ViVi国宝級イケメンランキング10周年を記念した企画「TOKYOアプデMAP」に山下幸輝（WILD BLUE）、高松アロハ（超特急）、伊藤圭吾（龍宮城）の3人が登場！　国宝級イケメンと東京を巡る８P

株式会社講談社

数々のイケメンを世に送り出し、業界内外から注目を集めてきた「ViVi国宝級イケメンランキング」が、ついにランキング10周年イヤーを迎えました。ViViならではの視点で改めてトーキョーを大散策！ 3人がそれぞれニューオープンのお店を始め、今気になるスポットを巡りました。国宝級イケメンと一緒になんて楽しすぎる(ハート)

また「イケメンラーメンMAP」も収録しており、3人以外の国宝級イケメンたちの行きつけのラーメン屋をずらっとご紹介しています。あなたの推しの国宝級イケメンも紹介しているかも！？

大のファッションラバーでも知られる山下幸輝さんは、ニューオープンのおしゃれなお店を中心に、カフェやタコス屋、プリクラまで撮ってくれました。気になる古着屋など、山下さんが気になるお店にも訪れ撮影中もノリノリで楽しんでいたご様子。カメラ好きの本人による撮り下ろしも多数収録しています。デートしている気分になれること間違いなしの特集をぜひチェックしてください。

運動神経抜群な高松アロハさんは、海外セレブを中心に流行しているスポーツ・ピックルボールに挑戦。テニス経験者だけあって、撮影が始まってすぐにコツを掴み「ちょうど良い難しさだからおもしろい。プライベートでも行きたいな！」としっかりハマっている様子でした。そして体を動かしたあとは大好きなサウナに。サウナ歴が長いだけあって、こだわりの「ととのい方」を教えてくれました。撮影後にも改めてサウナを1セットして、大満足なアロハさんを誌面でご堪能ください。

筋金入りの「スイーツ男子」として知られる伊藤圭吾さんは、過去にViViのインタビューでも、スタッフが驚くほどパフェ活を本気でやっていることを明かしてくれました。実際に行ったことのあるお気に入りのお店でパフェを２つペロリと完食。伊藤さんの”甘党”な部分にフォーカスした企画になっています。ぜひ伊藤さんの行きつけをチェックしてくださいね。

また、本誌には3人それぞれのサイン入りチェキが当たるキャンペーンや、ここでしか見られないスペシャル動画にアクセスできるQRコードもついてきます。詳しくはViVi5月号をチェックしてくださいね！ ぜひ本誌を片手に、国宝級イケメンたちの聖地巡礼をしてみてください。

商品情報

ViVi 2026年5月号通常版

表紙：山崎天×藤吉夏鈴（櫻坂46）

付録：TREASUREステッカー

価格：920円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4rSqgN5

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18536317/?l-id=search-c-item-text-03

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