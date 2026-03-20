INI 2nd写真集「Viva la vita」発売記念！　ViVi5月号では池崎理人×高塚大夢×藤牧京介×松田迅のINIメンバー4人が、5年目の「ズッ友プリ」を撮影。

株式会社講談社

11人組グローバルボーイズグループ・INI。2026年2月24日（火）に発売された、オールイタリアロケで撮り下ろした写真集「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」は、3月5日発表の「オリコン週間BOOKランキング」の本ジャンル総合部門において1位を獲得し、すでに2026年のヒット写真集として話題になっています。タイトルの「Viva la vita」（人生万歳、今を一生懸命生きる、といった意味）にかけて、クリエイティブでバラエティ豊かなINIメンバー4人が今を切り取る「プリ撮影」にチャレンジしてくれました。「平成のプリ」を意識した撮影と、それぞれの平成黒歴史（!?）を振り返りながら、 終始爆笑のわちゃわちゃ座談会を収録。にぎやかで、ちょっとエモいあの頃。4人の青春の記憶を、たっぷり語ってもらっています。

撮影では、スタジオにプリ機の撮影ブースのようなセットを用意し、本物さながらのガイド音声に合わせてテンポよく即興でポージングしながら撮影してもらいました。また、一部のプリにはメンバー自ら「平成風」の落書きを入れてもらい、仕上がったプリの「ズッ友」という落書きを見て、今回の企画名が決まることに。先行公開している4人集合カット以外にも、本誌では2人組ケミ６パターン、計18枚を収録しています。こんなにたくさん撮ったのはオーディションの時ぶり、というメンバーたちの貴重なプリはMINI（INIのファンネーム）にとっては永久保存版となること間違いなしなので、お買い逃しのないように。

インタビューでは５周年の抱負を真面目に語ってもらうのはもちろん、「平成の自分を振り返ると？」「プリの思い出を教えて」「それぞれの愛おしいクセを教えて？」と思い出話に花が咲き、インタビュー時間が大幅に押すほど盛り上がった座談会もたっぷり収録しています。お互いの「クセ」の指摘に関して、一部をご紹介します。

● 「理人は隙あらば『Viva la vita!』って言ってる」by大夢

● 「大夢はお菓子を見て、こっそり1人で喜んでる」by京介

● 「京ちゃんは、ゲーム中、喋る速度と声量がいつもの倍」by迅

● 「迅の笑い声は、どこでも全力」by理人

それぞれの「クセ」のディテールについても語ってくれています、詳細はぜひViVi5月号本誌でチェックしてくださいね！

また、”日本イチ”に近づいている写真集「Viva la vita」の公式サイト

（https://www.vivi.tv/ini_photobook/）と写真集公式Xアカウント「INI 2nd写真集 Viva la vita」（@INI2nd_Photo）もぜひチェックしてください。写真集に関する最新情報や先行カット、写真集撮影の裏側やオフムービーを配信しています！フォローして、お見逃しのないように。

商品情報

ViVi 2026年5月号通常版

表紙：山崎天×藤吉夏鈴（櫻坂46）

付録：TREASUREステッカー

価格：920円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4rSqgN5

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