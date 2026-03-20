【2026年度 補助金カレンダー公開】4月に公募開始する主要補助金を一覧化 ── 「知らなかった」で申請機会を逃す中小企業の実態

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するAI事業計画書自動生成サービス「補助金AI」（https://hojokin.xyz）は、2026年度に公募が開始される主要補助金のスケジュールを独自に集計し、「2026年度 補助金カレンダー」として公開しました。

新年度は補助金の公募ラッシュ

中小企業・小規模事業者向けの主要補助金は、毎年4月から順次公募が開始されます。2026年度に公募が見込まれる代表的な補助金は以下の通りです。

- ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金）: 補助上限750万円～1,250万円、補助率1/2～2/3- IT導入補助金: 補助上限150万円～450万円、補助率1/2～3/4- 小規模事業者持続化補助金: 補助上限50万円～200万円、補助率2/3～3/4- 事業再構築補助金: 補助上限1,500万円～1億円、補助率1/2～3/4- 各自治体独自の補助金: 東京都創業助成金、大阪府中小企業設備投資促進補助金など多数

※ 上記は過去の実績に基づく参考情報であり、2026年度の公募内容は変更される可能性があります。最新情報は各補助金の公式サイトをご確認ください。

公募開始から締切まで平均45日

中小企業庁のデータによると、主要補助金の公募開始から申請締切までの期間は平均約45日です。この間に事業計画書を作成し、必要書類を揃えて申請する必要があります。

日本商工会議所「中小企業の補助金活用実態調査」によると、補助金の存在を知っていても申請しなかった理由として最も多いのが「事業計画書の作成が難しい」であり、次いで「申請期間に間に合わなかった」が挙げられています。

申請を見送った企業の機会損失

補助金を申請しなかった場合の機会損失は決して小さくありません。例えば、IT導入補助金を活用すれば、300万円のシステム導入を実質75万円～150万円の負担で実施できます（補助率3/4～1/2の場合）。

補助金AIでは、業種・従業員数・投資予定額を入力するだけで、申請可能な補助金の候補リストと、各補助金の事業計画書のドラフトをAIが自動生成します。公募開始前から準備を始めることで、申請期間内に余裕を持った対応が可能になります。

※ 補助金の採択を保証するものではありません。申請にあたっては各補助金の公募要領を必ずご確認ください。

▼ 本件の詳細https://hojokin.xyz/news/2026-subsidy-calendar

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

最新のお知らせ: https://hojokin.xyz/news

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love