新生活をより快適にスタートしたい方

■パッケージ内容

本製品には、日常使いに必要なアイテムが一式揃っています。

・扇風機本体

・専用Type-C充電ケーブル

・ストラップ

・日本語取扱説明書

ご購入後すぐに使用できるセット内容となっており、初めての方でも安心してお使いいただけます。

■販売情報

製品名称：

掛け腰ポータブルファン（4WAY対応）

通常価格：

\3,580（税込み）

特徴：

4WAY使用（腰掛け／手持ち／首掛け／卓上） / 高速モーター搭載・超強風 / 5段階風量調整 / Type-C充電 / 最大約11時間稼働 / 超軽量設計

用途：

通勤・通学 / 家事・育児 / 屋外作業 / アウトドア / イベント / 日常の暑さ対策

プロモーション情報:

発売を記念し、 期間限定で20％OFF にて販売いたします。

※キャンペーン期間・詳細は販売ページをご確認ください。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。