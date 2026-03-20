【通販の虎】熊本天草有限会社幸福堂　youtube番組通販の虎ECサイトに掲載決定！特別価格にて活き車海老及び車海老せんべいを販売いたします！

有限会社幸福堂

驚きの歯ごたえと甘みに唸る虎たち

旨い車海老にはしゃぐ大人たちをご覧ください！

人生で一番美味い車海老をお届けします！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sUqyuD_AEgw ]

放送日(販売初日)

家庭用車海老の1日の受注規模としては類を見ない

22時間で893万円を売り上げ1000箱を完売

1週間後の再販売も即日完売

今回は3月20日に予定している再々販売のご案内となります。

少量にはなりますが、冬シーズン最後の販売となります。

通販の虎限定価格！最上級活き車海老八幡瀬戸とプレミアム車海老せんべいセット

2025年くまもとグッドプロダクト賞受賞

プレミアム車海老せんべい

通販の虎では特別に8枚入りから10枚入りへ2枚増量！

活き車海老八幡瀬戸250gとセットで

税込み送料込み\6,480円

18時より

通販の虎ECサイト(https://tsuhan-tora.com/)内

幸福堂特設ページ(https://koufukudoebi.base.sh)にて受注開始です！

2026年4月5日までの商品到着日をご指定下さい。

多くのご注文を頂いたため

残り数が大変少量となっております。

お早目のご注文をお願いいたします。

その後は6月上旬ご予約受付開始の6月下旬から7月一杯での発送という形になります。

ぜひ動画をご覧になって幸福堂と天草を楽しんでみてください！

ご購入者様の声

幸福堂の車海老のご紹介

まるでアスリート。天草の海と匠の探究心が叶えた、天然ものをはるかに超える車海老

「姿伊勢海老、味車海老」という言葉があるように、旨味のある海老と認識されている車海老ですが、ある時、育て方で味が変わるということに気付きます。そこから日本一美味しい車海老を目指して養殖しています。幸福堂の車海老は、「美味しい」の定義を歯ごたえと甘みとし、この二点を高いレベルでバランスよく両立させることを目標に育てています。

こだわりの池の形

円形か、楕円形の独自に設計した池で、しっかり泳がせて筋肉質な海老にしています。

車海老は本来、流れの穏やかな砂地に生息しますので天然ではありえない環境をつくっています。筋肉質な身が驚きの歯ごたえになっています。

次に、清潔な砂を維持することです。

寝床である砂がどれだけ綺麗であるかで、色味にも違いがでます。生産ごとに砂を洗い、有機物を取り除いて、綺麗な砂を保ちます。臭みのない、美しい海老になるポイントです。砂が洗えるためには、底があるつくりである必要があります。海を囲って作った養殖場では難しい点です。

甘みとして大切なのがプランクトンです。

独自のノウハウで、天然のプランクトンを増殖させ、維持しています。

配合飼料では補えない栄養素を供給することで、甘みのある海老になります。養殖池の中で、植物プランクトン＜動物プランクトン＜車海老という食物連鎖をつくり出しています。また薬品類は一切使用しません。茶色の水の色が栄養素が豊富な証拠です。日光も入りにくく、車海老の美しさに影響しています。身や尾の美しさもぜひご注目下さい。

養殖環境

重要なのが天草の立地です。

幸福堂は陸上養殖ですが

利用している海水は、豊穣の海と呼ばれる不知火海（別名八代海）の海水です。

周囲の山々から流れ込む河川によって

海へミネラルや栄養塩が供給されます。

天草の島々がせき止めるように位置して

不知火海は多様な生物を育む豊かな海域と言われています。

最後に妥協しない選別を行って皆様の元へ届きます。

一尾一尾触って状態を確認し、良い海老だけをお送りしています。

ご家庭に生きたまま届く食材として車海老は重宝されています。新鮮なまま食べられる良さだけでなくお子様への食育としても、おすすめです。

気候、配送状況等で活きて届かせることが難しい時もありますが、まずは元気な車海老をつくることが大事だと考えています。人間でいう、食事・運動・睡眠に気を遣うことで、元気な車海老になるように育てています。