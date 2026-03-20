シリコンバレーの新潮流「コンパッション」で、燃え尽きを防ぎ生産性を高める。日本唯一のスタンフォード大学認定アンバサダーが教える『スタンフォード式 自分をいたわる人がうまくいく』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年3月20日（３月19日オンライン書店先行発売）に『スタンフォード式 自分をいたわる人がうまくいく』（鈴木亜佐子著）を刊行しました。

本書は、シリコンバレーの大手半導体企業の人事部に15年間在籍し、現在は日本唯一のスタンフォード大学認定アンバサダーとして活動する著者が、MITやスタンフォード大学で効果が検証された「コンパッション（思いやり、慈愛）」の概念をもとに、燃え尽きを防ぎ、自分も組織も疲弊しない持続的な働き方を体系的に解説した一冊です。

■「優しさ」は感情ではなく、自分と組織を守る「行動の力」である

コンパッションとは、単なる「優しさ」ではありません。困難に直面した際のストレスを軽減し、個人の幸福感とパフォーマンスを向上させるための「行動の力」です。いま、20～79歳の男女の約78.3%が「疲れている」と感じており、現役労働世代のメンタルヘルス対策は急務となっています。欧米のビジネス界で注目を集めるこの概念は、科学的根拠に基づく新しいセルフケアと組織づくりの鍵として、今まさに日本でも求められています。

■ 5ステップ「BRAIN」で、自分をしなやかに回復させる習慣を

著者の鈴木亜佐子氏は、自身も過剰なストレスから体調を崩した経験をきっかけに、脳科学とコンパッションに出会いました。本書では、セルフコンパッションの5ステップ「BRAIN」を軸に、日常の中で「今ここ」に戻り自分を回復させる方法から、組織に優しさを根付かせる「仕組み」としてのリーダーシップまで、具体的な実践方法をわかりやすく解説します。精神的な余裕を持つことで、創造性や生産性を最大限に引き出せるようになります。

■ こんな方におすすめです

- ストレスフルな環境で働き、心身の消耗を感じているビジネスパーソン- チームの燃え尽き症候群を防ぎ、持続可能な生産性を追求したいリーダー・経営層- 科学的根拠に基づく、信頼性の高いメンタルマネジメント手法を学びたい方- 「人に頼る」「助けを求める」ことが苦手で、つい一人で抱え込んでしまう方

◎書籍概要

【目次】

Part1 持続的成果を出すためのコンパッション

第1章“いたわる力”は、サバイバルスキルである

Part2 セルフ・コンパッションのステップ「BRAIN」

第2章B=Be Present（今ここに戻る）

第3章R=Recognize（感情に気づく）

第4章A=Allow（感情を許す）

第5章I=Investigate（探る）

第6章N=Nurture（育む）

Part3 他者へのコンパッションを実践する

第7章身近な人を支える対人コンパッション

第8章コンパッションが組織を変える

【著者情報】

鈴木亜佐子（すずき・あさこ）

休息戦略家。スタンフォード大学認定コンパッションアンバサダー（日本人初）。パフォーマンスコーチ。

上智大学大学院博士前期課程修了。スタンフォード大学「利他と思いやり研究センター（CCARE）」ACTプログラム修了。シリコンバレーの大手半導体企業で15年間、人事としてワークエンゲージメント向上に取り組みCEO賞を受賞。

頑張りすぎでメンタルヘルスに不調をきたす社員を目の当たりにし、また自身も体調を崩したことから、脳科学とコンパッションに出会い、自分をいたわるスキルの重要性を痛感。企業研修や教育関係でのワークショップを実施し、スタンフォード式「コンパッション育成トレーニング」やコーチングを提供。

著書に『スタンフォード式 最高の休み方』（すばる舎）がある。ベストセラー『スタンフォード式 疲れない体』（サンマーク出版・累計30万部超）のプロデュースも担当。一女一男の母。シリコンバレー在住。

【書籍情報】

タイトル：『スタンフォード式 自分をいたわる人がうまくいく』

発売日：2026年3月20日 （３月19日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／256ページ

本体価格：1,800円（税別）

ISBN：978-4799332610

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