2026年度「ご当地フォント」参加チーム募集開始 および 2025年度発表会開催、アートファシリテーター育成講座の参加者募集を同時発表

一般社団法人シブヤフォント

一般社団法人シブヤフォント（共同代表：古戸勉、磯村歩）は、障がいのある人・デザイナー・障がい者支援事業所による共創プロジェクト「ご当地フォント」に関する3つの取り組みとして、（１）2026年度「ご当地フォント」参加チームの募集、（２）2025年度「ご当地フォント」発表会の開催、（３）アートファシリテーター育成プログラムの参加者募集を開始いたします。

「ご当地フォント」とは

「ご当地フォント」は、障がいのある人・デザイナー・障がい者支援事業所が共創するフォントやパターンデータを全国に展開し、その利用料の一部を障がい者支援事業所へ還元するソーシャルプロジェクトです。現在、全国22地域に広がり、企業や自治体、教育機関など多様な領域で活用が進んでいます。

ご当地フォント公式ウェブサイト :https://www.gotouchifont.jp/

2026年度「ご当地フォント」参加チーム募集

「ご当地フォント」は 障がいのある人・デザイナー・障がい者支援事業所による共創アートワーク（フォント、パターン）を日本中に届けるソーシャルプロジェクトです。フォントとパターンデータの利用料の一部を障がい者支援事業所にお支払いしています。

2026年度「ご当地フォント」に参加するチームを募集します。現在、全国２２地区のご当地フォントが生まれ、さまざまな利用が進んでいます。「ご当地フォント」の福祉と地域を応援する全国的なムーブメントをぜひご一緒しましょう。

皆さまのご応募をお待ちしております。

応募概要

応募期間：2026年3月30日（月）～4月20日（月）

参加費 ：50万円（税込）

応募方法など 詳細はこちら :https://www.gotouchifont.jp/news/gotouchi2026/

2025年度「ご当地フォント」発表会

2025年度に制作された新作フォント・パターンの発表会を開催します。参加3チームが登壇し、制作の背景や想いを発信します。

開催概要

日程：2026年4月28日（火）

時間：14:00～17:00

会場：シブヤフォントラボ(https://shibuyafont.jp/access/)（東急プラザ原宿「ハラカド」7階）

開催形式：リアル＋オンライン（ハイブリッド）

開催概要

参加費：無料

定員：会場30名／オンライン100名

申込締切：4月27日 14:00

申込ページ :https://gotouchfont2025.peatix.com/

アートファシリテーター育成講座の参加者募集

「ご当地フォント」は、フォントやパターンのデータライセンス事業に加え、対話型アート思考を活用した企業研修・教育プログラムを展開しています。

本取り組みでは、障がいのある人の表現を起点に、多様な視点を引き出す対話型のプロセスを通じて、企業のダイバーシティ推進やチームビルディング、創造性開発に寄与しています。

こうした研修プログラムの全国展開に向け、その運用を担う人材として、シブヤフォント認定アートファシリテーター育成講座の参加者を募集します。

本プログラムは、WAM助成事業を起点に開発され、これまでに13名の認定ファシリテーターが企業研修や教育現場で活動しています。今回は、全国どこからでも参加可能なリアル・オンライン併用型で実施します。

対象

シブヤフォントの理念に共感する方

教育・地域・企業活動に関心のある方

未経験可（年齢・職業不問）

募集概要

定員：最大20名（先着順）

受講料：90,000円（税別）

締切：2026年5月31日

申込ページ :https://manabinoba.shibuyafont.jp/items/136741969

「ご当地フォント」は、地域文化と福祉をつなぐ新たな社会インフラとして、全国への展開を進めています。今後も共創による価値創出を通じて、多様な人々が関わる持続可能な仕組みづくりを推進してまいります。

お問い合わせ :https://faq.gotouchifont.jp/fonts/shibuyafont#contact-form