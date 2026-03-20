「AI時代に、旅館は何を届けるのか。老舗旅館・平野屋が“人の想いを可視化する”新サービス『想いの付箋』を開始」【愛知県】

株式会社平野屋

1932年創業、愛知県蒲郡市三谷温泉の老舗旅館・平野屋は、館内ライブラリ「言葉のアトリエ」にて、新たな参加型サービス「想いの付箋」を開始いたしました。

《株式会社平野屋：https//www.hotel-hiranoya.co.jp》

平野屋はこれまで、“サバティカル”をテーマに、ただ宿泊するための場所ではなく、訪れた方が立ち止まり、自分自身を見つめ直し、心を整えるための旅館でありたいと考えてまいりました。

このたび始まる「想いの付箋」は、ライブラリの本の中で心に残った言葉や一文に対して、感じたこと、思い出したこと、誰かに重ねた気持ちなどを付箋に書き、そのページにそっと残していくサービスです。

それは感想を書くための仕組みではありません。

見知らぬ誰かの心の揺れを、次にその本を開いた誰かが受け取るための、小さな橋です。

世の中には、平野屋より洗練された空間、平野屋より便利な機能を備えた旅館が、きっといくらでもあると思います。

けれど平野屋が大切にしたい価値は、そうした目に見える優位性だけではありません。

この場所にしかない価値とは、ここを訪れた人々の想いが、少しずつ積み重なっていることです。

誰かが本の前で立ち止まり、ある一文に心を動かされる。

そのとき言葉になりきらない感情を付箋に残す。

次にその本を開いた誰かが、その想いに触れ、自分の内側にもまた別の感情が生まれる。

そうして本は、単なる情報の集積ではなく、人の心の痕跡を宿すものになっていきます。

モノの価値、空間の価値、機能の価値。

それらはもちろん大切です。

しかし本当の価値とは、数字や性能や効率だけでは測れない、人の想いや、言語化しきれない余韻の中にこそ宿るのではないか。

平野屋はそのように考えています。

生成AIが進化し、正確な答えや効率的な処理は、これからますますデジタル技術が担っていく時代になるでしょう。

だからこそ、これから人間により強く求められるのは、正確さだけではなく、人間らしさそのものだと思います。

では、人間らしさとは何か。

それは、感じること。

すぐに答えを出せない問いの前で立ち止まること。

合理性だけでは割り切れない心の動きを大切にすること。

未来を予測するだけでなく、まだ形にならない大きな夢を描くこと。

平野屋は、そうした人間らしさが育つ場でありたいと願っています。

旅の目的は、単なる非日常ではなく、価値観が少し変わること。

自分の見方が少し変わること。

旅に出る前よりも、日常へ戻った自分がほんの少し豊かになっていること。

それこそが、旅の本質的な意味ではないかと考えています。

「想いの付箋」は、豪華さを競うサービスではありません。

けれど、人の想いを可視化し、それを見知らぬ誰かへ手渡していくこの小さな営みは、これからの時代において、とても大きな価値を持つものだと信じています。

平野屋はこれからも、旅館を単なる宿泊施設としてではなく、

訪れた人の心に触れ、内省を促し、人生を少しだけ豊かにする場所として育ててまいります。

空間を提供するだけでなく、想いが積み重なる場をつくること。

その積層こそが、平野屋という旅館の価値そのものになると、私たちは信じています。

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