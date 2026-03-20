ハンドメイド作家ママ約100名の海外販売を支援、日台共同展示会「IMAGINE JAPAN in 台湾」開催

株式会社IVORY

ハンドメイド作家ママたちの活動を応援する「ギャラリーAGITO」を運営する株式会社IVORY（東京都世田谷区／代表取締役：藤原祥子、以下IVORY）は、台湾のセレクトショップ「趣活」と共催し、日本のハンドメイド作家ママの海外進出を支援する日台共同展示会「IMAGINE JAPAN in 台湾」を開催します。

本展示会では、委託出品サービスにより、作家が現地に渡航することなく作品を海外で紹介・販売できる仕組みを提供。作品制作に集中しながら海外市場に挑戦できる環境を整えています。

会場は、台北の「中正紀念堂」、台南の「藍晒圖文創園區（ブループリント・クリエイティブパーク）」、高雄の「駁二芸術特区（ピア2アートセンター）」および「衛武營国家芸術センター」の4施設を予定。観光客も多く訪れる台湾各地の文化拠点で、日本のハンドメイド作品の魅力を紹介します。

■子育て中の女性が「自分らしく」発信できる場を提供する「ギャラリーAGITO」

IVORYは、子育て中の女性が「自分らしく」働ける社会を目指す「ママ応援プロジェクト」を展開しています。時代に合った働き方の選択肢として在宅ワークの機会を提供するとともに、マルシェの開催や個展、ポップアップ、企画展など、さまざまな発信や挑戦の機会を創出しています。

IVORYが運営する「ギャラリーAGITO」は、ハンドメイド雑貨やZINE（少部数の自主制作冊子）、アート作品など、ジャンルを問わずクリエイターの活動を応援するスペースです。

定期的に開催されるマルシェや国内外のイベントへの参加機会も提供し、販売機会の創出にも取り組んできました。

これまでに、2025年12月にはオランダの展示会「MONO JAPAN」やアメリカ・ロサンゼルスのセレクトショップ「Be Nice Have Fun」、2026年1月には台湾のカフェ「Machikaka」で、委託型の展示販売を実施してきました。

今回、そうした取り組みの延長として、台湾を代表する文化施設である中正紀念堂など4会場での展示会が実現しました。

■まるごと販売をおまかせできる海外展示会委託出品サービス

台湾のセレクトショップ「趣活（CheerFor）」と協力し、語学対応や海外発送、現地顧客対応を含めた販売支援体制を整備。作家が現地に渡航することなく、作品を海外で紹介・販売できる委託型の展示販売スキームを構築しました。

出品者の負担を抑えながら海外での販売機会を創出し、日本のハンドメイド作家による作品の海外展開をサポートします。

■「IMAGINE JAPAN in 台湾」概要

「IMAGINE JAPAN in 台湾」は、イラスト、デザイン、雑貨、キャラクター、生活用品など、日常生活に根ざした日本の創作物を通して、日本の感性や生活美学を海外へ紹介することを目的とした展示販売イベントです。

大量生産では表現しきれない、作り手の思想や手仕事の価値に焦点を当て、日本のものづくりの背景や魅力を、国境を越えて発信します。

⚫︎開催時期：

2026年春

（第1期：4月1日～／第2期：5月1日～）

⚫︎開催場所：

〈第1弾〉（4月）

・台南：藍晒圖文創園區（ブループリント・クリエイティブパーク）

・高雄：駁二芸術特区（ピア2アートセンター）

駁二芸術特区（ピア2アートセンター）

〈第2弾〉（5月）

・台北：中正紀念堂

・高雄：衛武營国家芸術センター

中正紀念堂

⚫︎運営・企画共催：

ギャラリーAGITO、趣活（CheerFor）（台湾）

⚫︎出展ブランド（一部）：

本展示会には、日本各地で活動するハンドメイド作家によるブランドが出展予定です。アクセサリーや雑貨、レザーアイテム、ペット向けファッションなど、日常生活に寄り添う多彩な作品を紹介します。

- 刺繍アクセサリー作家 「モッコワークス」https://www.instagram.com/mocco_wks- 天然石アクセサリーショップ「Tweelinten（トゥイーリンテン）」https://minne.com/@tweelinten- 大型犬向けファッションブランド「 LAUW（ラウー）」https://lauwtokyo.theshop.jp/- プレシャスレザーを用いたマルチスマホケースブランド 「GRANEDGE（グラネッジ）」https://www.granedge.com/

ほか、約100ブランドが参加予定。

⚫︎第2弾出展募集について：

募集開始以来、多くのお問い合わせをいただき、第1弾の満席となりました。

この反響を受け、第2弾では追加枠を設け、3月31日（火）までの期間限定で募集を行います。

詳細・お申し込みはこちら

https://forms.gle/B1j1NwkRaDchxq4S8

※募集が埋まり次第、締め切らせていただきます。

■「ギャラリーAGITO」とは

東京都世田谷区・小田急線千歳船橋駅から徒歩2分、商店街沿いにある「ギャラリーAGITO」は、ハンドメイド雑貨やZINE（少部数の自主制作冊子）、アート作品など、ジャンルを問わずクリエイターの活動を応援するスペースです。

個展・ポップアップ・ワークショップなどのスペースレンタルも行っており、地域に根ざした発信の場として親しまれています。

出店者には定期的に開催されるマルシェやイベントへの参加機会も提供しており、販売機会の拡大だけでなく、交流やファンづくりの場としても活用されています。

作品を展示するだけでなく、リアルな接点と継続的な関係性を育む場であることも、「ギャラリーAGITO」の特徴です。

▶ 「ギャラリーAGITO」Instagram：

https://www.instagram.com/gallery_agito(https://www.instagram.com/gallery_agito)

■「趣活（CheerFor）」とは

趣活（CheerFor）は、台湾で創立されたアジアのデザイナープラットフォームです。

現在、アジア各地から3,000人以上のデザイナーが参加しており、「暮らしをもっと楽しく」をコンセプトに、デザイン性が高く、遊び心のある作品を紹介・発信しています。

また、台北・中正紀念堂、台南・藍晒図文創園区、高雄・駁二芸術特区、そしてアジア最大級の衛武営国家芸術文化センターなど、台湾を代表する人気スポットにて、複数のデザイナーセレクトショップや文化施設を運営しています。

実際に商品を手に取り体験していただくことで、作品の魅力やコンセプトをより深く知ってもらうことを大切にしています。

さらに、趣活はアジア各地に生産拠点を持ち、デザイナーと協力しながらブランドや企業向けのオリジナル商品・カスタム商品の開発も行っています。

デザイナーの作品を世界へ広げるとともに、日常に寄り添うクリエイティブとデザインを、感度の高い人々やブランドへ届けていきます。

▶「趣活（CheerFor）」公式サイト：

https://www.cheerfor.com.tw/pages/shopinfo(https://www.cheerfor.com.tw/pages/shopinfo)

◼︎「趣活（CheerFor）」代表／文化クリエイティブキュレーター侯勝敦（Hou Sheng-Dun）氏コメント

「IMAGINE JAPAN」は、単なる展示会ではなく、創作がどのように日常の中へ溶け込んでいくのかを伝える文化交流の場でもあると考えています。

私自身、日本のクリエイティブ文化には以前から大きな魅力を感じてきました。美術館やギャラリーの中だけにあるものではなく、パッケージデザインや文具、キャラクター、アクセサリー、生活雑貨など、日常の中に自然と息づいているところにその魅力があると思います。

こうしたものの一つひとつの背後には、日本文化へのこだわりや世界に向けた想像力、そして細やかな観察から生まれる表現が込められていると感じています。

今回、「ギャラリーAGITO」と共に、約100名にのぼる日本のクリエイターの作品を台湾で紹介できることを大変嬉しく思います。デザインやクリエイティブへの関心が高い台湾の人々にとって、日本のクリエイターが持つ繊細な生活美学や独自の表現は、新しいインスピレーションと感動をもたらしてくれるはずです。

創作を“見るもの”にとどめるのではなく、人々の生活の中へ入り込み、インスピレーションや想像力の一部となっていく。それは、趣活が大切にしている「暮らしをもっと面白くする」という理念とも重なっています。

今回の展示を通して、台湾の多くの方々に日本のクリエイターを知っていただくとともに、台湾と日本の間で新たなクリエイティブの交流が生まれるきっかけになれば嬉しく思います。

◼︎株式会社IVORY代表藤原祥子コメント

ギャラリーAGITOは、子育てをしながら創作活動を続けるクリエイターの挑戦を応援したいという思いからスタートしました。私自身も子どもを抱っこ紐で抱えながらプレゼンをしていた時期があり、子育てを理由に夢を諦めるのではなく、子育てを楽しみながら挑戦できる環境をつくりたいと考えてきました。

多くのハンドメイド作家さんと出会い活動が広がっていくなかで、この春、日本のクリエイター作品を台湾で展示する企画が実現することを大変嬉しく思います。

ハンドメイド作家さんにとって、海外展開は憧れがあってもハードルが高いという声を多く耳にしてきました。今回、負担の少ない委託販売型の仕組みを整えることで、作家の皆さんが『やってみたい』を『やってよかった』に変えられる機会になればと思っています。

これまでロサンゼルスやヨーロッパでの展示販売を通じて、日本のハンドメイド作品が海外でも高い関心を集めていることを実感しています。

今回の台湾での展開は、私が幼少期に台湾で過ごしたご縁から実現したものです。ものづくりを通して、ギャラリーAGITOが日台の文化交流の架け橋となれば嬉しく思います。

◼︎会社概要

株式会社IVORY（旧IVORY合同会社）

https://mamaouen55.com

ユーモアと少し尖った角度のアプローチを大切にするライフスタイルカンパニー。子育て中の女性の働き方の可能性を広げることを目的に、代表が一人でスタートした「ママ応援プロジェクト」は、まもなく10年を迎えます。

「ママ応援プロジェクト」を軸に、ギャラリー運営、PR支援、商品企画、軽飲食、コンサルティング、テレマーケティングなど、女性や子育て世代が自分らしく活躍できる場を多角的に展開しています。

所在地：東京都世田谷区桜丘2-21-7 メゾンリエールC

代表：藤原祥子

事業内容：ギャラリー運営、ママ応援プロジェクトの企画・運営、商品企画・PR支援、コンサルティング、テレマーケティング、菓子製造、軽飲食

＜ギャラリーAGITO＞

Instagram：https://www.instagram.com/gallery_agito

X：https://x.com/galleryagito?s=20

＜ママ応援プロジェクト＞

Instagram：https://www.instagram.com/mamaouen55/

X：https://x.com/mamaouen55

◼︎お問い合わせ

メールアドレス：info@mamaouen55.com