秩父湯元 武甲温泉にて、秩父錦酒蔵開放まつり応援企画を開催。秩父錦を体感するお風呂を提供、甘酒を使ったクリームソーダを販売します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町、以下、武甲温泉）は、2026年4月1日（水）より秩父の日本酒「秩父錦」（株式会社矢尾本店、埼玉県秩父市、代表取締役 矢尾琢也）とコラボしたイベントを実施します。

4月12日（日）に秩父錦の観光酒造・酒づくりの森で開催される「秩父錦酒蔵開放まつり」に合わせて行います。秩父錦を製造する過程で生まれる濾し布や酒粕を2次活用し、秩父錦を感じることができるお風呂や泥パックを提供します。

〈武甲温泉×秩父錦コラボイベント〉

実施期間 :2026年4月1日（水）～4月12日（日）

◎秩父錦大吟醸風呂

場所：男女内湯

秩父錦の大吟醸を製造する工程で使用される濾し布を活用。大吟醸のほのかな香りを感じられるお風呂です。

◎秩父錦 酒粕泥パック

場所：男女内湯

秩父錦のもろみを絞った後に残る「酒粕」を使った限定の泥パックを提供します。

◎秩父錦 甘酒クリームソーダ

場所：喫茶コーナー

秩父錦の酒粕を使用した麹本来の自然な甘みとコクのある甘酒を炭酸で割り、バニラアイスを乗せました。優しくミルキーな甘さのドリンクです。

■秩父錦

埼玉県・山梨県・長野県の三県にまたがる甲武信ヶ岳（こぶしがたけ）に源を発する荒川水系の良質な水に恵まれ、澄んだ空気と寒暖の差の激しい気候の中、山深い秩父の里で育まれてきた銘酒。270有余年以上の歴史とともに、伝統の味と製法を守りながらも、現代の名工が造り出す新しい味わいは「全国新酒鑑評会」で七年連続金賞を受賞しています。

＜秩父錦酒蔵開放まつり＞

開催日時：2026年4月12日（日）

場所：秩父錦 酒づくりの森（埼玉県秩父市別所字久保ノ入1432）

https://chichibunishiki.com/

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂や、炭酸泉、ジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/