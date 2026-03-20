待望の春の新作登場！コンパクトボディに100Wの高出力を凝縮、HDMI eARC搭載マルチスピーカー「M90」3月20日（金）より発売。新生活応援セールも同時開催！

EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED

Edifier Japan株式会社（本社：埼玉県富士見市）は、幅133mmのコンパクトな筐体ながら、総合出力100W（RMS）を実現したデスクトップスピーカー「M90」を、2026年3月20日（金）より発売いたします。4インチのミッドバスドライバーと1インチツイーターを搭載し、コンパクトながら迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。新発売を記念し、同日より期間限定の20％OFF新生活応援キャンペーンも実施いたします。

クラスDアンプ＆高効率電源により、100W RMSの力強いサウンドを実現。小型筐体では再現が 難しい50Hzまでの深みある低音から緻密な高音まで、原音に忠実でより臨場感あるリスニング 体験を提供します。

■小さなボディに100W RMSの高出力！妥協しない音響設計

「M90」はコンパクトなデザインで（幅133×高さ212×奥行225mm）、4インチのロングストローク ア ルミミッドバスドライバーと、1インチ シルクドームツイーターを搭載。 高効率デュアル Class-D アンプにより、見た目からは想像できないほどの高出力「総合出力 100W RMS」を実現。力強く、緻密で躍動感のあるサウンドをお楽しみいただけます。

■多様な接続方法であらゆるシーンに適応

「M90」はBluetooth、USB-C接続以外にHDMI入力、光デジタル入力にも対応。 デスクトップスピーカーとしての用途だけでなく、本棚に置いたり、テレビの音質を際立たせたりと 様々なシーンで活用できます。 インテリアに自然に溶け込む洗練されたデザインは、デスクトップだけでなく、リビングのテレビ ボードや本棚など、あらゆる設置場所にマッチします。

■サブウーファーを設置できる環境では、SUB OUTが活躍！

「M90」は複数の入力端子だけでなく、サブウーファーへ信号を送るためのSUB OUTを備えてい ます。 サブウーファーを設置できる環境であれば、簡単に重低音を強化し、より迫力と厚みのある音質 体験がお楽しみいただけます。

■音源の違いを活かす、ハイレゾ音質処理

「M90」はBluetoothマルチポイント接続に対応。 コーデックはLDAC、SBCに対応し、高音質ワイヤレス再生が可能です。 Bluetooth、USB-C、HDMI、光デジタル入力時は24bit / 96kHzの入力に対応し、 音源の持つ情報量を余すことなく再生します。

■自分好みにカスタマイズできるEQ設定

「M90」では使用シーンによってEQ設定を変更できます。 EQ設定が苦手な方でも利用できるように3つのEQプリセットから選択できるほか、9バンドイコラ イザーで自分好みの音にカスタマイズが可能です。 納得がいく音質まで音のシェイプが可能になっています。EQの切り替えは、リモコンや専用アプリから簡単に操作できます。

■ストレスない使い勝手を実現するリモコン操作

「M90」には専用リモコンが付属します。 本体のノブでも調整可能なボリュームを、リモコンなら遠隔でストレスなく調整可能。 さらに、入力ソースの切り替えやEQプリセットの変更もリモコンから簡単に操作できます。

■ Bluetooth 6.0で安定した低遅延接続を実現

「M90」は最新のBluetooth 6.0技術を採用し、より安定した接続と低遅延通信を実現。 スマートフォンとPCなど2台のBluetooth機器に同時接続し、手動の切り替えなしで音声再生がで きます。 マルチポイント接続に対応しています。

■専用アプリ「Edifier ConneX」

iOS／Android OSアプリ「Edifier ConneX」（無料、日本語対応）をご利用いただくと、イコライ ザーを用いた音質調整、カスタムEQ、音源切り替え、曲戻し、「M90」が持つさまざまな機能を活用いただけます。利用方法がわからなくなったときの取扱説明書を見る場合も専用アプリから行 えます。

■「M90」製品仕様

■前モデル「M60」とのスペック比較表

■期間限定20%OFFキャンペーン:

なお、新発売を記念し、EDIFIER公式オンラインストアにて、「M90」新発売・新生活応援キャンペーンを実施いたします。この機会に、是非ご検討ください。

通常価格：46,980円

セール価格：37,584円

発売記念キャンペーン：20％OFF

キャンペーン期間：2026年3月20日（金）0：00～ 2026年4月6日（月）23:59まで

対象店舗：

１.Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC4TMNT3

２.公式サイト：https://www.edifier.jp/products/edifier-m90

３.楽天市場：https://soko.rms.rakuten.co.jp/edifier-2022/m90/

■EDIFIERについて

EDIFIER INTERNATIONALの親会社であるEDIFIER（エディファイア、深圳市漫歩者科技股份 有限公司）は、1996年の創業以来オーディオ機器の設計・製造を中心に展開して参りました。 HiFiスピーカーやヘッドホン/イヤホン、カーオーディオを中心に販路を世界へ拡大し、2010年2月 には自主ブランドを擁するメーカーとして初めて深圳A株に上場を果たしています。弊社が扱う製品は、生産ラインや組み立て、パッケージング、再生テストに至るまで、すべて自社工場で手掛けています。一貫した自社管理だからこそ、世界中の皆さまに安心・信頼いただける 最高品質をお届けできると自負しています。 EDIFIERは2012年、80年以上の歴史を持ちHi-Fiオーディオ再生の飽くなき追求を続けるSTAX 株式会社の全株式を取得しました。高度な静電技術と長年蓄積されたノウハウを駆使したSTAX の製品群は「イヤースピーカー」と呼ばれ、静電型ヘッドホンの代名詞となっています。

■EDIFIER JAPAN公式SNS一覧：

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