carderia(TM)池袋店、抽選販売で応募987名の福袋を数量限定で一般販売！ユニアリの新作福袋も同日展開

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）池袋店」は、抽選販売で高い反響があった1周年記念福袋について、数量限定で一般販売（先着）を2026年3月20日より実施するとともに、新たにユニオンアリーナの新作福袋を同日より展開いたします。

今回展開する福袋は、ポケモンカード、ONE PIECEカードゲーム、ユニオンアリーナの各タイトルで構成され、最大42万円の商品を含むラインナップとなっています。抽選販売では応募者数987名、延べ1,735件の応募があり、受付開始直後から応募が集まり、一晩で用意枠数に対して約10倍以上の応募となるなど高い関心が寄せられました。こうした反響を受け、抽選販売とは別に数量限定で店頭での販売を実施するものです。

また、ユニオンアリーナの新作福袋として、「アイドルマスター」シリーズを含むアイマスセット（135,000円）や、学園アイドルマスターをテーマとした学マスセット（30,000円）、複数タイトルを組み合わせたバラエティセット（30,000円）を追加します。既存の福袋に加え、新たなラインナップを展開することで、来店者にとってより幅広い選択肢を提供します。

carderia(TM)池袋店では、1周年を記念して福袋やイベントなど複数の企画を展開してきました。今後もプレイヤーとコレクター双方が楽しめる商品展開やイベントを通じて、トレーディングカード文化の魅力発信とコミュニティ形成を進めてまいります。

■販売概要

【販売開始】

2026年3月20日 11時～

【販売場所】

carderia(TM)池袋店

【取扱タイトル】

・ポケモンカードゲーム

・ONE PIECEカードゲーム

・ユニオンアリーナ

【注意事項】

・来店状況に応じて整理券を配布する場合があります（10時より配布）

・福袋の購入は現金のみです

・ポケカ福袋は金額問わずお一人様1個までとなります（未就学児の購入は不可）

・ポケカ、ワンピースカード、ユニオンアリーナの福袋は同時購入可能です

・購入時にはcarderia(TM)池袋店の会員証の提示が必要です

詳細はカーデリア池袋店公式X（@carderia_ikb）をご確認ください

https://x.com/carderia_ikb/status/2034571375357428069?s=20

■ 店舗概要

・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

※営業時間は公式Xにてお知らせいたします

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb

・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb

・carderia（カーデリア）とは

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。

コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。